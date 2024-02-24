交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 63 1...565758596061626364656667686970...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2016.07.26 18:47 #621 阿列克谢-伯纳科夫。我甚至没有说过什么过高的出价，不要扭曲我的话。我明白了，这意味着从信号到信号的交易时间。那么，剩下的就很清楚了。我没有试过，所以我就不去管它了。这里的问题是信号系统本身是否足够。也就是说，为什么正是在那些有信号的地方，我们开始观察，而不是在其他地方。 任何TS，不管它有多复杂，都会导致既成事实。事件发生了，不能取消。我的意思是成型条。我原则上不计算零条。因此，当事件发生并有信号时，这就是我们保存指标值的时刻。市场的其他部分并不引起我们的兴趣。只有在信号出现的那一刻。但我们可以在此刻，即信号出现的时刻，保存指标。我们可以保存任何时期的指标，例如，它是浮动的，因为TS产生的信号是浮动的条形值。这就是为什么我在一个信号中用5个小节的时间，在另一个信号中用8个小节的时间，在第三个信号中用3个小节的时间，等等。某种适应性，如果你看一下截图，你会看到绿色的小点，所以它们的数字（而且总是不同的）是指标的计算期。但一般来说，我们只取信号出现的时刻，因此预测器只对信号进行训练，我们对市场的其他部分不感兴趣。虽然我们可以在信号之间建立一个模型，但这是由......。 Mihail Marchukajtes 2016.07.26 18:51 #622 现在是有趣的部分。刚才有一个信号...我必须说，整天二进制模型和三进制模型是相互匹配的，但现在二进制模型的信号 "假卖 "和三进制模型的信号 "Dash "会是什么????。所以我一直在买...坐在BU....:-) Alexey Burnakov 2016.07.26 18:59 #623 Mihail Marchukajtes: 任何TS，不管它有多复杂，都会导致既成事实。事件发生了，不能取消。我说的是成型的酒吧。我原则上不计算零条。因此，当事件发生并有信号时，这就是我们保存指标值的时刻。市场的其他部分并不引起我们的兴趣。只有在信号出现的那一刻。但我们可以在此刻，即信号出现的时刻，保存指标。我们可以保存任何时期的指标，例如，它是浮动的，因为TS产生的信号是浮动的条形值。这就是为什么我在一个信号中用5个小节的时间，在另一个信号中用8个小节的时间，在第三个信号中用3个小节的时间，等等。某种适应性，如果你看一下截图，你会看到绿点，所以它们的数字（而且总是不同的）是指标的计算期。但一般来说，我们只取信号出现的时刻，因此预测器只对信号进行训练，我们对市场的其他部分不感兴趣。虽然我们可以在信号之间建立一个模型，但这是由......。"这都是可以理解的。德马克的选择比，例如，在一天内有超过100个点的移动之后，如何更好？换句话说，他们是根据他们未来的运动而不是通过某种信号系统来选择的？ Mihail Marchukajtes 2016.07.26 18:59 #624 今天是个合理的日子，所以不能抱怨....。而你说Predictor是垃圾。我在说什么....好一个预测器--CLASSIFICAIOR :-) Mihail Marchukajtes 2016.07.26 19:01 #625 阿列克谢-伯纳科夫。"这都是可以理解的。德马克的选择比，例如，在一天内有超过100个点的移动之后，如何更好？也就是说，基于未来的运动，而不是基于某种信号系统？ 如果你想选择这样的点，你必须知道未来，但你不知道它。 Alexey Burnakov 2016.07.26 19:05 #626 Mihail Marchukajtes: 要选择这样的点，你需要知道未来，而这是不知道的，所以我不太明白你怎么能选择这样的点？"以什么方式？ 如何。我们做一个训练集，在图表上的每个点之后，我们收集将在一定时间内的信息。(最大、最小、边际差异等）。我们筛选出那些小于n个点的模子，就像你所做的那样。并做一个分类器，说1-买入，-1-卖出，0-什么都不做。就在没有信号系统的情况下做一切事情。 Mihail Marchukajtes 2016.07.26 19:05 #627 例如，你可以做一个魔杖的十字架，并在目标函数中指定那些价格上涨100点后的信号，训练网络，然后它将只找到那些信号，之后价格飞涨了100点。但不要忘记，你仍然需要用足够的概括水平来训练网络，以使其有效地工作.....。甚至在他这个分类者说，是的，这就是信号，而不是利率将飞涨100点的事实，主要的是它已经朝着正确的方向发展，没有人知道它将涨多少，这是事实，正如他们所说.... Mihail Marchukajtes 2016.07.26 19:06 #628 阿列克谢-伯纳科夫。 如何。我们做了一个训练集，在图表上的每一个点之后，我们收集关于几小时内会发生什么的信息。(最大、最小、边际差异等）。我们筛选出那些小于n个点的模子，就像你所做的那样。并做一个分类器，说1-买入，-1-卖出，0-什么都不做。就在没有信号系统的情况下做一切事情。 什么标准将是重点。这个点出现的条件是什么?????。 Mihail Marchukajtes 2016.07.26 19:09 #629 如果一个点出现的标准是未来的运动，那么它就是纯粹的重绘。即没有点，运动已经开始，点已经出现在过去。我们对什么进行分类？我们需要一个已经发生的事件，而不是一个取决于未来的事件.....。 Alexey Burnakov 2016.07.26 19:10 #630 Mihail Marchukajtes: 这个点的标准是什么。这个点出现的条件是什么?????。我再重复一遍。在M小时内，价格将向上或向下突破100点。因此，我们建立一个交易模型，获利为100点。或者在m小时内，价格将至少升高/降低100点。然后我们模拟在m小时内关闭头寸。我是这样做的。 1...565758596061626364656667686970...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我甚至没有说过什么过高的出价，不要扭曲我的话。
我明白了，这意味着从信号到信号的交易时间。那么，剩下的就很清楚了。
我没有试过，所以我就不去管它了。这里的问题是信号系统本身是否足够。也就是说，为什么正是在那些有信号的地方，我们开始观察，而不是在其他地方。
任何TS，不管它有多复杂，都会导致既成事实。事件发生了，不能取消。我说的是成型的酒吧。我原则上不计算零条。因此，当事件发生并有信号时，这就是我们保存指标值的时刻。市场的其他部分并不引起我们的兴趣。只有在信号出现的那一刻。但我们可以在此刻，即信号出现的时刻，保存指标。我们可以保存任何时期的指标，例如，它是浮动的，因为TS产生的信号是浮动的条形值。这就是为什么我在一个信号中用5个小节的时间，在另一个信号中用8个小节的时间，在第三个信号中用3个小节的时间，等等。某种适应性，如果你看一下截图，你会看到绿点，所以它们的数字（而且总是不同的）是指标的计算期。但一般来说，我们只取信号出现的时刻，因此预测器只对信号进行训练，我们对市场的其他部分不感兴趣。虽然我们可以在信号之间建立一个模型，但这是由......。
德马克的选择比，例如，在一天内有超过100个点的移动之后，如何更好？换句话说，他们是根据他们未来的运动而不是通过某种信号系统来选择的？
今天是个合理的日子，所以不能抱怨....。而你说Predictor是垃圾。我在说什么....好一个预测器--CLASSIFICAIOR :-)
德马克的选择比，例如，在一天内有超过100个点的移动之后，如何更好？也就是说，基于未来的运动，而不是基于某种信号系统？
要选择这样的点，你需要知道未来，而这是不知道的，所以我不太明白你怎么能选择这样的点？"以什么方式？
如何。我们做了一个训练集，在图表上的每一个点之后，我们收集关于几小时内会发生什么的信息。(最大、最小、边际差异等）。我们筛选出那些小于n个点的模子，就像你所做的那样。并做一个分类器，说1-买入，-1-卖出，0-什么都不做。就在没有信号系统的情况下做一切事情。
这个点的标准是什么。这个点出现的条件是什么?????。
我再重复一遍。在M小时内，价格将向上或向下突破100点。因此，我们建立一个交易模型，获利为100点。
或者在m小时内，价格将至少升高/降低100点。然后我们模拟在m小时内关闭头寸。我是这样做的。