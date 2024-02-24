交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 129 1...122123124125126127128129130131132133134135136...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2016.08.27 15:14 #1281 安德烈-迪克 在这里，我已经准确地说明了我在做什么。详细来说：在当前的条形图上出现买入信号，如买入，计算未来最少的条形图，并检查交易是否有利可图，如果是，如关闭，如果不是--再向前计算一个条形图并再次检查。这样，我们就达到了最大的条数，并最终关闭了它们。这是一种学习机制。什么是不清楚的？这不是幻想，这正是我现在所做的。目标功能是以最小的跌幅实现利润最大化。我使用自己的遗传学进行训练。 我们在教什么？有可能简单地实现它，不是吗？ Andrey Dik 2016.08.27 15:17 #1282 桑桑尼茨-弗门科。 1.我们教什么？ 2.你可以就这样实施，不是吗？1.目标功能是以最小的跌幅实现利润最大化。我在遗传学的帮助下进行教学。2.是的，非常简单。 mytarmailS 2016.08.28 17:35 #1283 有没有人知道如何找出R包是用哪种语言编写的？ СанСаныч Фоменко 2016.08.28 18:00 #1284 mytarmailS: 有谁知道如何查出R包是用哪种语言编写的吗？文件。从R的帮助中打开。编写R扩展R内部此外，还有一个关于如何使用Cp的详细描述 Alexey Burnakov 2016.09.01 19:52 #1285 先生们，我的一个新任务。这里有一个.R格式的数据集：https://drive.google.com/open?id=0B_Au3ANgcG7CcjZVRU9fbUZyUkE这组数据中大约有40,000行，101列。最右边一栏是目标变量。左边是100个输入。我建议你尝试建立一个回归模型，根据剩下的100列，在前20000个观测值的基础上预测第101列的值。在剩下的20,000多个观测值中，构建的模型应该显示出 至少0.5的R^2。然后我揭示了数据的生成方式，并给出了我的解决方案。线索是时间序列数据。输入是100个样本，提前预测1个。它不是价格或报价或其衍生品。ǞǞǞ Alexey Burnakov 2016.09.01 23:07 #1286 我也可以将这些数据以csv格式发布。如果能听到苍老师们对预测因素的意义的看法，那将是很有趣的。同样，这些数据纯粹是合成的，纯粹是为了好玩。 Dr. Trader 2016.09.02 01:41 #1287 我试图通过vtreat软件包来寻找预测因子的重要性。但该软件包不能搜索预测者之间的关系，它只考虑到预测者和目标之间的直接关系，不太适合这项任务。treatments <- designTreatmentsN(dat_ready[1:20000,], colnames(dat_ready)[1:100], tail(colnames(dat_ready),1)) treatments$scoreFrame #важность предикторов определяется через колонку "sig" treatments$scoreFrame[order(treatments$scoreFrame$sig),] #предикторы отсортированы по важности 根据vtreat的重要性判断 - lag_diff_51和lag_diff_52是最有用的。我一点一点地从收到的列表中添加其他预测因子，并观察森林训练数据上R^2的增长。最后我停在了这些预测器上--51、52、53、54、55、17、68，很可能它们是用来计算目标的。在训练数据上，他们的R^2>0.9，但在测试和验证上都很糟糕。现在我需要用这些预测器尝试不同的数学运算，选择公式等等，这样在交叉验证时R^2也会增加。我不会再去找它了 :)后来完成了它。 又做了点实验，从现有的预测器中做了一堆新的预测器，用不同的数学运算。vtreat和forest都非常喜欢这两个组合：sum(51,52)和average(51,52)。但我一直无法得到目标值的公式。而根据这些预测因素训练出来的模型也不能充分地预测什么。 [删除] 2016.09.02 05:46 #1288 100个条目？这很强。为什么不是一千？你们完全不知道神经网是什么。 Alexey Burnakov 2016.09.02 10:16 #1289 Dr.Trader:我试图通过vtreat软件包来寻找预测因子的重要性。但该软件包不能搜索预测者之间的关系，它只考虑到预测者和目标之间的直接关系，不太适合这项任务。根据vtreat的重要性判断 - lag_diff_51和lag_diff_52是最有用的。我一点一点地从收到的列表中添加其他预测因子，并观察森林训练数据上R^2的增长。最后我停在了这些预测器上--51、52、53、54、55、17、68，很可能它们是用来计算目标的。在训练数据上，他们的R^2>0.9，但在测试和验证上都很糟糕。现在我需要用这些预测器尝试不同的数学运算，选择公式等等，这样在交叉验证时R^2也会增加。我不会再去找它了 :)后来完成了它。 又做了点实验，从现有的预测器中做了一堆新的预测器，用不同的数学运算。vtreat和forest都非常喜欢这两个组合：sum(51,52)和average(51,52)。但我一直无法得到目标值的公式。而根据这些预测因素训练出来的模型也不能充分地预测什么。 走得很近，但路过。不是所有的东西都被指出来了。输出和输入之间存在着线性关联。但他们并没有什么帮助。你让森林受到了过度的训练。最好是看一下简历。我以后会告诉你数据的秘密。这应该是很简单的。在输入方面有很多冗余的内容。 Alexey Burnakov 2016.09.02 11:54 #1290 另外，0.9是过度训练。训练集上的R^2大于0.6是一个现实的最大值。还有一件事--记住关于互动。单一的联系会导致错误的方向。我自己也在努力解决自己的任务。我已经应用了单层NS。R^2检验不超过0.148，不符合... 1...122123124125126127128129130131132133134135136...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在这里，我已经准确地说明了我在做什么。
详细来说：在当前的条形图上出现买入信号，如买入，计算未来最少的条形图，并检查交易是否有利可图，如果是，如关闭，如果不是--再向前计算一个条形图并再次检查。这样，我们就达到了最大的条数，并最终关闭了它们。这是一种学习机制。
什么是不清楚的？这不是幻想，这正是我现在所做的。目标功能是以最小的跌幅实现利润最大化。我使用自己的遗传学进行训练。
桑桑尼茨-弗门科。2.你可以就这样实施，不是吗？
1.我们教什么？
1.目标功能是以最小的跌幅实现利润最大化。我在遗传学的帮助下进行教学。
2.是的，非常简单。
有谁知道如何查出R包是用哪种语言编写的吗？
文件。从R的帮助中打开。
此外，还有一个关于如何使用Cp的详细描述
先生们，我的一个新任务。
这里有一个.R格式的数据集：https://drive.google.com/open?id=0B_Au3ANgcG7CcjZVRU9fbUZyUkE
这组数据中大约有40,000行，101列。最右边一栏是目标变量。左边是100个输入。
我建议你尝试建立一个回归模型，根据剩下的100列，在前20000个观测值的基础上预测第101列的值。
在剩下的20,000多个观测值中，构建的模型应该显示出 至少0.5的R^2。
然后我揭示了数据的生成方式，并给出了我的解决方案。
线索是时间序列数据。输入是100个样本，提前预测1个。它不是价格或报价或其衍生品。
ǞǞǞ
我试图通过vtreat软件包来寻找预测因子的重要性。但该软件包不能搜索预测者之间的关系，它只考虑到预测者和目标之间的直接关系，不太适合这项任务。
根据vtreat的重要性判断 - lag_diff_51和lag_diff_52是最有用的。我一点一点地从收到的列表中添加其他预测因子，并观察森林训练数据上R^2的增长。最后我停在了这些预测器上--51、52、53、54、55、17、68，很可能它们是用来计算目标的。在训练数据上，他们的R^2>0.9，但在测试和验证上都很糟糕。现在我需要用这些预测器尝试不同的数学运算，选择公式等等，这样在交叉验证时R^2也会增加。我不会再去找它了 :)
后来完成了它。
又做了点实验，从现有的预测器中做了一堆新的预测器，用不同的数学运算。vtreat和forest都非常喜欢这两个组合：sum(51,52)和average(51,52)。但我一直无法得到目标值的公式。而根据这些预测因素训练出来的模型也不能充分地预测什么。
100个条目？这很强。
为什么不是一千？
你们完全不知道神经网是什么。
另外，0.9是过度训练。训练集上的R^2大于0.6是一个现实的最大值。
还有一件事--记住关于互动。单一的联系会导致错误的方向。
我自己也在努力解决自己的任务。我已经应用了单层NS。R^2检验不超过0.148，不符合...