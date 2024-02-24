交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 130 1...123124125126127128129130131132133134135136137...3399 新评论 mytarmailS 2016.09.02 12:41 #1291 如果有人感兴趣，请简要介绍一下....试着在聚类中使用DTW算法， 只是为了自己用简单的基本数据。我取了一个价格，在其滑动窗口部分训练了RF，然后我再次取了相同的价格和相同的滑动窗口部分，用DTW算法聚类，然后训练RF使用DTW算法在训练和识别新数据时的误差要低2-4％。如果你添加大量的预测器，那么我认为误差可以降低很多，但算法慢得要命。 [删除] 2016.09.02 12:47 #1292 mytarmailS:如果有人感兴趣，请简要介绍一下....试着在聚类中使用DTW算法，只是为了自己用简单的基本数据。我取了一个价格，在其滑动窗口部分训练了RF，然后我再次取了相同的价格和相同的滑动窗口部分，用DTW算法聚类，然后训练RF使用DTW算法在训练和识别新数据时的误差要低2-4％。如果你添加大量的预测器，我想误差可能会低得多，但算法慢得要命。输入价格...关于输入的预测器...马戏团! mytarmailS 2016.09.02 14:13 #1293 Vadim Shishkin:进入的价格...预测者在门口...马戏团!瓦迪姆，如果你有什么实质性的话要说，就说出来......。如果你只是抛出一句五年级的台词，最好保持沉默......至少出于对后来者的尊重......。 [删除] 2016.09.02 14:22 #1294 mytarmailS:瓦迪姆，如果你有实质性的东西要说，那就说吧......但如果你只是想说一句五年级的话语，最好还是保持沉默......。至少出于对后来者的尊重......。预测器你知道它是什么吗？为什么要在网上标价？ mytarmailS 2016.09.02 14:26 #1295 Vadim Shishkin:1）你知道什么是预测器吗？2）你为什么要把价格输入网络？1) 嗯，是的，网络学习所依据的数据2）什么是比价格更客观的？那么为什么不呢？ Alexey Burnakov 2016.09.02 14:30 #1296 mytarmailS: 如果有人感兴趣，请简要介绍一下....试着在聚类中使用DTW算法， 只是为了自己用简单的基本数据。我取了一个价格，在其滑动窗口部分训练了RF，然后我再次取了相同的价格和相同的滑动窗口部分，用DTW算法聚类，然后训练RF使用DTW算法在训练和识别新数据时的误差要低2-4％。如果你添加了大量的预测器，那么我认为误差可以降低很多，但算法慢得要命。 简而言之，为什么要在射频训练的背景下进行时间序列 聚类？ mytarmailS 2016.09.02 14:58 #1297 阿列克谢-伯纳科夫。 简而言之，为什么要在射频训练的背景下进行时间序列聚类？如果你想长话短说，我就用图片来回答......我们有两行相同的长度，里面有相同的图案，但其中一个图案与另一个不完全相同，所以DTW算法的观点是，在聚类中它会理解为是相同的图案，但RF不会当然，这都是非常粗糙的。 [删除] 2016.09.02 16:26 #1298 mytarmailS: 1）嗯，是的，网络学习的数据2）还有什么比价格更客观？那么为什么不呢？ 成功。:) mytarmailS 2016.09.02 17:01 #1299 Vadim Shishkin: 成功。:) 谢谢 Awl Writer 2016.09.02 21:59 #1300 mytarmailS:如果你想长话短说，我就用图片来回答......我们有两行相同的长度，里面有相同的图案，但其中一个图案与另一个图案的索引不完全相同，所以DTW算法的观点是，在聚类中它会理解这是同一个图案，但RF不会 DTW算法并不那么通用，它只是通过绝对值来比较两个时间序列，也就是说，你需要沿着纵轴对移位和尺度进行预先规范化，而且很多时候取决于具体的实现。例如，这里https://www.mql5.com/ru/code/10755，取2个固定长度的块进行比较，没有考虑到其中一个可能更长，另一个可能更短，计算量可以大大减少等等。我们可以通过DTW特定的参数来谈论聚类--不仅可以计算两个片段的 "相似度"，还可以计算水平尺度的比例。 1...123124125126127128129130131132133134135136137...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果有人感兴趣，请简要介绍一下....
试着在聚类中使用DTW算法， 只是为了自己用简单的基本数据。
我取了一个价格，在其滑动窗口部分训练了RF，然后我再次取了相同的价格和相同的滑动窗口部分，用DTW算法聚类，然后训练RF
使用DTW算法在训练和识别新数据时的误差要低2-4％。
如果你添加大量的预测器，那么我认为误差可以降低很多，但算法慢得要命。
简而言之，为什么要在射频训练的背景下进行时间序列聚类？
如果你想长话短说，我就用图片来回答......
我们有两行相同的长度，里面有相同的图案，但其中一个图案与另一个不完全相同，所以DTW算法的观点是，在聚类中它会理解为是相同的图案，但RF不会
当然，这都是非常粗糙的。
