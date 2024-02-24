交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 114 1...107108109110111112113114115116117118119120121...3399 新评论 mytarmailS 2016.08.18 12:15 #1131 Dr.Trader: 我是手动操作的，我只是在一个循环中创建模型。 你能告诉我如何用代码在一个循环中创建模型吗？ Dr. Trader 2016.08.18 14:44 #1132 创建一个委员会，并进行测试。library(randomForest) data(iris) totalModels <- 100 trainSample <- sample(1:nrow(iris), round(nrow(iris)*2/3)) validationSample <- setdiff(1:nrow(iris), trainSample) #train modelVector <- c() for(i in 1:totalModels){ modelVector[[i]] <- randomForest(x=iris[trainSample, 1:(ncol(iris)-1)], y=iris[trainSample, ncol(iris)]) } #validate predictionMatrix <- matrix(NA, ncol=length(validationSample), nrow=0) for(i in 1:totalModels){ prediction <- predict(object = modelVector[[i]], newdata = iris[validationSample, 1:(ncol(iris)-1)]) predictionMatrix <- rbind(predictionMatrix, prediction) } finalPrediction <-c() for(i in 1:length(validationSample)){ finalPrediction <- c(finalPrediction, names(sort(table(predictionMatrix[,i]), decreasing=TRUE)[1])) } "Accuracy:" mean(finalPrediction == as.numeric(iris[validationSample, ncol(iris)]))有一个问题是，原来的班级是因子型的，矩阵中的结果被转换为相应的因子序数。所以在最后，比较要通过as.numberic()。为了让所有的因素都能正常工作，我们需要把predictionMatrix创建为data.frame，但之后我的rbind函数出现了故障，我需要改变一些其他的东西，我不明白哪里出了问题。 mytarmailS 2016.08.18 16:37 #1133 Dr.Trader:成立一个委员会，并进行测试。谢谢你 Mihail Marchukajtes 2016.08.18 18:49 #1134 好吧，为了继续这个主题，先前的信号原来是相当有利可图的。然而并没有多少利润，但最后买入的序列，蓝点，网络承认为 "我不知道"，这表明它可能是盈利的，但也许不是，至少这两个模型有分歧。因此，我们什么都不做，继续监测量....。我在BU上有一个投降，你可以看到....只是为了维生素，所以没有冒任何风险，转换为CU，但正如他们所说，你把CU，你得到CU。法律的作用... mytarmailS 2016.08.21 08:37 #1135 Mihail Marchukajtes: 好吧，为了继续这个主题，先前的信号原来是相当有利可图的。然而获利的并不多，但最后买入的序列，蓝点，网络认可为 "我不知道"，这表明它可能获利，但也可能不获利，至少这两个模型已经出现分歧。因此，我们什么都不做，继续监测量....。我在BU上有一个投降，你可以看到....只是为了维生素，所以没有冒任何风险，转换为CU，但正如他们所说，你把CU，你得到CU。法律的作用...以及周五的交易算法 是如何运作的？ Alexey Burnakov 2016.08.21 11:59 #1136 Dr.Trader:创建一个委员会，并进行测试。有一个问题是，原来的班级是因子型的，矩阵中的结果被转换为相应的因子序数。所以在最后，比较要通过as.numberic()。我需要将predictionMatrix创建为data.frame，以使其与因子正常工作，但之后我的rbind函数给出了虚值，我需要改变其他东西，我还没有弄清楚哪里出了问题。 谢谢你提供的有用的代码。 [删除] 2016.08.21 14:35 #1137 告诉我...如果你通过你的机器学习运行这些数据 ...你能发现什么？ǞǞǞ尾随止损崛起1-40-502-9-03-2370914-26-14215-42-06-43-857-1112658-64-1209-149912610-32-10 #- 交易号码，SL- 止损大小，trailing stop - 移动止损，红色 - 以损失收盘，绿色 - 以利润收盘，破折号 - 以止损收盘。 上升 - 可能采取的运动量，0 - 没有运动量（在此交易中可能获得的利润）。所有的规定都是以点为单位...没有获利。如果有人知道通过MatLab或Statistica运行这三个变量-曲线-可能会收到什么数据？ Machine learning in trading: Any questions from newcomers Practical advice, please. mytarmailS 2016.08.21 14:59 #1138 伊图姆。告诉我...如果你通过你的机器学习运行这些数据 ...你能发现什么？可以获得什么样的数据？ 这个问题不正确，问题是你想从数据中得到什么？你的问题的答案是什么？ [删除] 2016.08.21 15:11 #1139 mytarmailS: 这个问题问得不对，问题是你想从数据中得到什么？你的问题的答案是没有。我想得到这些变量的关系（如果有一个趋势），如果它们之间有关联性。 缩水在多大程度上影响了未来的运动（恢复）？我需要能最大限度地显示-预测未来趋势的指标。 mytarmailS 2016.08.21 15:38 #1140 伊图姆。我想得到这些变量的关系（是否有一个趋势），它们之间是否有关联性。 缩减的程度影响到未来的运动（恢复）。我需要能最大限度地揭示-预测进一步趋势的指标。1）我们可以建立一个相关的矩阵2）可能需要在缩减和未来运动之间建立一种关系3）建立一个预测趋势的模型，看看其中的变量的重要性 p.s. 不要要求我为你做...从你的问题的模糊性来看，你对机器学习并不熟悉，所以我建议你在谷歌上学习一些你上面引用的程序，或者进入编程。 1...107108109110111112113114115116117118119120121...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我是手动操作的，我只是在一个循环中创建模型。
创建一个委员会，并进行测试。
有一个问题是，原来的班级是因子型的，矩阵中的结果被转换为相应的因子序数。所以在最后，比较要通过as.numberic()。
为了让所有的因素都能正常工作，我们需要把predictionMatrix创建为data.frame，但之后我的rbind函数出现了故障，我需要改变一些其他的东西，我不明白哪里出了问题。
成立一个委员会，并进行测试。
谢谢你
好吧，为了继续这个主题，先前的信号原来是相当有利可图的。然而并没有多少利润，但最后买入的序列，蓝点，网络承认为 "我不知道"，这表明它可能是盈利的，但也许不是，至少这两个模型有分歧。因此，我们什么都不做，继续监测量....。
我在BU上有一个投降，你可以看到....只是为了维生素，所以没有冒任何风险，转换为CU，但正如他们所说，你把CU，你得到CU。法律的作用...
好吧，为了继续这个主题，先前的信号原来是相当有利可图的。然而获利的并不多，但最后买入的序列，蓝点，网络认可为 "我不知道"，这表明它可能获利，但也可能不获利，至少这两个模型已经出现分歧。因此，我们什么都不做，继续监测量....。
我在BU上有一个投降，你可以看到....只是为了维生素，所以没有冒任何风险，转换为CU，但正如他们所说，你把CU，你得到CU。法律的作用...
以及周五的交易算法 是如何运作的？
创建一个委员会，并进行测试。
有一个问题是，原来的班级是因子型的，矩阵中的结果被转换为相应的因子序数。所以在最后，比较要通过as.numberic()。
我需要将predictionMatrix创建为data.frame，以使其与因子正常工作，但之后我的rbind函数给出了虚值，我需要改变其他东西，我还没有弄清楚哪里出了问题。
告诉我...如果你通过你的机器学习运行这些数据 ...你能发现什么？
#- 交易号码，SL- 止损大小，trailing stop - 移动止损，红色 - 以损失收盘，绿色 - 以利润收盘，破折号 - 以止损收盘。
上升 - 可能采取的运动量，0 - 没有运动量（在此交易中可能获得的利润）。所有的规定都是以点为单位...
没有获利。
如果有人知道通过MatLab或Statistica运行这三个变量-曲线-可能会收到什么数据？
告诉我...如果你通过你的机器学习运行这些数据 ...你能发现什么？
可以获得什么样的数据？
这个问题不正确，问题是你想从数据中得到什么？
你的问题的答案是什么？
这个问题问得不对，问题是你想从数据中得到什么？
你的问题的答案是没有。
1）我们可以建立一个相关的矩阵
2）可能需要在缩减和未来运动之间建立一种关系
3）建立一个预测趋势的模型，看看其中的变量的重要性
p.s. 不要要求我为你做...从你的问题的模糊性来看，你对机器学习并不熟悉，所以我建议你在谷歌上学习一些你上面引用的程序，或者进入编程。