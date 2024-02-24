交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 113 1...106107108109110111112113114115116117118119120...3399 新评论 mytarmailS 2016.08.18 10:46 #1121 Dr.Trader:我对我的数据尝试了一个类似的方法。我的委员会里有两个以上的模型。我无法从他们那里得到一致的答案，但如果你在至少80%的模型同意答案时进行交易，你会得到更好的交易结果，我建议你试试。问题....有多好？ Dr. Trader 2016.08.18 11:09 #1122 现在正在运行模型参数和预测器，从中获取中间结果。委员会本身还很弱，我们需要进一步调整参数，预测准确率约为55%，这还不足以克服价差。我增加了90%协议的要求（第三张图）--利润上升了。图表 - 以点为单位的利润eurusd，在过去6个月的d1交易。 mytarmailS 2016.08.18 11:14 #1123 Dr.Trader:现在正在运行模型参数和预测器，从中获取中间结果。委员会本身还很弱，我们需要进一步调整参数，预测准确率约为55%，这还不足以克服价差。我增加了90%协议的要求（第三张图）--利润上升了。图表 - 以点为单位的利润eurusd，在过去6个月的d1交易。不错...我很好奇，这样做对射频是否有意义，还是与在同一模型中添加树木一样？额外的我还想知道如何处理这些委员会，是有一个包还是用手来处理？ СанСаныч Фоменко 2016.08.18 11:14 #1124 mytarmailS:dubious....好了多少？对我们来说，这是不知道的，原因就在这里。关键是迈克尔根本不是我们的同类：他没有关于未来的证据。他的网络是TS的一部分，而来自NS的决定似乎与TS的其他元素相互关联。因此，不可能分离出NS本身的有效性，对他来说也没有意义。这个TS对TA来说是很平常的，但有蝴蝶结和小饰品，并没有解决主要问题：对未来完全不确定。是的，优化每条/日/周，一切都很好。一旦我们完全信任TS，下一次的缩减就不会变成缩减，而是变成了消耗。 mytarmailS 2016.08.18 11:17 #1125 桑桑尼茨-弗门科。对我们来说，这是不知道的，原因就在这里。问题是，米哈伊尔根本就不是我们这一行的人。 米哈伊尔与此有什么关系？)我给Dr.Trader 写了这个消息 :) Mihail Marchukajtes 2016.08.18 11:25 #1126 你仍然不能理解分类者和预测者之间的区别。例如，今天上午我训练了单独购买，单独出售.....。我今天已经得到了结果--它可能是如此幸运，但它是如此美好)。虽然也许你的系统适用于预报员，但我不知道.......。 Dr. Trader 2016.08.18 11:26 #1127 mytarmailS:不错...我想知道用RF做这个是否有意义，还是和在同一个模型上添加一棵树一样？ 你总是可以用rf来尝试一个委员会。所应用的软件包并不重要，只要委员会中的模型已经有了一些预测新数据的能力，否则这种按投票百分比进行的过滤是没有用的（如果不对，为什么要听大多数人的意见？ :)Mihail Marchukajtes:如果你不了解分类者和预测者之间的区别。例如，今天上午我分别训练了购买和出售.....。我今天已经得到了结果，可能是太幸运了，但它是如此的好。)虽然也许你的系统与预报员有关，但我不知道.......。 你仍然没有写出你的文章，说明分类与回归、与预测有什么不同。等待;) Dr. Trader 2016.08.18 11:32 #1128 mytarmailS:另外，这些委员会是如何制作的，是有包装还是手工制作？ 我是手动的，我只是在一个循环中创建模型。 Mihail Marchukajtes 2016.08.18 11:44 #1129 Dr.Trader: 你总是可以用rf来尝试一个委员会。我认为应用的软件包并不重要，只要委员会中的模型已经有一些预测新数据的能力，否则这个百分比过滤器是没有用的（如果不对，为什么要听大多数人的意见？ :) 你仍然没有写出你的文章，说明分类与回归、与预测有什么不同。等待;) 顺便说一下，是的，谢谢你提醒我......但目前没有灵感.....但我一定会写的，虽然我已经零零散散地写了一些大体上的东西...... mytarmailS 2016.08.18 12:06 #1130 有趣的 是--普京谈到了神经网络https://www.youtube.com/watch?v=bicXInoeLG4 1...106107108109110111112113114115116117118119120...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我对我的数据尝试了一个类似的方法。我的委员会里有两个以上的模型。我无法从他们那里得到一致的答案，但如果你在至少80%的模型同意答案时进行交易，你会得到更好的交易结果，我建议你试试。
问题....
有多好？
现在正在运行模型参数和预测器，从中获取中间结果。委员会本身还很弱，我们需要进一步调整参数，预测准确率约为55%，这还不足以克服价差。我增加了90%协议的要求（第三张图）--利润上升了。
图表 - 以点为单位的利润eurusd，在过去6个月的d1交易。
现在正在运行模型参数和预测器，从中获取中间结果。委员会本身还很弱，我们需要进一步调整参数，预测准确率约为55%，这还不足以克服价差。我增加了90%协议的要求（第三张图）--利润上升了。
图表 - 以点为单位的利润eurusd，在过去6个月的d1交易。
不错...
我很好奇，这样做对射频是否有意义，还是与在同一模型中添加树木一样？
额外的
我还想知道如何处理这些委员会，是有一个包还是用手来处理？
dubious....
好了多少？
对我们来说，这是不知道的，原因就在这里。
关键是迈克尔根本不是我们的同类：他没有关于未来的证据。他的网络是TS的一部分，而来自NS的决定似乎与TS的其他元素相互关联。因此，不可能分离出NS本身的有效性，对他来说也没有意义。
这个TS对TA来说是很平常的，但有蝴蝶结和小饰品，并没有解决主要问题：对未来完全不确定。是的，优化每条/日/周，一切都很好。一旦我们完全信任TS，下一次的缩减就不会变成缩减，而是变成了消耗。
对我们来说，这是不知道的，原因就在这里。
问题是，米哈伊尔根本就不是我们这一行的人。
你仍然不能理解分类者和预测者之间的区别。例如，今天上午我训练了单独购买，单独出售.....。我今天已经得到了结果--它可能是如此幸运，但它是如此美好)。
虽然也许你的系统适用于预报员，但我不知道.......。
不错...
我想知道用RF做这个是否有意义，还是和在同一个模型上添加一棵树一样？
如果你不了解分类者和预测者之间的区别。例如，今天上午我分别训练了购买和出售.....。我今天已经得到了结果，可能是太幸运了，但它是如此的好。)
虽然也许你的系统与预报员有关，但我不知道.......。
你仍然没有写出你的文章，说明分类与回归、与预测有什么不同。等待;)
另外，这些委员会是如何制作的，是有包装还是手工制作？
你总是可以用rf来尝试一个委员会。我认为应用的软件包并不重要，只要委员会中的模型已经有一些预测新数据的能力，否则这个百分比过滤器是没有用的（如果不对，为什么要听大多数人的意见？ :)
你仍然没有写出你的文章，说明分类与回归、与预测有什么不同。等待;)