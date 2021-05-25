MetaTrader 5平台Build 2940：在主工作区MQL5服务的显示布局及更新设计
Tiecheng Fu:
应该是你所用的面板问题，我这边装了好几个交易面板测试，都很正常
上一个版本一直用的好好的，升级完就这样了，我再查查问题到底出哪儿了，另外你测试应该把原来的面板程序在2904版本下编译一次再测，也许会发现有差异
Jiayou Hu:
上一个版本一直用的好好的，升级完就这样了，我再查查问题到底出哪儿了，另外你测试应该把原来的面板程序在2904版本下编译一次再测，也许会发现有差异
如果你的面板修改了标准类库，那么升级后，你需要重新再次修改标准类库的，因为升级后，标准类库都会恢复成默认状态
Tiecheng Fu:
如果你的面板修改了标准类库，那么升级后，你需要重新再次修改标准类库的，因为升级后，标准类库都会恢复成默认状态
搞定了，是我中间层代码问题，谢谢
MetaTrader 5 平台更新将于2021年5月21日，星期五，进行发布。新版将有以下变化：
在早期版本中，MQL5服务购买区位于主窗口下面的小工具箱窗口。新布局可以显示所有功能以及方便的购买选项。移除下面区域不必要的选项卡可为其他平台功能提供更多空间。
访问附加服务不会影响主要功能，例如交易和图表分析。
我们还完全重新设计了服务。设计变得更加简洁和轻便。信号包含之前只能通过MQL5.community网站显示区获得的附加数据：具有主要特性、可靠性、活动度量和其他变量的极坐标图。
每个网络中使用的IPv4创建于30年前。它包含32位的IP地址，这些IP地址表示为由点分隔的四个8位数字。该算法可产生超过40亿个唯一IP地址。但是，迅速增长的用户数和设备数加速了可用地址池的消耗。
为避免耗尽问题，某些产品还提供对现代IPv6标准的额外支持。该协议使用128位地址，表示为x:x:x:x:x:x:x:x，其中每个x是六个16位地址元素的十六进制值。从理论上讲，此格式允许5 x 10 ^ 28个唯一地址。除了扩展的地址空间之外，该协议还具有较旧版本的其他优势。有关更多详细信息，请参阅专业文章。
MetaTrader 5平台已完全支持IPv6。如果您的交易商或提供商切换到新协议，则将可在平台中直接启用协议支持，而无需您采取其他任何操作。
该软件包包含可使操作更加稳定和快速的附加组件。强烈建议所有软件包用户在下面链接下载最新版本并重新安装MetaTrader 5：https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/MetaTrader5.dmg
一年前，也就是在发布build 2361之后就停止了对32位平台版本的支持。我们强烈建议升级到MetaTrader 5 64位版本，以便无限制地访问平台的所有功能。
添加新内置类型“复杂”。
“复数”类型可以作为MQL5函数的参数按值传递(与普通结构不同，普通结构只通过引用传递)。对于从DLL导入的函数，“复数”类型只能通过引用来传递。
'i'后缀用于描述复常数：
目前，复数只有简单的运算可用：=、+、-、*、/、+=、-=、*=、/=、==、!=。
之后将添加对附加数学函数的支持，以支持计算绝对值、正弦、余弦等。
更新将通过实时更新系统提供。