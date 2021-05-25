MetaTrader 5平台Build 2940：在主工作区MQL5服务的显示布局及更新设计

MetaTrader 5 平台更新将于2021年5月21日，星期五，进行发布。新版将有以下变化：

  1. 程序端：交易服务（包括市场信号虚拟主机）现在可以方便地显示在平台的主工作区。

    在早期版本中，MQL5服务购买区位于主窗口下面的小工具箱窗口。新布局可以显示所有功能以及方便的购买选项。移除下面区域不必要的选项卡可为其他平台功能提供更多空间。



    现在，可以在平台的主工作区便利地安排MQL5服务

    访问附加服务不会影响主要功能，例如交易和图表分析。

    • 服务选项卡位于柱状图的末端，所有图表选项卡之后。
    • 未使用的服务窗口可以关闭。要重新打开它们，请使用导航器、工具栏或“服务”菜单。


    我们还完全重新设计了服务。设计变得更加简洁和轻便。信号包含之前只能通过MQL5.community网站显示区获得的附加数据：具有主要特性、可靠性、活动度量和其他变量的极坐标图。


    服务设计变得更加简洁和现代

  2. 程序端：添加对IPv6地址的支持。

    每个网络中使用的IPv4创建于30年前。它包含32位的IP地址，这些IP地址表示为由点分隔的四个8位数字。该算法可产生超过40亿个唯一IP地址。但是，迅速增长的用户数和设备数加速了可用地址池的消耗。

    为避免耗尽问题，某些产品还提供对现代IPv6标准的额外支持。该协议使用128位地址，表示为x:x:x:x:x:x:x:x，其中每个x是六个16位地址元素的十六进制值。从理论上讲，此格式允许5 x 10 ^ 28个唯一地址。除了扩展的地址空间之外，该协议还具有较旧版本的其他优势。有关更多详细信息，请参阅专业文章。

    MetaTrader 5平台已完全支持IPv6。如果您的交易商或提供商切换到新协议，则将可在平台中直接启用协议支持，而无需您采取其他任何操作。

  3. 程序端：我们将在build 2815中继续实施提供的任务管理器功能。我们为运行MQL程序调试或性能分析的图表添加了明确的指示。


    调试和性能分析显示在任务管理器中


  4. 程序端：实现macOSLinux电脑中Wine下的平台更快启动。常规优化和错误修复：

    • 改进菜单、工具栏和对话框的显示。
    • 修正显示“市场”、“信号”和“ VPS”部分时出现的错误。尤其是，我们已修正“市场”展示中产品logo的加载问题。
    • 更新DMG软件包，便于在macOS电脑上轻松安装MetaTrader 5。借助这个软件包，平台安装过程与其他应用相同：将平台图标拖拽至应用程序，然后等待安装完成。
      该软件包包含可使操作更加稳定和快速的附加组件。强烈建议所有软件包用户在下面链接下载最新版本并重新安装MetaTrader 5：https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/MetaTrader5.dmg
    如果您使用CrossOver，请完全重新安装MetaTrader 5，获得最新的64位平台版本。
  5. 程序端：修正“Ctrl+F9”键盘快捷键操作。它可激活工具箱中的交易选项卡。
  6. MQL5：我们继续限制包括32位组件在内的旧技术的发布。

    • 不再允许32位程序端加载市场中的程序。
    • 32位程序端无法连接到主机服务。
    • 32位MetaEditor版本不支持通过MQL5 Cloud Protector提供的附加文件保护。
    • 使用MetaEditor旧版本（5年前或更早发布的版本）编译的MQL5程序不能在新程序端版本中运行。

    一年前，也就是在发布build 2361之后就停止了对32位平台版本的支持。我们强烈建议升级到MetaTrader 5 64位版本，以便无限制地访问平台的所有功能。
    此外，我们建议所有之前将32位产品版本上传到市场的卖方，使用最新64位MetaEditor重新编译并上传新版本。在程序端中运行32位MQL5程序的功能将很快完全被禁用。
  7. MQL5：添加对复数操作的支持。

    添加新内置类型“复杂”。
    struct complex
  {
   double             real;   // 实数部分
   double             imag;   // 虚数部分
  };
    “复数”类型可以作为MQL5函数的参数按值传递(与普通结构不同，普通结构只通过引用传递)。对于从DLL导入的函数，“复数”类型只能通过引用来传递。

    'i'后缀用于描述复常数：
    complex square(complex c)
  {
   return(c*c);
  }
  
void OnStart()
  {
   Print(square(1+2i));  // 常量作为参数传递
  }

// "(-3,4)"将被输出，这是复数的字符串表示
    目前，复数只有简单的运算可用：=、+、-、*、/、+=、-=、*=、/=、==、!=。

    之后将添加对附加数学函数的支持，以支持计算绝对值、正弦、余弦等。

  8. MQL5： 新错误代码TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED —由于禁止锁仓持仓，因此不允许开仓或下挂单。如果用户在禁用账户锁仓以及用户对相同交易品种已有反向订单或持仓的情况下试图执行交易操作，则返回错误。
  9. VPS：修正环境迁移到VPS。包含指标作为资源的EA交易可能会出现错误。
  10. MetaEditor：修正非可视模式下调试和分析终止。
  11. MetaEditor：修正对真实数据的指标分析。在某些情况下，这种分析可能无法启动。
  12. 信号：修正交易模式检查复制信号的问题。可以在交易商端限制交易品种的交易，即交易商可以设置“仅买入”、“仅卖出”或“仅平仓”的条件。在早期版本中，同步需要完整的交易条件，因此在所有其他情况下均不允许复制。更新后，部分受限的条件将被视为“交易”。此功能尤其对希望复制信号的股票交易商客户有用。
  13. Tester：修正测试期间检查交易时段的问题。在某些条件下，交易操作执行可能会在测试期间失败，在这种情况下，即使操作是在交易时段内启动，也会返回“市场已关闭”错误。
  14. 更新文档。

更新将通过实时更新系统提供。

 

Sergey Golubev:
更新到2940版本，交易面板加载就像动画片一样，渲染非常卡顿，一点点的出来最后就变白板了，这。。。以后不敢更新了，而且这个版本编译也有点慢，更新说明里面也没有提到面板组件有啥更新啊。




 
Jiayou Hu:

更新到2940版本，交易面板加载就像动画片一样，渲染非常卡顿，一点点的出来最后就变白板了，这。。。以后不敢更新了，而且这个版本编译也有点慢，更新说明里面也没有提到面板组件有啥更新啊。




应该是你所用的面板问题，我这边装了好几个交易面板测试，都很正常

 
Tiecheng Fu:

应该是你所用的面板问题，我这边装了好几个交易面板测试，都很正常

上一个版本一直用的好好的，升级完就这样了，我再查查问题到底出哪儿了，另外你测试应该把原来的面板程序在2904版本下编译一次再测，也许会发现有差异

 
Jiayou Hu:

上一个版本一直用的好好的，升级完就这样了，我再查查问题到底出哪儿了，另外你测试应该把原来的面板程序在2904版本下编译一次再测，也许会发现有差异

如果你的面板修改了标准类库，那么升级后，你需要重新再次修改标准类库的，因为升级后，标准类库都会恢复成默认状态

 
Tiecheng Fu:

如果你的面板修改了标准类库，那么升级后，你需要重新再次修改标准类库的，因为升级后，标准类库都会恢复成默认状态

搞定了，是我中间层代码问题，谢谢

