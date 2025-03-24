文章 "梯度提升（CatBoost）在交易系统开发中的应用. 初级的方法" - 页 10 1...345678910 新评论 Busingye Tusasirwe 2025.03.16 12:42 #91 在这里，您可以看到模型的代码。注意 MA_Period、Look_Back 等。然后查看 python 代码测试器的利润曲线。然后查看 MT5 输入、设置和策略测试结果。 [删除] 2025.03.16 15:26 #92 Busingye Tusasirwe #:我似乎无法重现 python 测试仪的结果。MT5 测试仪无法重现 python 测试仪中同一时期的结果。除此之外，我还按照说明移植了模型。我把 cat_model.mqh 和 cat_trader.mql5（编译为 .ex5）放在一起。但结果看起来不一样。 您好，写这篇文章时和现在解析模型的方式可能有所不同。在新版本中，CatBoost 可能已经更改了最终模型的代码逻辑，所以您必须弄清楚。 在我看来，这很有可能是一个问题。 Ney Borges 2025.03.24 19:56 #93 我做了一些改动： 我修改了代码，以便根据数据的图表时间保存 mqh。 我将 mqh 改为每个时间框架 都不同，这样就可以训练所有时间框架并在 EA 中使用。 我将 EA 改为使用所有训练过的文件来分析和生成信号。 如果可能的话，所有文件都附在后面供您查看。 如果您能改进代码，我将不胜感激。 该策略和模型训练都需要极大的改进，如果可以，我将不胜感激。 我做了一些改动： 我修改了代码，以根据数据的图形时间保存 mqh。 修改了 mqh，使其在每个图表时间都不同，这样所有图表时间都可以训练并在 EA 中使用。 我将 EA 改为使用所有训练过的文件来分析和生成信号。 如果可能的话，我附上了所有文件供您分析。 如果您能改进代码，我将不胜感激。 该策略以及模型的训练都需要极大的改进，如果可能的话，请给予帮助，谢谢。 附加的文件： cat_traderXx.mq5 42 kb catboost_learning.py 8 kb cat_model_todos.zip 3195 kb 1...345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在这里，您可以看到模型的代码。注意 MA_Period、Look_Back 等。然后查看 python 代码测试器的利润曲线。然后查看 MT5 输入、设置和策略测试结果。
我似乎无法重现 python 测试仪的结果。MT5 测试仪无法重现 python 测试仪中同一时期的结果。
除此之外，我还按照说明移植了模型。
我把 cat_model.mqh 和 cat_trader.mql5（编译为 .ex5）放在一起。
但结果看起来不一样。
您好，写这篇文章时和现在解析模型的方式可能有所不同。在新版本中，CatBoost 可能已经更改了最终模型的代码逻辑，所以您必须弄清楚。
在我看来，这很有可能是一个问题。
我做了一些改动：
我修改了代码，以便根据数据的图表时间保存 mqh。
我将 mqh 改为每个时间框架 都不同，这样就可以训练所有时间框架并在 EA 中使用。
我将 EA 改为使用所有训练过的文件来分析和生成信号。
如果可能的话，所有文件都附在后面供您查看。
如果您能改进代码，我将不胜感激。
该策略和模型训练都需要极大的改进，如果可以，我将不胜感激。
