【官网公告】金融受限请联系服务台，MQL5官网的收付款相关问题请咨询服务台
MQL5网站无法编辑服务台请求。操盘顺序总是一个轮回，到不了编辑界面 - 一般 - MQL5 算法交易论坛
1. After what action did the limitation appear?
〉〉1.限制出现在什么操作之后？
2. Do you have other accounts on MQL5.com website? If yes, specify them.
〉〉你是否有其他账号，如果有请详细阐述。
违反各项规则可能被查处。比如市场服务规则。
Ｑ：卖方第16条：卖家不应使用垃圾邮件在www.mql5.com 网站和通过第三方服务推销市场中的产品。一旦发现垃圾邮件，卖家账户将被冻结，他或她的全部产品将被移出市场。
请问这里说的 垃圾邮件 是指什么? 谢谢！
Ａ：大量发送产品推销，要求与买家交换社交平台账号。
不太过分都没问题的，基本出发点是为了保护卖方和买方。
举几个例子。
1. 卖方提出交换微信，QQ，Email什么的，买方举报，卖方可能面临查水表。 如果是买方提出，卖方也可以投诉买方。
2. 卖方有很多产品，买方问你哪一个最好呢？卖方推荐产品，完全没问题。
3. 卖方无差别大量发送产品推销，可能面临查处。
MQL5的自动检测功能很强大，可以最大限度保护用户安心使用。
出现金融受限制时，请联系服务台。（版主权限有限，金融问题必须直接与服务台沟通）
如果你没有任何消费记录，可以在下面找到服务台。
好像知道设置金融受限的意义是做什么了
说白了就是为了减少违规
同样出现金融受限问题，已经向服务台反馈，得到的答复是发送了一个不规范的订单，没有批准解除我的限制。
那么可以通过删掉订单解决吗？已经确认的订单改如何取消。
大家好，我是官网版主。
论坛的目的是分享知识和自由讨论，主要提供免费服务。
您可以在服务台直接咨询与付费相关的问题。
出现金融受限制时，请联系服务台。
咨询MQL5官网的收付款相关问题，也请联系服务台。
另外，交易商的收付款问题，请联系交易商或其监管。交易商，监管，MQL5是完全不同的企业：【版主秘诀】交易平台（交易商）与MQL5的关系
