文章 "MetaTrader 5 与 Python 的集成：接收和发送数据" - 页 11

atemosfair 2024.03.06 11:36 #101
谢谢你，兄弟。这篇文章太棒了。你帮了我大忙。

Too Chee Ng 2024.12.18 11:39 #102
只是想知道为什么我们需要在 OnTick() 中不断调用 socket=SocketCreate() 和 SocketClose()？
它不能保持套接字打开/激活吗？或者说，是否有可能保持套接字打开/激活？

Alex FXPIP 2025.02.14 10:21 #103
你好！我也在安装一个插座。我有一个问题--我用 python 编写了一个指标。它可以从 mt5 获取大量数据，而且要多少有多少，但要将数据返回给 mt5 就不那么容易了。在套接字上可以只传输一个字符串，最多可以传输 100 个小字符串，但我需要更多。除了套接字，还有什么其他解决方案？ 除了在 Python->MT5 之间进行数据交换的网络/互联网请求，还有什么其他解决方案？ 我不想为此使用 MySQL 数据库。我们讨论的是将大约 40 种货币对从 Python 传输到 MT5，其中包含 1000 个重新计算的历史读数，并在 MT5 中进一步构建指标线......我想摆脱 MT5 中的计算，因为 Python 的计算速度更快。因此，我希望看到指标的所有行，而不仅仅是每秒一次通过字符串传输的最后一个条形图。
有人能给我一些有用的建议吗？
TCP/IP Socket - MT5 将接收一个字符串，但无论如何都无法容纳 30 000 个数据....。即使是 jason 格式，一个字符串变量也最多只能容纳 100 个字符串。这样一个 Socket 有什么用呢？
原来，对于大数据来说，Python-->MySQL-->MT5 是一条出路
我也想到了这个主意：
使用 Python 中的 multiprocessing.shared_memory 和 MQL5 中的 WinAPI 可以直接从内存中读取数据。

Maxim Kuznetsov 2025.02.14 10:52 #104
"调用 SQLite"--MT5 已内置SQLite，Python 显然也有SQLite....。
您可以使用套接字及时报告所需的信息（信号、警报等），并将大数据存入 SQLite。也就是说，在 python 中，您可以将所需的一切输入数据库，然后在 "数据更新 "套接字上吹哨。而在 MQL 中，您可以根据哨声重新读取数据库。
数据库本身可以存储在框架光盘上

Alex FXPIP 2025.02.18 03:19 #105
我明白您的意思了，谢谢您的回答...我想也是
MetaTrader 5 使用自己的编程语言MQL5，它在一个独立进程中运行。这就不允许与操作系统的共享内存直接交互，而其他使用低级 API 的应用程序则可以做到这一点。
壳中壳....20 年来，他们一直无法为 Mac 制作原生版本......

Maxim Kuznetsov 2025.02.18 04:50 #106
没有人禁止使用 DLL，在那里你可以随心所欲。
你可以直接搜索内存（可能不会更快 :-) ）。
或者高效的中间解决方案，比如内存键值数据库。
只是在大多数情况下，刹车和瓶颈都在 Python 一方

Stefano Cerbioni 2025.10.09 08:42 #107
我设置了 127.0.0.1:9090 选项，运行python socketserver.py，运行 EA socketclientEA.ex5（将 char 改为 uchar 后），但重新运行时出现了错误。
2025.10.09 10:41:44.665 socketclientEA (#GDAXIm,H1) 连接 localhost:9090 错误 4014
只是想知道为什么我们需要在 OnTick() 中不断调用 socket=SocketCreate() 和 SocketClose()？
它不能保持套接字打开/激活吗？或者说，是否有可能保持套接字打开/激活？
你好！我也在安装一个插座。我有一个问题--我用 python 编写了一个指标。它可以从 mt5 获取大量数据，而且要多少有多少，但要将数据返回给 mt5 就不那么容易了。在套接字上可以只传输一个字符串，最多可以传输 100 个小字符串，但我需要更多。除了套接字，还有什么其他解决方案？ 除了在 Python->MT5 之间进行数据交换的网络/互联网请求，还有什么其他解决方案？ 我不想为此使用 MySQL 数据库。我们讨论的是将大约 40 种货币对从 Python 传输到 MT5，其中包含 1000 个重新计算的历史读数，并在 MT5 中进一步构建指标线......我想摆脱 MT5 中的计算，因为 Python 的计算速度更快。因此，我希望看到指标的所有行，而不仅仅是每秒一次通过字符串传输的最后一个条形图。使用 Python 中的 multiprocessing.shared_memory 和 MQL5 中的 WinAPI 可以直接从内存中读取数据。
有人能给我一些有用的建议吗？
TCP/IP Socket - MT5 将接收一个字符串，但无论如何都无法容纳 30 000 个数据....。即使是 jason 格式，一个字符串变量也最多只能容纳 100 个字符串。这样一个 Socket 有什么用呢？
原来，对于大数据来说，Python-->MySQL-->MT5 是一条出路
我也想到了这个主意：
除了在 Python->MT5 之间进行数据交换的网络/互联网请求者之外？我不想调用 MySQL DB。
"调用 SQLite"--MT5 已内置SQLite，Python 显然也有。
您可以使用套接字及时报告所需的信息（信号、警报等），并将大数据存入 SQLite。也就是说，在 python 中，您可以将所需的一切输入数据库，然后在 "数据更新 "套接字上吹哨。而在 MQL 中，您可以通过哨声重读数据库
数据库本身可以存储在框架光盘上
我明白您的意思，谢谢您的回复....我也这么认为
MetaTrader 5 使用自己的编程语言MQL5，它在一个独立进程中运行。这就不允许与操作系统的共享内存直接交互，而其他使用底层 API 的应用程序则可以做到这一点。
壳中壳....20 年来，他们一直无法为 Mac 制作原生版本......
没有人禁止使用 DLL，在那里你可以随心所欲。
你可以直接搜索内存（可能不会更快 :-) ）。
或者高效的中间解决方案，比如内存键值数据库。
只是在大多数情况下，刹车和瓶颈都在 Python 一方