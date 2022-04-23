【探讨】能否会出现超级马丁策略？ - 页 5 123456 新评论 Zhiqiang Zhu 2019.06.05 02:45 #41 Songqing Hu: 你的结论是有问题的，因金融市场价格具有回归性质，这与完全随机的赌场有本质上的差异，马丁在赌场没有任何优势，因为你任何一次押注，输赢概率都是50%，但在汇市上，它是有概率优势的，因为价格偏离越大，其回归的概率就越大，而马丁策略是随着偏离增加资金的，所以马丁在汇市上是一种有正向获利预期的策略，它的获利不是全靠运气。如何平衡获利与承受的最大风险，是这个策略的关键。你说的回归性质，是存在的。但目前学术界都在研究，回归性质也就是统计理论里的正态分布，任何的价格，数值都靠拢均值且向两边分布，回归符合正态分布的。其实理论上你可以在正态分布的肥尾开始马丁操作，这听上去不错，而且具有理论支撑，但一切的一切建立在有序的市场，而市场是动态的。有时候他是有序的有时候他是无序的。你能分清有序与无序吗？你能分清也就能判断市场方向了，也不存在用马丁去战胜市场了。马丁的优点就是无须判断市场方向，利用资金优势等待回测与转折。所以一切的一切只是亏钱的开始。我曾经研究马丁两年有余。但发现，马丁根本无法战胜市场，特别是趋势行情下。是不可能的，方向下错了，等待爆仓，而且要承受相当大的心里压力，风险极大。而且盈利是积累小盈利，扛住大亏损，真的没有意义！反正自己去体会吧。有过马丁爆仓经验的人会体会到我这些话的。给大家指明条道路，就是跟随市场方向下单，做趋势策略。这个是靠谱的。下面就是我自己的一个测试报告。风险很小，最大亏损5%以内的。这就是趋势的威力。 Songqing Hu 2019.06.05 03:17 #42 Zhiqiang Zhu: 你说的回归性质，是存在的。但目前学术界都在研究，回归性质也就是统计理论里的正态分布，任何的价格，数值都靠拢均值且向两边分布，回归符合正态分布的。其实理论上你可以在正态分布的肥尾开始马丁操作，这听上去不错，而且具有理论支撑，但一切的一切建立在有序的市场，而市场是动态的。有时候他是有序的有时候他是无序的。你能分清有序与无序吗？你能分清也就能判断市场方向了，也不存在用马丁去战胜市场了。马丁的优点就是无须判断市场方向，利用资金优势等待回测与转折。所以一切的一切只是亏钱的开始。我曾经研究马丁两年有余。但发现，马丁根本无法战胜市场，特别是趋势行情下。是不可能的，方向下错了，等待爆仓，而且要承受相当大的心里压力，风险极大。而且盈利是积累小盈利，扛住大亏损，真的没有意义！反正自己去体会吧。有过马丁爆仓经验的人会体会到我这些话的。给大家指明条道路，就是跟随市场方向下单，做趋势策略。这个是靠谱的。下面就是我自己的一个测试报告。风险很小，最大亏损5%以内的。这就是趋势的威力。 你这个图，盈利交易占比70%以上，亏损交易占比30%以下，这不是趋势策略的结果吧？趋势交易一般盈利交易的比例小于亏损交易，但单笔盈利金额远远大于单笔亏损金额。 Songqing Hu 2019.06.05 03:33 #43 Zhiqiang Zhu: 你说的回归性质，是存在的。但目前学术界都在研究，回归性质也就是统计理论里的正态分布，任何的价格，数值都靠拢均值且向两边分布，回归符合正态分布的。其实理论上你可以在正态分布的肥尾开始马丁操作，这听上去不错，而且具有理论支撑，但一切的一切建立在有序的市场，而市场是动态的。有时候他是有序的有时候他是无序的。你能分清有序与无序吗？你能分清也就能判断市场方向了，也不存在用马丁去战胜市场了。马丁的优点就是无须判断市场方向，利用资金优势等待回测与转折。所以一切的一切只是亏钱的开始。我曾经研究马丁两年有余。但发现，马丁根本无法战胜市场，特别是趋势行情下。是不可能的，方向下错了，等待爆仓，而且要承受相当大的心里压力，风险极大。而且盈利是积累小盈利，扛住大亏损，真的没有意义！反正自己去体会吧。有过马丁爆仓经验的人会体会到我这些话的。给大家指明条道路，就是跟随市场方向下单，做趋势策略。这个是靠谱的。下面就是我自己的一个测试报告。风险很小，最大亏损5%以内的。这就是趋势的威力。 就算有概率优势，没有离场策略的无限增加仓位的马丁肯定会爆仓。因你可以假设市场无限大，个人资金有限，就像你开了个小赌场，你有概率优势，但一个赌客拿你赌场资金的10倍来给你搞马丁，且单次押注资金不封顶，他也有很大几率让你破产。我觉得，汇市上的马丁EA，在止损出场后，一定不要再同向下单了，这样可以规避单边市带来的风险。 Zhiqiang Zhu 2019.06.05 03:57 #44 Songqing Hu: 就算有概率优势，没有离场策略的无限增加仓位的马丁肯定会爆仓。因你可以假设市场无限大，个人资金有限，就像你开了个小赌场，你有概率优势，但一个赌客拿你赌场资金的10倍来给你搞马丁，且单次押注资金不封顶，他也有很大几率让你破产。我觉得，汇市上的马丁EA，在止损出场后，一定不要再同向下单了，这样可以规避单边市带来的风险。风险就是在你需要判断市场，这就是风险。如果挂了EA，还需要人来判断方向，那么这个操作体系与挂不挂EA没什么区别了。挂EA的特点就是不需要人来判断方向，EA自己根据算法来判断下什么单。如果还要人工判断，那，这个EA就是一个下单工具而已，没有灵魂的EA，只是省略了人工下单的过程，而没有统计，算法，这样的EA有什么意义呢。EA的作用就是根据市场动态，计算统计概率一些数据，达到更加科学的下单。当然你说的也可以做一款有判断方向的马丁，其实如果可以判断方向，还做马丁干嘛呢？这不是矛盾吗？ 结论是能够计算统计概率出市场动态的EA，没必要做成马丁。反言之，只有不知道怎么计算统计没有算法的EA，才会去做马丁。因为马丁一开始就不是一种策略，只是资金管理的一种办法而已。 Zhiqiang Zhu 2019.06.05 04:01 #45 Songqing Hu: 你这个图，盈利交易占比70%以上，亏损交易占比30%以下，这不是趋势策略的结果吧？趋势交易一般盈利交易的比例小于亏损交易，但单笔盈利金额远远大于单笔亏损金额。顺便问一下，你的信号就是网格吧。没有止损的，全是盈利。浮亏就是硬扛，只有盈利了才平仓单子，所以你的交易单全是盈利的，没有止损的。这是相当危险的。我也注意到你 当中有一半时间是不交易的。这也就证明了，你的EA还是需要你自己来判断的方向的。以前在坛子里也有很多靠网格，马丁卖信号的，一开始盈利可观，最后信号没了，消失了， 结果自然知道怎么回事。有一句俗话，常在河边走，怎会不湿鞋。祝好运，希望永远别爆仓。 Songqing Hu 2019.06.05 06:55 #46 Zhiqiang Zhu: 顺便问一下，你的信号就是网格吧。没有止损的，全是盈利。浮亏就是硬扛，只有盈利了才平仓单子，所以你的交易单全是盈利的，没有止损的。这是相当危险的。我也注意到你 当中有一半时间是不交易的。这也就证明了，你的EA还是需要你自己来判断的方向的。以前在坛子里也有很多靠网格，马丁卖信号的，一开始盈利可观，最后信号没了，消失了， 结果自然知道怎么回事。有一句俗话，常在河边走，怎会不湿鞋。祝好运，希望永远别爆仓。是，我放的几个信号都是多品种上的标准网格，没其他特别的，获利大小运气成分很大。但理论上，它确实是盈利的策略，只要时间足够长，资金相对够多（这个资金并不仅仅是投入的保证金，还有储备资金）它就会慢慢盈利，我也做过计算，基本上就是出现历史上最坏的单边市，也可以继续跑下去，加上我再加入人工干预，不会在单边条件下无条件加仓。但这样确实效率太低了，没有马丁效率高。 Songqing Hu 2019.06.05 08:24 #47 Zhiqiang Zhu: 风险就是在你需要判断市场，这就是风险。如果挂了EA，还需要人来判断方向，那么这个操作体系与挂不挂EA没什么区别了。挂EA的特点就是不需要人来判断方向，EA自己根据算法来判断下什么单。如果还要人工判断，那，这个EA就是一个下单工具而已，没有灵魂的EA，只是省略了人工下单的过程，而没有统计，算法，这样的EA有什么意义呢。EA的作用就是根据市场动态，计算统计概率一些数据，达到更加科学的下单。当然你说的也可以做一款有判断方向的马丁，其实如果可以判断方向，还做马丁干嘛呢？这不是矛盾吗？ 结论是能够计算统计概率出市场动态的EA，没必要做成马丁。反言之，只有不知道怎么计算统计没有算法的EA，才会去做马丁。因为马丁一开始就不是一种策略，只是资金管理的一种办法而已。你说的有道理，如果能用随机微分方程来计算，理论上是可以算出何时入场下单胜率更大的，但编程难度比马丁类的算法大太多了，考虑的各种因素也要多很多。反过来看，假设有一个复杂的算法能找到这样一个比较精确的正向预期分界点且是基于反向回归原理的，那么，马丁算法也总是能穿越的这个点的。马丁算法通过加仓保证穿过这个点后获利概率更大的点位仓位更大，所以，我觉得，它是一个有正向预期的交易模型，但用在具体不同品种上，还要考虑它适用的时间周期，波动的频率和大小等各种因素。 Zhiqiang Zhu 2019.06.05 08:29 #48 Songqing Hu: 你说的有道理，如果能用随机微分方程来计算，理论上是可以算出何时入场下单胜率更大的，但编程难度比马丁类的算法大太多了，考虑的各种因素也要多很多。反过来看，假设有一个复杂的算法能找到这样一个比较精确的正向预期分界点且是基于反向回归原理的，那么，马丁算法也总是能穿越的这个点的。马丁算法通过加仓保证穿过这个点后获利概率更大的点位仓位更大，所以，我觉得，它是一个有正向预期的交易模型，但用在具体不同品种上，还要考虑它适用的时间周期，波动的频率和大小等各种因素。马丁本身就不是什么算法，既然都公开了就是翻倍策略，傻瓜似的下注。还是那句话，马丁正因为是马丁，就是给那些不知道何时下单何时离场的人用的。用马丁就是赌徒。没什么交易的艺术。更不会有什么交易策略。我比较讨厌马丁，因为它带来很大风险而且从来就是不稳定的，粗暴简单。 Ke Zhao 2019.12.11 03:55 #49 bigstarlin: 我已经实现了楼主的交易思想，比较稳定！ 厉害 留下联系方式 交流一下 Pengfei Wang 2019.12.11 06:04 #50 Xiaoqin Zhou: 在死胡同里越走越远 未必！我的交易策论就是！ 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你的结论是有问题的，因金融市场价格具有回归性质，这与完全随机的赌场有本质上的差异，马丁在赌场没有任何优势，因为你任何一次押注，输赢概率都是50%，但在汇市上，它是有概率优势的，因为价格偏离越大，其回归的概率就越大，而马丁策略是随着偏离增加资金的，所以马丁在汇市上是一种有正向获利预期的策略，它的获利不是全靠运气。如何平衡获利与承受的最大风险，是这个策略的关键。
你说的回归性质，是存在的。但目前学术界都在研究，回归性质也就是统计理论里的正态分布，任何的价格，数值都靠拢均值且向两边分布，回归符合正态分布的。其实理论上你可以在正态分布的肥尾开始马丁操作，这听上去不错，而且具有理论支撑，但一切的一切建立在有序的市场，而市场是动态的。有时候他是有序的有时候他是无序的。你能分清有序与无序吗？你能分清也就能判断市场方向了，也不存在用马丁去战胜市场了。马丁的优点就是无须判断市场方向，利用资金优势等待回测与转折。所以一切的一切只是亏钱的开始。我曾经研究马丁两年有余。但发现，马丁根本无法战胜市场，特别是趋势行情下。是不可能的，方向下错了，等待爆仓，而且要承受相当大的心里压力，风险极大。而且盈利是积累小盈利，扛住大亏损，真的没有意义！反正自己去体会吧。有过马丁爆仓经验的人会体会到我这些话的。给大家指明条道路，就是跟随市场方向下单，做趋势策略。这个是靠谱的。下面就是我自己的一个测试报告。风险很小，最大亏损5%以内的。这就是趋势的威力。
你这个图，盈利交易占比70%以上，亏损交易占比30%以下，这不是趋势策略的结果吧？趋势交易一般盈利交易的比例小于亏损交易，但单笔盈利金额远远大于单笔亏损金额。
就算有概率优势，没有离场策略的无限增加仓位的马丁肯定会爆仓。因你可以假设市场无限大，个人资金有限，就像你开了个小赌场，你有概率优势，但一个赌客拿你赌场资金的10倍来给你搞马丁，且单次押注资金不封顶，他也有很大几率让你破产。我觉得，汇市上的马丁EA，在止损出场后，一定不要再同向下单了，这样可以规避单边市带来的风险。
风险就是在你需要判断市场，这就是风险。如果挂了EA，还需要人来判断方向，那么这个操作体系与挂不挂EA没什么区别了。挂EA的特点就是不需要人来判断方向，EA自己根据算法来判断下什么单。如果还要人工判断，那，这个EA就是一个下单工具而已，没有灵魂的EA，只是省略了人工下单的过程，而没有统计，算法，这样的EA有什么意义呢。EA的作用就是根据市场动态，计算统计概率一些数据，达到更加科学的下单。当然你说的也可以做一款有判断方向的马丁，其实如果可以判断方向，还做马丁干嘛呢？这不是矛盾吗？
结论是能够计算统计概率出市场动态的EA，没必要做成马丁。反言之，只有不知道怎么计算统计没有算法的EA，才会去做马丁。因为马丁一开始就不是一种策略，只是资金管理的一种办法而已。
顺便问一下，你的信号就是网格吧。没有止损的，全是盈利。浮亏就是硬扛，只有盈利了才平仓单子，所以你的交易单全是盈利的，没有止损的。这是相当危险的。我也注意到你
当中有一半时间是不交易的。这也就证明了，你的EA还是需要你自己来判断的方向的。以前在坛子里也有很多靠网格，马丁卖信号的，一开始盈利可观，最后信号没了，消失了，
结果自然知道怎么回事。有一句俗话，常在河边走，怎会不湿鞋。祝好运，希望永远别爆仓。
是，我放的几个信号都是多品种上的标准网格，没其他特别的，获利大小运气成分很大。但理论上，它确实是盈利的策略，只要时间足够长，资金相对够多（这个资金并不仅仅是投入的保证金，还有储备资金）它就会慢慢盈利，我也做过计算，基本上就是出现历史上最坏的单边市，也可以继续跑下去，加上我再加入人工干预，不会在单边条件下无条件加仓。但这样确实效率太低了，没有马丁效率高。
你说的有道理，如果能用随机微分方程来计算，理论上是可以算出何时入场下单胜率更大的，但编程难度比马丁类的算法大太多了，考虑的各种因素也要多很多。反过来看，假设有一个复杂的算法能找到这样一个比较精确的正向预期分界点且是基于反向回归原理的，那么，马丁算法也总是能穿越的这个点的。马丁算法通过加仓保证穿过这个点后获利概率更大的点位仓位更大，所以，我觉得，它是一个有正向预期的交易模型，但用在具体不同品种上，还要考虑它适用的时间周期，波动的频率和大小等各种因素。
我已经实现了楼主的交易思想，比较稳定！
厉害 留下联系方式 交流一下
在死胡同里越走越远
未必！我的交易策论就是！