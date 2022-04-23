【探讨】能否会出现超级马丁策略？ - 页 4 123456 新评论 Ke Zhao 2019.05.17 05:48 #31 baochengqing: 之前设计了一套EA，设计思路供参考： 1.找到马丁的使用土壤，参考震荡比较厉害的澳纽，马丁正能在震荡行情里生存。找到点差、低隔夜息低的平台，点差、夜息低太高真的是无法生存。 2.结合网格优势使用前期不要翻倍加仓，比如前2-3仓可以100点0.01手，大间隔，小仓位。利润达不到可以进行分组弥补比如1-5个点加一组。 3.被套200-300点以后反弹概率大了，开始小间隔翻倍加仓，看有没有机会快速盈利出局 4.如果还是出不来只能止损保证本金安全，一定要设好止损防止爆仓， 5.做多做空分成两部分进行对冲，减弱止损的疼痛感。{具体看图片布局} 6.小仓位不赚钱，只能用频率和多策略来化解，连续出现对策略不利的局面和被套，只能靠加仓解决，加完仓还是解决不掉就只能止损了。 把剥头皮、网格、马丁、对冲的优势结合起来用，马丁只能用于解套，解不掉就止损。马丁解套能力还是蛮强的。缺点就是止损会很疼。 测试了数据10年最多一年打损了7次，盈利30%，最少一年没有打损，盈利300%。只能利润和亏损进行赛跑。实盘1个多月利润14%。 目前存在问题就是黑天鹅来了无解。到时候不给平仓造成穿仓就很尴尬了。 至于大家讨论的概率我个人感觉说随机更恰当，任何点位上涨下跌的都是50%，基本就是随机，外汇里概率、市场总是波动的、让亏损节流让利润奔跑等等都属于道，怎么说都是对的，比如先求胜后求战，放哪里都对。我们具体如何赚钱还得靠术。具体怎么把很多好的策略优势运用进来。有时候我也很痛苦，每每增加一个优势就会有一个劣势需要化解和解决，资金量布局解决不掉就只能止损。 微信15800805866 希望与高手们交流。有好的策略和程序，大家一起探讨和共享。加你微信了 可以聊一下 看能否优化更牛的马丁策略 Qingquan Cao 2019.05.17 06:04 #32 我的智能双向马丁策略（其实我觉得马丁策略并不适合所有品种）。正在优化中，正式版完成后，我准备出售，呵，也可以订阅信号源，现在预约可以打对折哦。初次测试效果还不错。一年7个月18倍，有兴趣的可以加我或QQ：17546190（注：论坛） bigstarlin 2019.05.21 07:23 #33 我已经实现了楼主的交易思想，比较稳定！ hongzhishangde778899 2019.05.21 15:33 #34 我在通道指标的上下反向开仓，直接盈利的可能性80%，加倍加仓3-4次，只做日线间隔1000点以上，，超过了4次就锁仓，如果持续单边就好了，正手可以持续盈利，解锁时正手可以盈利，，震荡解锁可能亏损。按资金可以做多个品种，对冲。 [删除] 2019.05.22 05:17 #35 Ke Zhao: 大家讨论一下我覺得Fib回撤沒有很準確耶，還是我不太會使用>< Zhiqiang Zhu 2019.06.04 09:32 #36 QINGQUAN CAO: 我的智能双向马丁策略（其实我觉得马丁策略并不适合所有品种）。正在优化中，正式版完成后，我准备出售，呵，也可以订阅信号源，现在预约可以打对折哦。初次测试效果还不错。一年7个月18倍，有兴趣的可以加我或QQ：17546190（注：论坛）就1年7个月？离可持续盈利还有很长路走呢！最少7年，因为7年里包括了所有行情。趋势，震荡，横盘。这样的能够走完7年以上的马丁真没看见过，但并不代表不存在。就算是双向马丁，没用的，盈利金额始终超不过亏损，最终结局就一个，爆仓！，还有的人认为，到达一定持仓量，亏损额度了，就锁仓。这种自欺欺人的办法，真的好愚蠢。锁仓时候，每天的隔夜利息就够你受的。而且到锁仓的时候，你的仓位一般都很重，这种办法也就是，不马上爆仓而已，不马上爆仓就必须每天支付隔夜利息！所以，马丁策略对初学者来说有极大诱惑，对资深的交易者来说，不会去用，这无异于赌博。交易与赌博完全不是一回事！ Songqing Hu 2019.06.04 11:29 #37 hongzhishangde778899: 我在通道指标的上下反向开仓，直接盈利的可能性80%，加倍加仓3-4次，只做日线间隔1000点以上，，超过了4次就锁仓，如果持续单边就好了，正手可以持续盈利，解锁时正手可以盈利，，震荡解锁可能亏损。按资金可以做多个品种，对冲。锁仓没什么意义吧，两个不同方向的仓位直接平了更好。 Songqing Hu 2019.06.04 11:37 #38 Zhiqiang Zhu: 就1年7个月？离可持续盈利还有很长路走呢！最少7年，因为7年里包括了所有行情。趋势，震荡，横盘。这样的能够走完7年以上的马丁真没看见过，但并不代表不存在。就算是双向马丁，没用的，盈利金额始终超不过亏损，最终结局就一个，爆仓！，还有的人认为，到达一定持仓量，亏损额度了，就锁仓。这种自欺欺人的办法，真的好愚蠢。锁仓时候，每天的隔夜利息就够你受的。而且到锁仓的时候，你的仓位一般都很重，这种办法也就是，不马上爆仓而已，不马上爆仓就必须每天支付隔夜利息！所以，马丁策略对初学者来说有极大诱惑，对资深的交易者来说，不会去用，这无异于赌博。交易与赌博完全不是一回事！一年7个月18倍的胜率如果可靠基本不会亏了，问题这是不是总是稳定可靠的。如果1份资金在爆仓前翻一倍，马上分成两份，用不同的货币继续跑，然后变成4份，然后再分。。。，这样就算某一份资金碰到黑天鹅爆仓也没问题。但这么高回报的EA真的不是靠运气吗？ Zhiqiang Zhu 2019.06.04 13:49 #39 Songqing Hu: 一年7个月18倍的胜率如果可靠基本不会亏了，问题这是不是总是稳定可靠的。如果1份资金在爆仓前翻一倍，马上分成两份，用不同的货币继续跑，然后变成4份，然后再分。。。，这样就算某一份资金碰到黑天鹅爆仓也没问题。但这么高回报的EA真的不是靠运气吗？首先，你的1年7个月收益是建立在过去的历史数据上的。未来是未知的。讨论过去的这些收益，再进行分仓，无论怎么个操作都是没有意义的，因为这只是过去的，过去就只是过去，不能代表未来。未来不可能与过去一样，所以要想到三种行情（横盘，下跌，上涨）的任何对策。马丁在不知道行情走势的前提下，只适合于横盘。如果知道行情走势了，也不用马丁了，直接波段或顺势，这就是个欺骗。没有人知道行情怎么走，哪怕下一分钟的价格变化。 第二，就算你在未来有这样的收益，但问题是马丁只能用于震荡行情，因为下的都是逆势单，这个核心问题解决不了，除非你是先知，能够预测未来。比如2014年4月到2015年3月的EURUSD的单边下跌 行情，你无论是双向的还是怎么，只要马丁开仓，单边走势就是最后爆仓。你可以说，我开的是空仓马丁。那，我就呵呵了。你在开仓时候是不知道行情会走这样的下跌单边的！ 马丁的核心问题是只适用于震荡而非单边趋势。遇见趋势就爆仓。我问一下，有哪位交易者，能够承受几次爆仓的？一次就死了！ 结论，马丁最早用于赌场，前提是你有无限大的资金，能够100%盈利。我们仔细思考一下，这不是很可笑吗？我们有了无限大资金，我们还去赌场干嘛？我们还用这个马丁下单干嘛？这不就是个骗局吗？所以，我认为，最后马丁玩法的发明者，马丁，他本人就是赌场养着的一个托而已！他把这个方法告诉大家，就是吸引大家去赌场输钱！反观 在交易的世界，也是一样的。哪些号称马丁玩不死的，盈利几百，几千倍的。都只是经纪商养着的托，目的就是吸引你去开户，下单！ Songqing Hu 2019.06.05 02:29 #40 Zhiqiang Zhu: 首先，你的1年7个月收益是建立在过去的历史数据上的。未来是未知的。讨论过去的这些收益，再进行分仓，无论怎么个操作都是没有意义的，因为这只是过去的，过去就只是过去，不能代表未来。未来不可能与过去一样，所以要想到三种行情（横盘，下跌，上涨）的任何对策。马丁在不知道行情走势的前提下，只适合于横盘。如果知道行情走势了，也不用马丁了，直接波段或顺势，这就是个欺骗。没有人知道行情怎么走，哪怕下一分钟的价格变化。 第二，就算你在未来有这样的收益，但问题是马丁只能用于震荡行情，因为下的都是逆势单，这个核心问题解决不了，除非你是先知，能够预测未来。比如2014年4月到2015年3月的EURUSD的单边下跌 行情，你无论是双向的还是怎么，只要马丁开仓，单边走势就是最后爆仓。你可以说，我开的是空仓马丁。那，我就呵呵了。你在开仓时候是不知道行情会走这样的下跌单边的！ 马丁的核心问题是只适用于震荡而非单边趋势。遇见趋势就爆仓。我问一下，有哪位交易者，能够承受几次爆仓的？一次就死了！ 结论，马丁最早用于赌场，前提是你有无限大的资金，能够100%盈利。我们仔细思考一下，这不是很可笑吗？我们有了无限大资金，我们还去赌场干嘛？我们还用这个马丁下单干嘛？这不就是个骗局吗？所以，我认为，最后马丁玩法的发明者，马丁，他本人就是赌场养着的一个托而已！他把这个方法告诉大家，就是吸引大家去赌场输钱！反观 在交易的世界，也是一样的。哪些号称马丁玩不死的，盈利几百，几千倍的。都只是经纪商养着的托，目的就是吸引你去开户，下单！你的结论是有问题的，因金融市场价格具有回归性质，这与完全随机的赌场有本质上的差异，马丁在赌场没有任何优势，因为你任何一次押注，输赢概率都是50%，但在汇市上，它是有概率优势的，因为价格偏离越大，其回归的概率就越大，而马丁策略是随着偏离增加资金的，所以马丁在汇市上是一种有正向获利预期的策略，它的获利不是全靠运气。如何平衡获利与承受的最大风险，是这个策略的关键。 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
之前设计了一套EA，设计思路供参考：
1.找到马丁的使用土壤，参考震荡比较厉害的澳纽，马丁正能在震荡行情里生存。找到点差、低隔夜息低的平台，点差、夜息低太高真的是无法生存。
2.结合网格优势使用前期不要翻倍加仓，比如前2-3仓可以100点0.01手，大间隔，小仓位。利润达不到可以进行分组弥补比如1-5个点加一组。
3.被套200-300点以后反弹概率大了，开始小间隔翻倍加仓，看有没有机会快速盈利出局
4.如果还是出不来只能止损保证本金安全，一定要设好止损防止爆仓，
5.做多做空分成两部分进行对冲，减弱止损的疼痛感。{具体看图片布局}
6.小仓位不赚钱，只能用频率和多策略来化解，连续出现对策略不利的局面和被套，只能靠加仓解决，加完仓还是解决不掉就只能止损了。
把剥头皮、网格、马丁、对冲的优势结合起来用，马丁只能用于解套，解不掉就止损。马丁解套能力还是蛮强的。缺点就是止损会很疼。
测试了数据10年最多一年打损了7次，盈利30%，最少一年没有打损，盈利300%。只能利润和亏损进行赛跑。实盘1个多月利润14%。
目前存在问题就是黑天鹅来了无解。到时候不给平仓造成穿仓就很尴尬了。
至于大家讨论的概率我个人感觉说随机更恰当，任何点位上涨下跌的都是50%，基本就是随机，外汇里概率、市场总是波动的、让亏损节流让利润奔跑等等都属于道，怎么说都是对的，比如先求胜后求战，放哪里都对。我们具体如何赚钱还得靠术。具体怎么把很多好的策略优势运用进来。有时候我也很痛苦，每每增加一个优势就会有一个劣势需要化解和解决，资金量布局解决不掉就只能止损。
微信15800805866 希望与高手们交流。有好的策略和程序，大家一起探讨和共享。
加你微信了 可以聊一下 看能否优化更牛的马丁策略
我已经实现了楼主的交易思想，比较稳定！
大家讨论一下
我覺得Fib回撤沒有很準確耶，還是我不太會使用><
我的智能双向马丁策略（其实我觉得马丁策略并不适合所有品种）。正在优化中，正式版完成后，我准备出售，呵，也可以订阅信号源，现在预约可以打对折哦。初次测试效果还不错。一年7个月18倍，有兴趣的可以加我或QQ：17546190（注：论坛）
我在通道指标的上下反向开仓，直接盈利的可能性80%，加倍加仓3-4次，只做日线间隔1000点以上，，超过了4次就锁仓，如果持续单边就好了，正手可以持续盈利，解锁时正手可以盈利，，震荡解锁可能亏损。按资金可以做多个品种，对冲。
锁仓没什么意义吧，两个不同方向的仓位直接平了更好。
就1年7个月？离可持续盈利还有很长路走呢！最少7年，因为7年里包括了所有行情。趋势，震荡，横盘。这样的能够走完7年以上的马丁真没看见过，但并不代表不存在。就算是双向马丁，没用的，盈利金额始终超不过亏损，最终结局就一个，爆仓！，还有的人认为，到达一定持仓量，亏损额度了，就锁仓。这种自欺欺人的办法，真的好愚蠢。锁仓时候，每天的隔夜利息就够你受的。而且到锁仓的时候，你的仓位一般都很重，这种办法也就是，不马上爆仓而已，不马上爆仓就必须每天支付隔夜利息！所以，马丁策略对初学者来说有极大诱惑，对资深的交易者来说，不会去用，这无异于赌博。交易与赌博完全不是一回事！
一年7个月18倍的胜率如果可靠基本不会亏了，问题这是不是总是稳定可靠的。如果1份资金在爆仓前翻一倍，马上分成两份，用不同的货币继续跑，然后变成4份，然后再分。。。，这样就算某一份资金碰到黑天鹅爆仓也没问题。但这么高回报的EA真的不是靠运气吗？
首先，你的1年7个月收益是建立在过去的历史数据上的。未来是未知的。讨论过去的这些收益，再进行分仓，无论怎么个操作都是没有意义的，因为这只是过去的，过去就只是过去，不能代表未来。未来不可能与过去一样，所以要想到三种行情（横盘，下跌，上涨）的任何对策。马丁在不知道行情走势的前提下，只适合于横盘。如果知道行情走势了，也不用马丁了，直接波段或顺势，这就是个欺骗。没有人知道行情怎么走，哪怕下一分钟的价格变化。
第二，就算你在未来有这样的收益，但问题是马丁只能用于震荡行情，因为下的都是逆势单，这个核心问题解决不了，除非你是先知，能够预测未来。比如2014年4月到2015年3月的EURUSD的单边下跌
行情，你无论是双向的还是怎么，只要马丁开仓，单边走势就是最后爆仓。你可以说，我开的是空仓马丁。那，我就呵呵了。你在开仓时候是不知道行情会走这样的下跌单边的！
马丁的核心问题是只适用于震荡而非单边趋势。遇见趋势就爆仓。我问一下，有哪位交易者，能够承受几次爆仓的？一次就死了！
结论，马丁最早用于赌场，前提是你有无限大的资金，能够100%盈利。我们仔细思考一下，这不是很可笑吗？我们有了无限大资金，我们还去赌场干嘛？我们还用这个马丁下单干嘛？这不就是个骗局吗？所以，我认为，最后马丁玩法的发明者，马丁，他本人就是赌场养着的一个托而已！他把这个方法告诉大家，就是吸引大家去赌场输钱！反观 在交易的世界，也是一样的。哪些号称马丁玩不死的，盈利几百，几千倍的。都只是经纪商养着的托，目的就是吸引你去开户，下单！
你的结论是有问题的，因金融市场价格具有回归性质，这与完全随机的赌场有本质上的差异，马丁在赌场没有任何优势，因为你任何一次押注，输赢概率都是50%，但在汇市上，它是有概率优势的，因为价格偏离越大，其回归的概率就越大，而马丁策略是随着偏离增加资金的，所以马丁在汇市上是一种有正向获利预期的策略，它的获利不是全靠运气。如何平衡获利与承受的最大风险，是这个策略的关键。