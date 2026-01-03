文章 "如何订阅交易信号" - 页 116 1...109110111112113114115116117 新评论 Yesica Rodriguez 2025.09.02 13:45 #1151 Sergey Golubev #:取决于您何时付款 如果您使用银行卡支付，可能需要一天或更长时间 - 因为这是国际支付； 如果您使用 MQL5 论坛账户/余额付款，则几乎可以立即到账。 您可以查看此链接以了解订阅情况： https://www.mql5.com/zh/signals/subscriptions 如果您在此链接上看到您的订阅，请使用 HowTo 上#1148 号 帖子中的程序/说明。 付款已完成并显示在余额中，但当您点击订阅时，会收到订阅失败的通知（如下图） 经纪商是 Tickmill metatrader4！ Eleni Anna Branou 2025.09.02 14:13 #1152 Yesica Rodriguez #: 付款已完成并显示在余额中，但当您点击订阅时，却收到订阅失败的通知（如下图） 经纪商是 Tickmill metatrader4！ 。 您是否在个人资料页面顶部看到红色警告信息 "金融操作受限"？ https://www.mql5.com/zh/users/yr2 如果是，您需要联系服务台，从您的 MQL5 账户中删除此限制。 然后，您将能够完成信号订阅设置或再次订阅（如果您之前的订阅已取消）。 Andranik Petrosian 2025.09.06 08:58 #1153 你能告诉我问题出在哪里吗？ 附加的文件： camphoto_959030623.jpeg 3900 kb Dd112233 2025.10.21 12:05 #1154 如何找出信号提供商 使用的经纪商？ 版主编辑 您的问题已经得到回答。您在这里 也收到了相同问题的答案。请不要再重复这个问题。 Volodymyr Zubov 2025.10.21 12:12 #1155 Dd112233 信号提供商 使用的经纪商？ 在信号提供商的信号页面上，会写明经纪商和账户类型。 Dd112233 2025.10.25 18:48 #1156 信号提供商 可以随着时间的推移更换经纪商，因为他们在这里开始复制交易。 Vladislav Boyko 2025.10.25 19:18 #1157 Dd112233 信号提供商 可以随着时间的推移更换经纪商，因为他们在这里开始复制交易。 信号是交易账户的衍生品。从技术上讲，现有信号不可能更改交易账户（或经纪商）。 请停止发布重复的波斯语帖子。 请仅使用与您在网站上选择的语言部分相匹配的语言。 Evgeniy Govorkov 2025.11.05 16:42 #1158 您好。我的用户没有复制交易。已收到有关开仓和平仓交易的通知。它显示 "未找到符号"。如果有这方面的教程链接，请提供一个链接 Sergey Golubev 2025.11.05 17:37 #1159 Evgeniy Govorkov #: 您好。我的用户没有复制交易。已收到有关开仓和平仓交易的通知。它显示 "未找到符号"。如果有相关教程，请提供链接 这可能是由于某些符号没有通过映射，例如--------------。 映射：帖子#4338 和帖子#4339 摘要：帖子#2 解释（俄罗斯论坛）：本主题 第一页 ----------------------------- FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку. 2021.07.13www.mql5.com Но проблема с копированием конкретно XRPUSDT на моем сигнале существует и всплывала неоднократно. автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий. и проверить это можно или посмотреть спецификацию символов. ---------------- Такие моменты лучше подписчикам проверять до подписки Evgeniy Govorkov 2025.11.05 18:54 #1160 Sergey Golubev #:这可能是因为某些字符无法通过映射，例如-。 映射：帖子#4338 和帖子#4339 摘要：帖子#2 解释（俄罗斯论坛）：本主题 第一页 ----------------------------- 是的，我有 Xauusd+。订阅者只有 Xauusd。在这种情况下，复制是不可能的，对吗？ 1...109110111112113114115116117 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
取决于您何时付款
您可以查看此链接以了解订阅情况： https://www.mql5.com/zh/signals/subscriptions
如果您在此链接上看到您的订阅，请使用 HowTo 上#1148 号 帖子中的程序/说明。
经纪商是 Tickmill metatrader4！
付款已完成并显示在余额中，但当您点击订阅时，却收到订阅失败的通知（如下图） 经纪商是 Tickmill metatrader4！ 。
您是否在个人资料页面顶部看到红色警告信息 "金融操作受限"？
https://www.mql5.com/zh/users/yr2
如果是，您需要联系服务台，从您的 MQL5 账户中删除此限制。
然后，您将能够完成信号订阅设置或再次订阅（如果您之前的订阅已取消）。
如何找出信号提供商 使用的经纪商？
版主编辑
您的问题已经得到回答。您在这里 也收到了相同问题的答案。请不要再重复这个问题。
信号提供商 可以随着时间的推移更换经纪商，因为他们在这里开始复制交易。
信号是交易账户的衍生品。从技术上讲，现有信号不可能更改交易账户（或经纪商）。
请停止发布重复的波斯语帖子。 请仅使用与您在网站上选择的语言部分相匹配的语言。
您好。我的用户没有复制交易。已收到有关开仓和平仓交易的通知。它显示 "未找到符号"。如果有相关教程，请提供链接
这可能是由于某些符号没有通过映射，例如--------------。
-----------------------------
这可能是因为某些字符无法通过映射，例如-。
-----------------------------