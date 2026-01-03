文章 "如何订阅交易信号" - 页 116

Sergey Golubev #:

取决于您何时付款

  • 如果您使用银行卡支付，可能需要一天或更长时间 - 因为这是国际支付；
  • 如果您使用 MQL5 论坛账户/余额付款，则几乎可以立即到账。

您可以查看此链接以了解订阅情况 https://www.mql5.com/zh/signals/subscriptions
如果您在此链接上看到您的订阅，请使用 HowTo 上 帖子中的程序/说明。

付款已完成并显示在余额中，但当您点击订阅时，会收到订阅失败的通知（如下图）
经纪商是 Tickmill metatrader4！
 
Yesica Rodriguez #:
付款已完成并显示在余额中，但当您点击订阅时，却收到订阅失败的通知（如下图） 经纪商是 Tickmill metatrader4！

您是否在个人资料页面顶部看到红色警告信息 "金融操作受限"？

https://www.mql5.com/zh/users/yr2

如果是，您需要联系服务台，从您的 MQL5 账户中删除此限制。

然后，您将能够完成信号订阅设置或再次订阅（如果您之前的订阅已取消）。

 
你能告诉我问题出在哪里吗？
camphoto_959030623.jpeg  3900 kb
 

如何找出信号提供商 使用的经纪商？

您的问题已经得到回答。您在这里 也收到了相同问题的答案。请不要再重复这个问题。

 
Dd112233 信号提供商 使用的经纪商？
在信号提供商的信号页面上，会写明经纪商和账户类型。
 

信号提供商 可以随着时间的推移更换经纪商，因为他们在这里开始复制交易。

 
Dd112233 信号提供商 可以随着时间的推移更换经纪商，因为他们在这里开始复制交易。

信号是交易账户的衍生品。从技术上讲，现有信号不可能更改交易账户（或经纪商）。

请停止发布重复的波斯语帖子。 请仅使用与您在网站上选择的语言部分相匹配的语言。


 
您好。我的用户没有复制交易。已收到有关开仓和平仓交易的通知。它显示 "未找到符号"。如果有这方面的教程链接，请提供一个链接
 
Evgeniy Govorkov #:
您好。我的用户没有复制交易。已收到有关开仓和平仓交易的通知。它显示 "未找到符号"。如果有相关教程，请提供链接

这可能是由于某些符号没有通过映射，例如--------------。

  • 映射：帖子 和帖子
  • 摘要：帖子
  • 解释（俄罗斯论坛）：本主题 第一页

-----------------------------

FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку.
FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку.
  • 2021.07.13
  • www.mql5.com
Но проблема с копированием конкретно XRPUSDT на моем сигнале существует и всплывала неоднократно. автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий. и проверить это можно или посмотреть спецификацию символов. ---------------- Такие моменты лучше подписчикам проверять до подписки
 
Sergey Golubev #:

这可能是因为某些字符无法通过映射，例如-。

  • 映射：帖子 和帖子
  • 摘要：帖子
  • 解释（俄罗斯论坛）：本主题 第一页

-----------------------------

是的，我有 Xauusd+。订阅者只有 Xauusd。在这种情况下，复制是不可能的，对吗？
