Mazlan Mamat 2024.07.10 05:15 #1141 N 我尝试了好几年 Eleni Anna Branou 2024.07.10 09:15 #1142 Mazlan Mamat #: 嘿......这对我来说太复杂了，我不可能在这里购买或拥有交易副本。 请确保您已完成此处描述的所有操作： 如何订阅 MT4/MT5 信号 https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4) https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5) Giulio22 2025.01.14 18:47 #1143 你们好，它能在 mt4 手机上运行吗？如果是这样，它能在 mt4 手机上自动交易吗？ Fernando Carreiro 2025.01.14 18:54 #1144 @Giulio22 #: 你们好，它能在 mt4 手机上运行吗？如果是这样，它能在 MT4 手机上自动交易吗？ 不，在MetaTrader移动应用程序上无法订阅信号。必须在桌面MetaTrader 应用程序上订阅信号，可以在本地电脑上订阅，也可以使用 VPS 服务远程订阅。 此外，MetaTrader 移动应用程序上也没有 "自动交易 "功能。移动终端不能运行自定义程序。 Hendrik Budi Widagdo 2025.04.14 17:15 #1145 有谁能提供 "成为 mql5 信号交易员的规则 "一文？ 非常感谢 Eleni Anna Branou 2025.05.07 19:29 #1146 Hendrik Budi Widagdo #: 谁能提供 "成为 mql5 信号交易员的规则 "一文？ https://www.mql5.com/zh/signals/rules Mohammed Fahad A Alkhalifah 2025.06.12 22:02 #1147 MetaQuotes:新文章《如何订阅交易信号》已发布：作者：MetaQuotesMetaQuotes 分节之后交易是自动进行的，无需激活，只需进行连接和授权。还是我的账户必须处于激活状态才能复制和执行交易？我的问题是当我订阅了信号并在我的电脑上设置好了一切后，（当我关闭电脑时，信号仍然有效，我在经纪商处的账户将处于信号授权之下，还是说电脑必须是激活的和实时的，我的经纪商账户也必须是实时的、激活的和登录的？谢谢 Eleni Anna Branou 2025.06.13 06:53 #1148 MOHAMMED ALKHALIFAH #: 分节之后 交易是否自动进行，无需激活，只需进行连接和授权 还是我的账户必须处于激活状态才能复制和执行交易？ 我的问题 当我订阅了信号并在我的电脑上设置好了一切，（当我关闭我的电脑时，信号仍然有效，我在经纪商处的账户将在信号授权下，或者电脑必须是活动的和实时的，我的经纪商账户也必须是实时的、活动的和登录的？ 谢谢 如果您使用 MQL5 VPS，您可以关闭您的电脑。 请确保您已完成此处描述的所有操作： 如何订阅 MT4/MT5 信号 https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4) https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5) Yesica Rodriguez 2025.09.02 13:15 #1149 通过信用卡付款后，不允许我订阅信号 被扣除的值，并出现在付款，但不允许我订阅信号 给出了订阅的选项，但当我尝试它说，这（下面的图片） 如果你能帮助我，谢谢你已经 ！ Sergey Golubev 2025.09.02 13:30 #1150 Yesica Rodriguez #: 通过信用卡付款后不允许我订阅信号 被扣除的值，并出现在付款，但不允许我订阅信号 给出了订阅的选项，但当我尝试时，它说，这（下面的图片） 如果你能帮助我，谢谢你已经 ！ 这取决于您何时付款： 如果您使用银行卡支付，可能需要一天或更长时间 - 因为这是国际支付； 如果您使用您的 MQL5 论坛账户/余额支付，那么几乎是立即到账。 您可以查看此链接以了解订阅情况： https://www.mql5.com/zh/signals/subscriptions 如果您在此链接上看到您的订阅情况，请使用此帖子#1148 中有关 HowTo 的程序/说明。
嘿......这对我来说太复杂了，我不可能在这里购买或拥有交易副本。
请确保您已完成此处描述的所有操作：
如何订阅 MT4/MT5 信号
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
你们好，它能在 mt4 手机上运行吗？如果是这样，它能在 mt4 手机上自动交易吗？
不，在MetaTrader移动应用程序上无法订阅信号。必须在桌面MetaTrader 应用程序上订阅信号，可以在本地电脑上订阅，也可以使用 VPS 服务远程订阅。
此外，MetaTrader 移动应用程序上也没有 "自动交易 "功能。移动终端不能运行自定义程序。
谁能提供 "成为 mql5 信号交易员的规则 "一文？
https://www.mql5.com/zh/signals/rules
新文章《如何订阅交易信号》已发布：
分节之后
如果您使用 MQL5 VPS，您可以关闭您的电脑。
请确保您已完成此处描述的所有操作：
如何订阅 MT4/MT5 信号
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
被扣除的值，并出现在付款，但不允许我订阅信号
给出了订阅的选项，但当我尝试它说，这（下面的图片）
如果你能帮助我，谢谢你已经 ！
这取决于您何时付款：
您可以查看此链接以了解订阅情况： https://www.mql5.com/zh/signals/subscriptions
如果您在此链接上看到您的订阅情况，请使用此帖子#1148 中有关 HowTo 的程序/说明。