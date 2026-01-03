文章 "如何订阅交易信号" - 页 115

Mazlan Mamat #:
嘿......这对我来说太复杂了，我不可能在这里购买或拥有交易副本。

请确保您已完成此处描述的所有操作：

如何订阅 MT4/MT5 信号

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 

你们好，它能在 mt4 手机上运行吗？如果是这样，它能在 mt4 手机上自动交易吗？

 
@Giulio22 #: 你们好，它能在 mt4 手机上运行吗？如果是这样，它能在 MT4 手机上自动交易吗？

不，在MetaTrader移动应用程序上无法订阅信号。必须在桌面MetaTrader 应用程序上订阅信号，可以在本地电脑上订阅，也可以使用 VPS 服务远程订阅。

此外，MetaTrader 移动应用程序上也没有 "自动交易 "功能。移动终端不能运行自定义程序。

 
有谁能提供 "成为 mql5 信号交易员的规则 "一文？ 非常感谢
 
Hendrik Budi Widagdo #:
谁能提供 "成为 mql5 信号交易员的规则 "一文？

https://www.mql5.com/zh/signals/rules

 
MetaQuotes:

新文章《如何订阅交易信号》已发布：

作者：MetaQuotesMetaQuotes

交易是自动进行的，无需激活，只需进行连接和授权。

还是我的账户必须处于激活状态才能复制和执行交易？


当我订阅了信号并在我的电脑上设置好了一切后，（当我关闭电脑时，信号仍然有效，我在经纪商处的账户将处于信号授权之下，还是说电脑必须是激活的和实时的，我的经纪商账户也必须是实时的、激活的和登录的？

谢谢
 
MOHAMMED ALKHALIFAH #:
交易是否自动进行，无需激活，只需进行连接和授权

还是我的账户必须处于激活状态才能复制和执行交易？


当我订阅了信号并在我的电脑上设置好了一切，（当我关闭我的电脑时，信号仍然有效，我在经纪商处的账户将在信号授权下，或者电脑必须是活动的和实时的，我的经纪商账户也必须是实时的、活动的和登录的？

谢谢

如果您使用 MQL5 VPS，您可以关闭您的电脑。


通过信用卡付款后，不允许我订阅信号
被扣除的值，并出现在付款，但不允许我订阅信号
给出了订阅的选项，但当我尝试它说，这（下面的图片）

如果你能帮助我，谢谢你已经 ！
 
Yesica Rodriguez #:
通过信用卡付款后不允许我订阅信号 被扣除的值，并出现在付款，但不允许我订阅信号 给出了订阅的选项，但当我尝试时，它说，这（下面的图片） 如果你能帮助我，谢谢你已经 ！



这取决于您何时付款：

  • 如果您使用银行卡支付，可能需要一天或更长时间 - 因为这是国际支付；
  • 如果您使用您的 MQL5 论坛账户/余额支付，那么几乎是立即到账。

您可以查看此链接以了解订阅情况 https://www.mql5.com/zh/signals/subscriptions
如果您在此链接上看到您的订阅情况，请使用此帖子 中有关 HowTo 的程序/说明。

