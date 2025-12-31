关于信号服务的常见问题 - 页 3

请问一下如果信号端修改了持仓单的止损，订阅者的持仓会跟随修改吗？
 
实用帖，谢谢分享。
 
现在还提供免费的信号吗？
 
这个计算有问题，有一年归零，然后后面无论怎么表现增长率都是0
 
我注册自已为卖家，显示申核不通过，也不说原因，而且就不能申请了
 

第一次订阅支付费用后，扣款成功了，发现无法订阅，当时取消了，现在不能使用，也无法恢复，我细看了一下常见问题，取消后不退款，也没有人员咨询服务？

第二次订阅支付费用后：

信号源黄金交易代码： XAUUSD+，我的是 XAUUSD 所有无法复制。Your gold trading code is XAUUSD+, mine is XAUUSD(These codes cannot be copied)

官方有订阅转移， 我出现的按钮是移除订阅。我现在不敢再次操作，不然会想第一次那样支付了费用，最后怕恢复不了。

订阅转移我怎么实现？期待有人协助我，谢谢！

 
在看若干问题的解答中，逐渐明白了信号的基本操作，看完反而觉得没问题了。
以解问题述事，是一个高效的教学方式。
