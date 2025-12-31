关于信号服务的常见问题 - 页 3 123 新评论 Qiu Min Wei 2024.04.22 12:27 #21 请问一下如果信号端修改了持仓单的止损，订阅者的持仓会跟随修改吗？ Wen Feng Lin 2024.05.18 00:32 #22 实用帖，谢谢分享。 Wen Feng Lin 2024.06.02 11:57 #23 现在还提供免费的信号吗？ Meng Lin Liu 2025.10.08 10:19 #24 这个计算有问题，有一年归零，然后后面无论怎么表现增长率都是0 YII ZOU 2025.11.04 08:17 #25 我注册自已为卖家，显示申核不通过，也不说原因，而且就不能申请了 Zhu He Li 2025.12.04 16:20 #26 第一次订阅支付费用后，扣款成功了，发现无法订阅，当时取消了，现在不能使用，也无法恢复，我细看了一下常见问题，取消后不退款，也没有人员咨询服务？ 第二次订阅支付费用后： 订阅号的日志里面显示："Skipped as no symbol found" translates to "Skipped because no symbol was found" or "Skipped because no symbol was found". skipped as no symbol found” 翻译成中文是：“因未找到符号，已跳过” 或 “未找到符号，已跳过”。 信号源黄金交易代码： XAUUSD+，我的是 XAUUSD 所有无法复制。Your gold trading code is XAUUSD+, mine is XAUUSD(These codes cannot be copied) 官方有订阅转移， 我出现的按钮是移除订阅。我现在不敢再次操作，不然会想第一次那样支付了费用，最后怕恢复不了。 订阅转移我怎么实现？期待有人协助我，谢谢！ Machine Learning and Neural 让新闻交易变得容易（第一部分）：创建一个数据库 DoEasy.服务功能（第 1 部分）：价格形态 Hong Wei Dan 2025.12.31 01:18 #27 在看若干问题的解答中，逐渐明白了信号的基本操作，看完反而觉得没问题了。以解问题述事，是一个高效的教学方式。 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
