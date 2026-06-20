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Institutional Harmonic Volumetric Gravity Center - MetaTrader 5脚本
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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算术成交量分布中的数学缺陷
标准成交量分布图和典型的移动平均线均采用算术计算方法。在数据科学领域，算术均值极易受到极端异常值的影响——单次异常的成交量激增就足以在数小时内严重扭曲计算窗口。这导致散户交易者绘制出的支撑位和阻力位已过时，而机构算法早已绕过并放弃了这些区域。
机构优势：谐波量能估算
为解决结构性失真问题，专有交易台采用谐波数学 分析成交量分布。《Média Harmônica》是用于计算网络化渠道中速率、密度和流量的标准科学模型。
机构谐波成交量重心 持续处理价格位置与原始 tick 成交密度之间的关系。通过计算成交量权重分布的谐波倒数，该引擎追踪当前资产周期的真实数学重心。
核心量化特征
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谐波集中趋势： 绕过算术异常值，完全聚焦于交易频率最高且实际维持平衡的结构性价格水平。
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预测性均值回归目标： 该指标绘制一条动态、零滞后的中心重力线。当价格偏离该谐波均值过远时，市场将进入结构性耗竭状态，预示着价格极有可能以磁性般的力量回弹至中心。
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动态标准差带： 基于谐波方差绘制两条对称的波动率包络线。这揭示了流动性消失且做市商停止吸收订单的绝对外阈值。
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低延迟循环引擎： 所有倒数运算（$1/x$）均经过优化，可在实时执行循环中进行向量数组分配，从而将终端延迟保持为零。
执行说明
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部署网格： 将指标拖放到波动性较高的货币对上（如XAUUSD、GBPUSD或Nasdaq）。
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追踪价格拉伸： 在高影响力的结构性窗口期，寻找价格走势在谐波偏差外带之外加速的时机。
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捕捉回归： 执行交易策略，目标是价格直接回归至实线谐波重力中心线，因为市场在数学上会被拉回其主要成交量加权共识区域。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73132
平仓盈利头寸Gold FVG Finder
该指标可在图表上识别失衡区域（Fair Value Gap），并在价格回调至这些区域时通过箭头发出信号。适用于黄金、外汇以及任何在M5至H4时间周期内具有高流动性的交易品种。
三重屏障标注管道通常使用一个任意常数（0.5–1.0%）或传统的点差假设作为 min_ret 阈值。如果将阈值设定在实际往返交易成本之下，会导致该管道将成本驱动的噪声误判为可交易信号。 由此标注的数据集会系统性地高估边际效应，而基于这些标签训练的任何模型都会过度拟合于标注方案产生的伪影，而非真实的市场结构。 TransactionCostCollector.mq5 是一个独立脚本，可解决该问题中的数据采集环节。Heiken ashi as series
将所有缓冲区均设置为系列形式的Heiken Ashi指标