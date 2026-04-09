功能





EA 通过两种独立机制检测交易事件：OnTradeTransaction 处理程序用于实时检测，而定期交易历史扫描则作为备用机制。重复数据删除系统可确保您不会两次收到相同的通知，即使两个机制都在同一事件中触发。





支持的通知

- 交易开启：符号、方向（买入/卖出）、成交量、价格、止损价、止赢价、神奇数字、交易票据

- 交易关闭：符号、交易量、收盘价、总盈亏、佣金、掉期、净盈亏、更新余额

- 修改 SL/TP：并排显示新旧值（例如 SL：1924.00 → 1926.50）

- 挂单：类型（买入限价、卖出限价、买入止损、卖出止损、买入止损限价、卖出止损限价）、价格、成交量

- 仓位反转：新方向、平仓盈亏

- 存款和取款：金额和最新余额

- 定期账户摘要：余额、净值、自由保证金、浮动盈亏、时段盈亏、未平仓合约、当日最高/最低净值、缩水百分比

- 连接和断开信息以及会话统计









设置 - 具体步骤





您需要 Telegram 提供两样东西：机器人令牌和您的聊天 ID。





步骤 1：创建 Telegram 机器人

打开 Telegram，搜索 @BotFather 并开始对话。发送 /newbot 命令。BotFather 会要求你选择一个显示名称（随你喜欢）和一个用户名（必须以 "bot "结尾）。创建后，BotFather 会向您发送一个 API 标记--一个长字符串，看起来像 7123456789:AAH1bCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz。复制此令牌。





步骤 2：获取聊天 ID

在 Telegram 中搜索 @userinfobot（或 @getmyid_bot）并向其发送任何信息。它会回复你的数字聊天 ID（例如 123456789）。复制这个数字。





群组通知：将机器人添加到 Telegram 群组，然后在群组中使用 @getidsbot 获取群组聊天 ID（负数，例如 -1001234567890）。





第 3 步：与机器人开始对话

这一步很容易忘记。在 Telegram 搜索中通过机器人的用户名找到它，打开后按 "开始"。如果跳过这一步，Telegram 的 API 会拒绝所有消息。





步骤 4：在 MetaTrader 5 中允许 WebRequest

在 MT5 中，进入工具 → 选项 → 专家顾问。选中 "允许对列出的 URL 进行 WebRequest 请求"。单击 "添加 "并准确输入： https://api.telegram.org - 然后单击 "确定"。这是一次性配置。如果跳过这一步，将在专家选项卡中看到 WebRequest 错误 4014，并且不会发送任何信息。





第 5 步：安装 EA

将 ExMachina_TelegramBridge.mq5 复制到您的 MQL5/Experts/ 文件夹（通过 MT5 中的文件 → 打开数据文件夹访问）。打开 MetaEditor (F4)，导航到该文件，然后按编译 (F7)。您应该可以看到 0 个错误和 0 个警告。





第 6 步：附加到图表

将 EA 从导航面板拖到任何图表上。在设置对话框中，粘贴您的机器人令牌和聊天 ID。单击 "确定"。几秒钟内，您就会在 Telegram 中收到一条连接信息，显示您的账号、服务器、余额、净值和未结头寸数。









输入参数





Telegram 配置：

- 机器人令牌：您从 @BotFather 获得的 API 令牌（必填）

- 聊天 ID：您的数字聊天 ID（必填，可以是群组 ID）





通知设置：

- 交易打开时通知：true/false（默认：true）

- 交易关闭时通知：true/false（默认值：true）

- 修改 SL/TP 时通知：true/false（默认值：true）

- 通知挂单：true/false（默认为 true）

- 入金/出金时通知：true/false（默认：true）





账户摘要：

- 摘要报告间隔：关、每 1 小时、每 4 小时、每 8 小时、每 24 小时（默认：每 4 小时）

- 在摘要中包括权益：真/假（默认值：真）

- 包括缩水信息：真/假（默认值：真）





显示和样式：

- 信息样式：最小（紧凑的单行）、详细（带标签的完整信息）或 Emoji-rich（带 Unicode 图标的详细信息）。默认值：丰富的表情符号。

- 在图表上显示仪表板：true/false（默认：true）

- 仪表盘背景、文本颜色、强调色：可自定义。默认使用 ExMachina 钢调色板。





过滤器：

- 符号筛选器：以逗号分隔的要监控的符号列表。留空表示所有符号。例如"EURUSD,XAUUSD

- 最小通知手数：触发通知的最小交易量。0 = 无过滤。用于忽略微型手。

- 魔数过滤器：只通知具有此特定魔数的交易。-1 = 所有交易（包括手动交易）。









消息样式





最小 - 紧凑的单行格式：

XAUUSD | 买入 | 0.50 手 @ 1928.45





详细 - 带标签字段的结构：

交易关闭

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

符号：XAUUSD

收盘：卖出（收盘买入）

成交量： 0.50 手

价格： 1935.20

───────────────────

毛盈亏： +$340.00

佣金： -$2.50

掉期： -$0.00

净盈亏： +$337.50

余额：10,585.00 美元

交易 #182947363





表情符号丰富（默认）--与 "详细 "相同，但每个字段都有 Unicode 图标。交易开仓时，绿色圆圈表示买入，红色圆圈表示卖出。平仓时显示一个对勾表示盈利，一个叉表示亏损。









过滤器





如果在同一账户上运行多个 EA，"神奇数字 "过滤器尤其有用。将其设置为特定 EA 的神奇数字，就只能收到该 EA 的通知。如果设置为-1，则接收所有通知（包括手动交易）。





符号过滤器接受以逗号分隔的列表："XAUUSD、EURUSD、GBPUSD"。只有这些符号的交易才会产生通知。留空则监控所有符号。









账户摘要





定期摘要包括：余额、净值、自由保证金、未平仓头寸数、总浮动盈亏（包括掉期）、EA 启动以来的时段盈亏、当日最高净值、当日最低净值以及从当日最高点计算的缩水百分比。





这对需要远程监控每日缩减限额的道具公司交易员非常有用。在活跃会话期间，将时间间隔设置为 1 小时。









图表上的仪表板





图表左上角有一个小巧的状态面板，显示

- 连接状态：连接（绿色）或断开（红色）

- 机器人用户名

- 运行计数器：已发送和发送失败的信息

- ExMachina 标语





仪表盘默认使用 ExMachina 钢调色板（背景 C'8,10,18'，重音 C'0,180,220'），可通过显示输入自定义或禁用。









如何测试





第 1 步：将 EA 附加到模拟账户的任何图表上。检查 "专家 "选项卡中的 "已连接到 @YourBotName 机器人"。查看 Telegram 上的连接信息。





第 2 步：手动打开一个小的市场订单（例如 0.01 手 EURUSD）。您应该会收到 "TRADE OPENED（交易已开）"通知。





步骤 3：修改未结头寸的 SL 或 TP（右键单击 → 修改）。您将收到 "SL/TP MODIFIED "通知，显示旧值 → 新值。





步骤 4：平仓。您将收到 "TRADE CLOSED"（交易平仓）通知，并显示盈亏明细。





步骤 5：下挂单（例如限价买入）。您应该会收到 "PENDING ORDER PLACED（挂单已下）"通知。





第 6 步：从图表中删除 EA。您应该会收到一条 "Disconnected（断开连接）"消息，其中包含会话统计信息。





快速浏览器测试：要在使用 EA 前验证您的令牌和聊天 ID，请在任何浏览器中粘贴此 URL（替换占位符）：

https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/sendMessage?chat_id=<YOUR_CHAT_ID>&text=Test





如果您在响应中看到 {"ok":true}，说明您的凭据是正确的。





快速烟雾测试脚本：将此保存为 MQL5/Scripts/ 中的脚本（非 EA），编译并在演示图表上运行：





#include <Trade\Trade.mqh>

void OnStart()

{

CTrade trade；

trade.Buy(0.01, "EURUSD")；

Sleep(3000)；

for(int i = PositionsTotal()-1; i >= 0; i--)

{

if(PositionGetSymbol(i) =="EURUSD")

trade.PositionClose(PositionGetTicket(i))；

}

}





您应该会在 Telegram 中收到开仓和平仓通知。





重要：此 EA 在策略测试器中不起作用。策略测试器不支持 WebRequest（网络调用）。EA 必须在可上网的实时或模拟图表上运行。









与其他 EA 同时运行





MT5 只允许在每个图表上运行一个 EA。将 Telegram Bridge 附加到单独的图表（任何符号）上。它将监控整个账户，而不仅仅是它所连接的图表。无论桥接器在哪个图表上运行，都会检测到所有 EA 的所有交易和手动交易。





使用 "魔术号码 "过滤器将通知限制为特定的 EA。









故障排除





未收到信息：

1.检查 https://api.telegram.org 是否位于工具 → 选项 → 智能交易系统 → 允许 WebRequest 中 2.

2.验证机器人令牌和聊天 ID 是否正确（无多余空格） 3.

3.确保在机器人的 Telegram 聊天中按了 "Start（开始）"。

4.检查专家选项卡（查看 → 工具箱 → 专家）中的错误信息





WebRequest 错误 4014：Telegram URL 不在允许列表中。这是最常见的问题。





HTTP 401 未授权：机器人令牌无效。请从 @BotFather 重新复制。





HTTP 400 Bad Request（错误请求）：聊天 ID 错误，或者您尚未与机器人开始对话。





HTTP 429 请求过多：Telegram 速率限制。EA 有内置的重试逻辑和回退功能。只有在交易频率极高时才会出现这种情况。





EA 显示 INIT_PARAMETERS_INCORRECT：机器人令牌和聊天 ID 都是必填项。确保这两个字段都不是空的。





仪表盘不显示：确保 EA 输入中的 "在图表上显示仪表盘 "设置为 true。









技术细节





- 交易检测：通过 OnTradeTransaction（实时）+ 交易历史每 2 秒轮询一次（后备）的双重机制

- 重复数据删除：处理过的交易存储在内存中（跟踪最近 500 笔交易）

- SL/TP检测：在每个跳动点比较头寸快照阵列，任何变化都会触发

- Telegram API：通过 WebRequest 进行 HTTPS POST、URL 编码有效载荷、Markdown 解析模式

- 重试逻辑：每条信息最多可重试 3 次，重试之间有 1 秒延迟，HTTP 429 有 3 秒延迟

- 连接测试：在启动时调用 /getMe 端点，以验证令牌并检索机器人名称

- 摘要计时器：EventSetTimer(60) 检查配置的时间间隔是否已过

- 图表对象：所有仪表盘对象都使用前缀 "EXTB_"，并在删除时清理干净

- 无外部 DLL，无第三方服务器。通过 HTTPS 直接进行 MT5 → Telegram 通信。









本 EA 免费开源。欢迎反馈、评价和建议。





ExMachina Trading Systems - Precision before profit.



