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Extreme highs and lows with tick prices - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

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5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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用线标记极值的指标。周期输入用于确定该周期的最高点和最低点。在该指标中，不仅最高点和最低点（OHLC）会被用于分析，每个条形图的买入价和卖出价也会被用于分析。回溯数字用于将处理限制在特定的柱状图数量上。

该指标的另一个特点是，在结构突破区域（突破当前认为的较高或较低点）时，不会绘制线段，因为在此期间，线段会强制消失。这样，它只会在实际的支撑和阻力区域显示线条。该功能由输入控制，因此如果您愿意，它将在极端价格上显示线条，并在市场趋势向上或向下时显示线条的倾斜度。


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2.0 版的新功能

- 它使用了一种优化方法，即只考虑当前条形图中的刻度，这意味着该指标可以在更高的时间框架上无缝运行

- 删除了不需要的缓冲区


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53354

Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History

该指标可在图表上显示当前事件，并可将日历导出到档案中进行回溯测试，自动修正历史条形图与历史事件之间的时间差。这是算法交易书籍中 CalendarMonitorCached 指标的改进版。

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自适应 CCI 自适应 CCI

自适应 CCI - 商品通道指数，可根据市场波动动态调整上限和下限。通过使用 EMA 平滑波峰和波谷，消除了固定阈值（如 100/-100），根据每种资产当前的波动性提供更可靠的超买/超卖信号。通过自适应确认水平，完美识别高概率反转点。

之字形波形尺寸 之字形波形尺寸

修改后的标准 ZigZag 指标，增加了以点为单位的波长信息、级别和不同的警报逻辑