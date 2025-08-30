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Extreme highs and lows with tick prices - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
用线标记极值的指标。周期输入用于确定该周期的最高点和最低点。在该指标中，不仅最高点和最低点（OHLC）会被用于分析，每个条形图的买入价和卖出价也会被用于分析。回溯数字用于将处理限制在特定的柱状图数量上。
该指标的另一个特点是，在结构突破区域（突破当前认为的较高或较低点）时，不会绘制线段，因为在此期间，线段会强制消失。这样，它只会在实际的支撑和阻力区域显示线条。该功能由输入控制，因此如果您愿意，它将在极端价格上显示线条，并在市场趋势向上或向下时显示线条的倾斜度。
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2.0 版的新功能
- 它使用了一种优化方法，即只考虑当前条形图中的刻度，这意味着该指标可以在更高的时间框架上无缝运行
- 删除了不需要的缓冲区
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53354
Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History
该指标可在图表上显示当前事件，并可将日历导出到档案中进行回溯测试，自动修正历史条形图与历史事件之间的时间差。这是算法交易书籍中 CalendarMonitorCached 指标的改进版。simple mt5 trade copier
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