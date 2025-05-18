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EquiPeak Drawdown Tracker - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
它的具体用途是什么？
- EA 性能的可视化参考：手动输入策略的已知或预期历史最大缩减（例如，在回溯测试中获得的最大缩减或之前的结果）。这样，您就始终有一个明确的参考，知道您的 EA 是在正常参数范围内，还是正在经历意外情况。
- 持续监控当前风险：您还可以使用它来实时监控当前的缩水情况，并检查您是否超过了需要立即关注的临界水平。
- 智能而详细的通知：每当有新的缩减记录时，该指标都会发送推送通知（通过 MetaTrader 应用程序发送到您的手机），或定期发送（取决于您的设置），让您随时了解情况，而不会收到不必要的信息。
- 自动记录：允许您在外部文件（CSV 或 TXT）中持续记录缩减情况，以便日后分析。
适用对象
- 使用自动或半自动系统操作 ，并 希望快速了解其 EA 的行为是否在最大预期缩减范围内的交易者。
- 需要根据之前的测试结果，直观地检查其策略 在 真实情况 下 的表现。
- 任何希望有效管理风险的交易者，当他们的交易超出可接受范围时，可以立即知道。
详细配置指南（输入）
这些是指标的所有可定制参数：
- 监控的魔数（-1 跟踪全部）
指定要跟踪的头寸魔数。使用 -1 可 监控所有位置。
- Initial Max DD (%)
在此输入 EA 的已知历史最大缩减（即在长期回溯测试中获得的最大结果）。这将作为直观参考。
- 刷新间隔（秒）
计算的刷新频率。
- MaxDDD 更新模式
定义历史最大值的更新方式：
- UPDATE_MAX_DDD_IF_BIGGER： 如果当前值超过输入的历史最大值，则自动更新。
- NO_UPDATE_MAX_DD：从不更新手动输入的历史值，但每 60 分钟发送一次有关当前状态的通知。
- 发送推送通知？
启用或禁用手机推送通知。
- 固定参考值还是峰值参考值？
选择如何定义平衡参考值：
- REF_FIXED_BALANCE： 固定余额，手动输入。
- REF_PEAK_BALANCE： 始终使用达到的最大余额（自动保存）。
- 固定余额 (0 => 当前)
固定初始余额。如果使用 0 ，则在加载指示器时使用当前余额。
- 当前 DD 文本的颜色
当前缩减文本的颜色。
- 最大 DD 文本的颜色
历史缩减文本的颜色。
- 字体大小（当前 DD）
当前缩减的字体大小。
- 字体大小（最大 DD）
历史缩减的字体大小。
- 图表后面的标签？
在图表后面放置文本。
- 标签 X（像素）
与左边缘的水平距离。
- 标签 Y（像素）
与顶部边缘的垂直距离。
- 垂直间距
文本之间的垂直间距。
- 在日志中打印日志？
启用日志中的详细消息。
- 启用文件日志
自动将当前缩减记录到外部文件。
- 文件扩展名（CSV 或 TXT）
选择生成文件的格式。
自动记录到文件
自动记录缩水值以及 CSV 或 TXT 格式的日期和时间，并将其存放在 MT5 公共文件夹中（MetaTrader 5 Terminal/Common/Files/）。便于日后分析结果。
重要建议
- 始终在输入"Initial Max DD (%)"（初始最大 跌幅(%)） 中输入预期历史最大跌幅 （ 回测结果、先前表现等）。 这将使您能够快速评估 EA 是否处于正常时期或需要调整。
- 将指标放在专用图表上，监控所有神奇的数字，如果喜欢单独的数据，也可以放在每个特定图表上。
- 根据自己的喜好，仔细调整刷新率、颜色、位置和文字大小，以获得最佳显示效果。
在手机上接收推送通知
- 打开手机版 MetaTrader，复制您的MetaQuotes ID（"设置">"信息"）。
- 在 MetaTrader 5 桌面版中，进入 "工具">"选项">"通知"。
- 选中 "启用 推送通知 " 并 粘贴您的 MetaQuotes ID。
由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
原代码： https://www.mql5.com/es/code/58229
ICT_conceptsEA by Emil
根据 ICT silverbullet 和 2022 模型进行交易，带跟踪止损和部分止损，也根据 OTE 保持入场，风险最小。 它在银弹的小时间窗口内工作，尤其是在纽约时段，如果没有找到交易，2022 模型和斐波那契 OTE 就会跳入以获得交易。但只有在确认这些模型存在后才会进入，因此交易量会减少，以实现最小的缩水和高胜率。要了解有关这些策略的更多信息，请访问 Inner Circle Trader YouTube 频道。ColorXMA_Ishimoku_StDev - indicator for MetaTrader 5
XMA_Ishimoku 指标使用基于标准偏差算法的彩色圆点显示额外的趋势强度。 附件链接中的原始代码在绘图方面存在问题。
Candle Signature
蜡烛签名及示例｜用于研究与开发CTsLogger - Simple and Flexible Logger
可记录特定模块或代码段的日志记录器