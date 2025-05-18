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EquiPeak Drawdown Tracker - MetaTrader 5脚本

Enrique Enguix
Enrique Enguix

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4.6 (527)
AntiOverfit PRO guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768007
6 代码 68 主题 1035 评论
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

它的具体用途是什么？

  • EA 性能的可视化参考：手动输入策略的已知或预期历史最大缩减（例如，在回溯测试中获得的最大缩减或之前的结果）。这样，您就始终有一个明确的参考，知道您的 EA 是在正常参数范围内，还是正在经历意外情况。
  • 持续监控当前风险：您还可以使用它来实时监控当前的缩水情况，并检查您是否超过了需要立即关注的临界水平。
  • 智能而详细的通知：每当有新的缩减记录时，该指标都会发送推送通知（通过 MetaTrader 应用程序发送到您的手机），或定期发送（取决于您的设置），让您随时了解情况，而不会收到不必要的信息。
  • 自动记录：允许您在外部文件（CSV 或 TXT）中持续记录缩减情况，以便日后分析。

适用对象

  • 使用自动或半自动系统操作 ，并 希望快速了解其 EA 的行为是否在最大预期缩减范围内的交易者。
  • 需要根据之前的测试结果，直观地检查其策略 真实情况 的表现。
  • 任何希望有效管理风险的交易者，当他们的交易超出可接受范围时，可以立即知道。

详细配置指南（输入）

这些是指标的所有可定制参数：

  1. 监控的魔数（-1 跟踪全部）
    指定要跟踪的头寸魔数。使用 -1 监控所有位置。
  2. Initial Max DD (%)
    在此输入 EA 的已知历史最大缩减（即在长期回溯测试中获得的最大结果）。这将作为直观参考。
  3. 刷新间隔（秒）
    计算的刷新频率。
  4. MaxDDD 更新模式
    定义历史最大值的更新方式：
    • UPDATE_MAX_DDD_IF_BIGGER： 如果当前值超过输入的历史最大值，则自动更新。
    • NO_UPDATE_MAX_DD：从不更新手动输入的历史值，但每 60 分钟发送一次有关当前状态的通知。
  5. 发送推送通知？
    启用或禁用手机推送通知。
  6. 固定参考值还是峰值参考值？
    选择如何定义平衡参考值：
    • REF_FIXED_BALANCE： 固定余额，手动输入。
    • REF_PEAK_BALANCE： 始终使用达到的最大余额（自动保存）。
  7. 固定余额 (0 => 当前)
    固定初始余额。如果使用 0 ，则在加载指示器时使用当前余额。
  8. 当前 DD 文本的颜色
    当前缩减文本的颜色。
  9. 最大 DD 文本的颜色
    历史缩减文本的颜色。
  10. 字体大小（当前 DD）
    当前缩减的字体大小。
  11. 字体大小（最大 DD）
    历史缩减的字体大小。
  12. 图表后面的标签？
    在图表后面放置文本。
  13. 标签 X（像素）
    与左边缘的水平距离。
  14. 标签 Y（像素）
    与顶部边缘的垂直距离。
  15. 垂直间距
    文本之间的垂直间距。
  16. 在日志中打印日志？
    启用日志中的详细消息。
  17. 启用文件日志
    自动将当前缩减记录到外部文件。
  18. 文件扩展名（CSV 或 TXT）
    选择生成文件的格式。

自动记录到文件

自动记录缩水值以及 CSV 或 TXT 格式的日期和时间，并将其存放在 MT5 公共文件夹中（MetaTrader 5 Terminal/Common/Files/）。便于日后分析结果。

重要建议

  • 始终在输入"Initial Max DD (%)"（初始最大 跌幅(%)） 中输入预期历史最大跌幅 回测结果、先前表现等） 这将使您能够快速评估 EA 是否处于正常时期或需要调整。
  • 将指标放在专用图表上，监控所有神奇的数字，如果喜欢单独的数据，也可以放在每个特定图表上。
  • 根据自己的喜好，仔细调整刷新率、颜色、位置和文字大小，以获得最佳显示效果。

在手机上接收推送通知

  1. 打开手机版 MetaTrader，复制您的MetaQuotes ID（"设置">"信息"）。
  2. 在 MetaTrader 5 桌面版中，进入 "工具">"选项">"通知"。
  3. 选中 "启用 推送通知 " 粘贴您的 MetaQuotes ID。

由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
原代码： https://www.mql5.com/es/code/58229

ICT_conceptsEA by Emil ICT_conceptsEA by Emil

根据 ICT silverbullet 和 2022 模型进行交易，带跟踪止损和部分止损，也根据 OTE 保持入场，风险最小。 它在银弹的小时间窗口内工作，尤其是在纽约时段，如果没有找到交易，2022 模型和斐波那契 OTE 就会跳入以获得交易。但只有在确认这些模型存在后才会进入，因此交易量会减少，以实现最小的缩水和高胜率。要了解有关这些策略的更多信息，请访问 Inner Circle Trader YouTube 频道。

ColorXMA_Ishimoku_StDev - indicator for MetaTrader 5 ColorXMA_Ishimoku_StDev - indicator for MetaTrader 5

XMA_Ishimoku 指标使用基于标准偏差算法的彩色圆点显示额外的趋势强度。 附件链接中的原始代码在绘图方面存在问题。

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蜡烛签名及示例｜用于研究与开发

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