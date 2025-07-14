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凯尔特纳通道（MetaTrader 指标）--是切斯特-凯尔特纳（Chester W. Keltner）于 1960 年开发的经典技术分析指标。该指标与布林线和包络线有些类似。它使用三条图线：中间线是应用于典型价格的 10 天简单移动平均线（（高价 + 低价 + 收盘价）/ 3），上下限通过将每日价格范围的移动平均线（高低差）与中间线相加减而形成。这样就建立了一个基于波动率的通道。在此版本的指标中，您可以修改 MA 的所有参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。
输入参数
- MA_Period ( default = 10) - 移动平均线（中线）的周期。
- Mode_MA （ 默认 = MODE_SMA）- 移动平均线（中线）的模式。
- Price_Type ( default = PRICE_TYPICAL) - 移动平均线的应用价格（中线）。
使用该指标的经典策略是，当价格收盘价高于上限值时做多，当价格收盘价低于下限值时做空。这似乎是一个相当可行的进场系统。退出可基于三个部分：非常保守的止损（如图所示，错误信号并不少见）、相当远的止盈以及与中间线的交叉。一些交易者还建议使用其他指标进行确认。
从数学角度看，通道代表了在上升趋势中更偏重于上边的波段，而在下降趋势中更偏重于下边的波段。这意味着，在已经确立的上升趋势中，上行线被突破的可能性较小。反之亦然，在已经确立的下降趋势中也是如此。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55457
EXSR.mq5：一款反趋势 MT5 EA，结合 RSI(14) 极值、布林带突破和反转烛台，捕捉反转信号，以固定的 SL/TP 对每个符号进行一次交易。Pinbar Detector MT5
Pinbar Detector 是一个 MetaTrader 指标，用于检测 Pinbars（也称为 "Pin-bar "或 "Pin bar"），并在看涨的 Pinbars 下方和看跌的 Pinbars 上方放置一个 "笑脸 "符号来标记它们。这是一个纯粹的价格行为指标，其代码中不使用任何标准技术指标。Pinbar 检测的配置可通过指标的输入参数完成。Pinbar Detector 可在检测时发出平台警报和电子邮件警报。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。
盈亏信息 MetaTrader 指标 - 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的盈亏。数值以点数和百分比计算。该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与上一收盘价之差。您可以设置最小变动限制（点数和百分比）、变动模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT4 和 MT5。Murrey Math Line X MT5
Murrey Math Line X MetaTrader 指标--这是一个枢轴线指标，对于懂得如何利用支撑线、阻力线和枢轴线进行交易的每一位交易者来说，它绝对会有所帮助。它在主图上显示 8 条主要线（另有 5 条附加线），帮助您找到卖出、买入和离场的最佳点位。当蜡烛突破任何一条枢轴线后收盘，该指标就会发出警报。您可以在 MT4 和 MT5 平台上下载该指标。