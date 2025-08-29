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该指标将成交量分为买方成交量和卖方成交量，并通过叠加柱状图显示成交量压力。
该指标最初是名为"Amibroker " 的交易软件的一部分，曾在论坛上讨论过，最初有人要求将其转换为 mql4，但我决定根据我对原始指标的最佳理解将其转换为 mql5。
https://www.mql5.com/en/forum/177976/page2#comment_4348326
虽然我是 mql5 转换的作者，但我在代码中注明了原作者尼克-莫尔查诺夫（Nick Molchanoff）的功劳，他提出了原始设计。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62061
Volume weighted line chart with smoothing
更平滑的折线图，剔除了大量市场噪音，并在公式中使用了成交量Comment
在测试器中的运行速度比标准功能快 50 倍。
simple mt5 trade copier
这是一个复印机模板Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History
该指标可在图表上显示当前事件，并可将日历导出到档案中进行回溯测试，自动修正历史条形图与历史事件之间的时间差。这是算法交易书籍中 CalendarMonitorCached 指标的改进版。