该指标将成交量分为买方成交量和卖方成交量，并通过叠加柱状图显示成交量压力。

该指标最初是名为"Amibroker " 的交易软件的一部分，曾在论坛上讨论过，最初有人要求将其转换为 mql4，但我决定根据我对原始指标的最佳理解将其转换为 mql5。

https://www.mql5.com/en/forum/177976/page2#comment_4348326

虽然我是 mql5 转换的作者，但我在代码中注明了原作者尼克-莫尔查诺夫（Nick Molchanoff）的功劳，他提出了原始设计。



