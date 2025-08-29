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Bull Bear Volume - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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该指标将成交量分为买方成交量和卖方成交量，并通过叠加柱状图显示成交量压力。

该指标最初是名为"Amibroker " 的交易软件的一部分，曾在论坛上讨论过，最初有人要求将其转换为 mql4，但我决定根据我对原始指标的最佳理解将其转换为 mql5。

https://www.mql5.com/en/forum/177976/page2#comment_4348326

虽然我是 mql5 转换的作者，但我在代码中注明了原作者尼克-莫尔查诺夫（Nick Molchanoff）的功劳，他提出了原始设计。

牛熊成交量

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62061

Volume weighted line chart with smoothing Volume weighted line chart with smoothing

更平滑的折线图，剔除了大量市场噪音，并在公式中使用了成交量

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在测试器中的运行速度比标准功能快 50 倍。

simple mt5 trade copier simple mt5 trade copier

这是一个复印机模板

Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History

该指标可在图表上显示当前事件，并可将日历导出到档案中进行回溯测试，自动修正历史条形图与历史事件之间的时间差。这是算法交易书籍中 CalendarMonitorCached 指标的改进版。