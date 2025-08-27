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Popular MACD Strategy from Viral YouTube Video (3.5M+ Views) - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该智能交易系统基于 MACD 交叉策略，具有趋势过滤和支撑/阻力确认功能。其逻辑是根据此类策略最常见的解释建立的，并使用了标准指标。代码中充满了注释，一步步解释每一行代码。
策略组件非常简单：
-
MACD 交叉： 使用标准 MACD 设置（快速：12，慢速：26，信号：9）来检测动量变化：
-
趋势过滤器： 200 期移动平均线过滤交易： 只允许在移动平均线上方买入，如果价格低于移动平均线则卖出。
- 支撑/阻力条件： 只有当价格最近触及关键支撑或阻力位 时才允许交易。这些水平是使用自定义的支撑阻力指标（包含在外部依赖项中），根据最近 10 根和 20 根蜡烛的相对高点/低点来检测的。
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信号有效性窗口： 为避免因时间不匹配而错过设置，EA 使用可配置的时间窗口来 "记住 "支撑/阻力位和 MACD 信号（SignalValidity 参数）。
-
风险管理： 止损设在距离 200 MA 的固定点数（由用户指定） ， 止盈自动计算为止损距离的 1.5 倍。
输入参数
|参数
|参数
|信号有效性（int）
|信号出现后保持有效的烛台数（默认值：7）
|手数（双）
|每个订单的交易量
|SLPointDistanceFromMA(int)
|MA 与止损水平之间的距离（以点为单位
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61998
SUPERMACBOT
SUPERMACBOT 是一款全自动交易机器人，它将移动平均线交叉策略与 MACD 指标的强大功能相结合，提供精确可靠的交易信号。该智能交易系统可在所有符号和时间框架上无缝运行，为交易者在各种市场条件下提供多功能性和适应性。MT4 to MT5 Convertor (MT5Compat.mqh)
我们开发了一个新的接口库，以简化将 MT4 指标和智能交易系统（EA）转换到 MT5 的过程。该库支持大部分 MetaTrader 4 功能，为开发人员提供了跨平台兼容性的统一解决方案。
ServerTime
这是一款轻量级、可定制的工具，可在图表上显示服务器时间，以便做出精确的交易决策。Comment
在测试器中的运行速度比标准功能快 50 倍。