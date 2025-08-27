SUPERMACBOT 是一款全自动交易机器人，它将移动平均线交叉策略与 MACD 指标的强大功能相结合，提供精确可靠的交易信号。该智能交易系统可在所有符号和时间框架上无缝运行，为交易者在各种市场条件下提供多功能性和适应性。

我们开发了一个新的接口库，以简化将 MT4 指标和智能交易系统（EA）转换到 MT5 的过程。该库支持大部分 MetaTrader 4 功能，为开发人员提供了跨平台兼容性的统一解决方案。