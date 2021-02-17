SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alina robot
Alna Pustovoit

Alina robot

Alna Pustovoit
0 inceleme
Güvenilirlik
264 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 1 098%
ForexClub-MT4 Real Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 301
Kârla kapanan işlemler:
2 529 (76.61%)
Zararla kapanan işlemler:
772 (23.39%)
En iyi işlem:
16 485.35 USD
En kötü işlem:
-6 378.50 USD
Brüt kâr:
187 203.92 USD (1 544 031 pips)
Brüt zarar:
-113 816.55 USD (1 012 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (3 788.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46 465.20 USD (25)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
98.85%
Maks. mevduat yükü:
76.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
1 727 (52.32%)
Satış işlemleri:
1 574 (47.68%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
22.23 USD
Ortalama kâr:
74.02 USD
Ortalama zarar:
-147.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-36 939.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36 939.59 USD (29)
Aylık büyüme:
1.65%
Yıllık tahmin:
20.07%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
36 939.59 USD (51.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.24% (36 939.59 USD)
Varlığa göre:
80.22% (49 114.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2969
GBPUSD 268
XAUUSD 35
AUDCHF 11
USDJPY 6
BTCUSD 4
AUDUSD 3
USDCAD 2
AUDNZD 1
YM 1
BABA 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 72K
GBPUSD 554
XAUUSD 217
AUDCHF 13
USDJPY -33
BTCUSD 2
AUDUSD 6
USDCAD -39
AUDNZD 232
YM -1
BABA 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 154K
GBPUSD 8.8K
XAUUSD -12K
AUDCHF 1.3K
USDJPY -22
BTCUSD 390K
AUDUSD -10
USDCAD -495
AUDNZD 530
YM -10
BABA 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16 485.35 USD
En kötü işlem: -6 379 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +3 788.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -36 939.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LMAX-LiveUK
0.00 × 2
AM-Live
0.00 × 1
Tallinex-PRO Live
0.00 × 1
MillTrade-Real
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
ICMarkets-Live06
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.04 × 98
TradersWay-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 32
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.13 × 118
VTMarkets-Live
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 955
ICMarketsSC-Live27
0.27 × 6531
TickmillUK-Live03
0.27 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.31 × 531
97 daha fazla...
Robot works on eur/usd. Sometimes I trade myself with a leverage of no more than 1 to 5
İnceleme yok
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.25 20:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.02 01:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.13 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 07:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 13:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
