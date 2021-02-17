- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 301
Kârla kapanan işlemler:
2 529 (76.61%)
Zararla kapanan işlemler:
772 (23.39%)
En iyi işlem:
16 485.35 USD
En kötü işlem:
-6 378.50 USD
Brüt kâr:
187 203.92 USD (1 544 031 pips)
Brüt zarar:
-113 816.55 USD (1 012 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (3 788.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46 465.20 USD (25)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
98.85%
Maks. mevduat yükü:
76.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
1 727 (52.32%)
Satış işlemleri:
1 574 (47.68%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
22.23 USD
Ortalama kâr:
74.02 USD
Ortalama zarar:
-147.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-36 939.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36 939.59 USD (29)
Aylık büyüme:
1.65%
Yıllık tahmin:
20.07%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
36 939.59 USD (51.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.24% (36 939.59 USD)
Varlığa göre:
80.22% (49 114.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2969
|GBPUSD
|268
|XAUUSD
|35
|AUDCHF
|11
|USDJPY
|6
|BTCUSD
|4
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|YM
|1
|BABA
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|72K
|GBPUSD
|554
|XAUUSD
|217
|AUDCHF
|13
|USDJPY
|-33
|BTCUSD
|2
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|-39
|AUDNZD
|232
|YM
|-1
|BABA
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|154K
|GBPUSD
|8.8K
|XAUUSD
|-12K
|AUDCHF
|1.3K
|USDJPY
|-22
|BTCUSD
|390K
|AUDUSD
|-10
|USDCAD
|-495
|AUDNZD
|530
|YM
|-10
|BABA
|3
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16 485.35 USD
En kötü işlem: -6 379 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +3 788.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -36 939.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
LMAX-LiveUK
|0.00 × 2
AM-Live
|0.00 × 1
Tallinex-PRO Live
|0.00 × 1
MillTrade-Real
|0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
Hankotrade-Live
|0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
Exness-Real16
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
ICMarkets-Live09
|0.04 × 98
TradersWay-Live
|0.11 × 9
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 32
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.13 × 118
VTMarkets-Live
|0.17 × 6
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 955
ICMarketsSC-Live27
|0.27 × 6531
TickmillUK-Live03
|0.27 × 15
ICMarketsSC-Live20
|0.31 × 531
Robot works on eur/usd. Sometimes I trade myself with a leverage of no more than 1 to 5
Ayda 30 USD
1 098%
0
0
USD
USD
73K
USD
USD
264
99%
3 301
76%
99%
1.64
22.23
USD
USD
80%
1:500