Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LMAX-LiveUK 0.00 × 2 AM-Live 0.00 × 1 Tallinex-PRO Live 0.00 × 1 MillTrade-Real 0.00 × 1 OrbexGlobal-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 7 ICMarkets-Live06 0.00 × 2 Hankotrade-Live 0.00 × 3 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 1 EGlobal-Cent5 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 4 Exness-Real16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.04 × 98 TradersWay-Live 0.11 × 9 ICMarketsSC-Live16 0.13 × 32 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.13 × 118 VTMarkets-Live 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live32 0.18 × 955 ICMarketsSC-Live27 0.27 × 6531 TickmillUK-Live03 0.27 × 15 ICMarketsSC-Live20 0.31 × 531 97 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou