Alna Pustovoit

Alina robot

Alna Pustovoit
0 avis
Fiabilité
263 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 1 095%
ForexClub-MT4 Real Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 298
Bénéfice trades:
2 526 (76.59%)
Perte trades:
772 (23.41%)
Meilleure transaction:
16 485.35 USD
Pire transaction:
-6 378.50 USD
Bénéfice brut:
187 059.54 USD (1 543 224 pips)
Perte brute:
-113 816.55 USD (1 012 589 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (3 788.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46 465.20 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
98.85%
Charge de dépôt maximale:
76.21%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
12 jours
Facteur de récupération:
1.98
Longs trades:
1 724 (52.27%)
Courts trades:
1 574 (47.73%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
22.21 USD
Bénéfice moyen:
74.05 USD
Perte moyenne:
-147.43 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-36 939.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-36 939.59 USD (29)
Croissance mensuelle:
1.45%
Prévision annuelle:
17.65%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
36 939.59 USD (51.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.24% (36 939.59 USD)
Par fonds propres:
80.22% (49 114.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2966
GBPUSD 268
XAUUSD 35
AUDCHF 11
USDJPY 6
BTCUSD 4
AUDUSD 3
USDCAD 2
AUDNZD 1
YM 1
BABA 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 72K
GBPUSD 554
XAUUSD 217
AUDCHF 13
USDJPY -33
BTCUSD 2
AUDUSD 6
USDCAD -39
AUDNZD 232
YM -1
BABA 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 153K
GBPUSD 8.8K
XAUUSD -12K
AUDCHF 1.3K
USDJPY -22
BTCUSD 390K
AUDUSD -10
USDCAD -495
AUDNZD 530
YM -10
BABA 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16 485.35 USD
Pire transaction: -6 379 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +3 788.78 USD
Perte consécutive maximale: -36 939.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LMAX-LiveUK
0.00 × 2
AM-Live
0.00 × 1
Tallinex-PRO Live
0.00 × 1
MillTrade-Real
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
ICMarkets-Live06
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.04 × 98
TradersWay-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 32
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.13 × 118
VTMarkets-Live
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 955
ICMarketsSC-Live27
0.27 × 6531
TickmillUK-Live03
0.27 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.31 × 531
Robot works on eur/usd. Sometimes I trade myself with a leverage of no more than 1 to 5
Aucun avis
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.25 20:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.02 01:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.13 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 07:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 13:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.