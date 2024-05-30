SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICTrading Signal 2
Vladimira Sepelakova

ICTrading Signal 2

Vladimira Sepelakova
2 inceleme
Güvenilirlik
421 hafta
1 / 2.6K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2017 413%
CapitalPointTrading-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 951
Kârla kapanan işlemler:
4 232 (85.47%)
Zararla kapanan işlemler:
719 (14.52%)
En iyi işlem:
1 582.98 EUR
En kötü işlem:
-58.09 EUR
Brüt kâr:
21 868.25 EUR (714 565 pips)
Brüt zarar:
-5 505.88 EUR (419 592 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
124 (221.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
12 425.70 EUR (58)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
51.71
Alış işlemleri:
2 515 (50.80%)
Satış işlemleri:
2 436 (49.20%)
Kâr faktörü:
3.97
Beklenen getiri:
3.30 EUR
Ortalama kâr:
5.17 EUR
Ortalama zarar:
-7.66 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-136.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-316.43 EUR (15)
Aylık büyüme:
0.76%
Yıllık tahmin:
11.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
316.43 EUR (1.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.14% (136.57 EUR)
Varlığa göre:
18.91% (2 472.39 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 2263
AUDCAD 1104
NZDCHF 344
AUDCHF 291
USDCAD 255
AUDUSD 195
NZDUSD 185
AUDNZD 172
EURGBP 65
SUMMARY 53
EURCAD 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1K
AUDCAD 1.3K
NZDCHF 357
AUDCHF 307
USDCAD 637
AUDUSD 228
NZDUSD 154
AUDNZD 287
EURGBP 181
SUMMARY 14K
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 111K
AUDCAD 89K
NZDCHF 21K
AUDCHF 18K
USDCAD 26K
AUDUSD 13K
NZDUSD -5.1K
AUDNZD 8.2K
EURGBP 8.5K
SUMMARY 0
EURCAD 6.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 582.98 EUR
En kötü işlem: -58 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +221.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -136.57 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live07
0.77 × 134
Ortalama derecelendirme:
diwo
792
diwo 2024.05.30 00:52  (2024.06.04 12:37 değiştirildi) 
 

Wenn das System in DD kommt verdoppelt er den Depotstand. Dadurch werden Deine Positionen durch Rebalancing halbiert bei Ihm jedoch nicht, Du fährst Verluste ein das Original Konto aber nicht. Das ist ein ganz übler Trick zum schönen der Performance. Sichtbar wird das an der hohen Zahl an Einzahlungen und Auszahlungen. Konto wird geschönt durch Betrug !!!

Zeng Shun Zheng
196
Zeng Shun Zheng 2021.07.12 14:21   

我跟单了，可是每个品种的手数都是0.01呢，跟你持仓不一样呢。我想把手数调高呢，怎么解决？

2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 10:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 20:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 21:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.05 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.02 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.15 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.14 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.20 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.19 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.19 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.17 20:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
