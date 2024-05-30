SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ICTrading Signal 2
Vladimira Sepelakova

ICTrading Signal 2

Vladimira Sepelakova
2 recensioni
Affidabilità
421 settimane
1 / 2.6K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2017 413%
CapitalPointTrading-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 951
Profit Trade:
4 232 (85.47%)
Loss Trade:
719 (14.52%)
Best Trade:
1 582.98 EUR
Worst Trade:
-58.09 EUR
Profitto lordo:
21 868.25 EUR (714 565 pips)
Perdita lorda:
-5 505.88 EUR (419 592 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (221.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12 425.70 EUR (58)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
51.71
Long Trade:
2 515 (50.80%)
Short Trade:
2 436 (49.20%)
Fattore di profitto:
3.97
Profitto previsto:
3.30 EUR
Profitto medio:
5.17 EUR
Perdita media:
-7.66 EUR
Massime perdite consecutive:
26 (-136.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-316.43 EUR (15)
Crescita mensile:
0.87%
Previsione annuale:
11.72%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
316.43 EUR (1.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.14% (136.57 EUR)
Per equità:
18.91% (2 472.39 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 2263
AUDCAD 1104
NZDCHF 344
AUDCHF 291
USDCAD 255
AUDUSD 195
NZDUSD 185
AUDNZD 172
EURGBP 65
SUMMARY 53
EURCAD 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1K
AUDCAD 1.3K
NZDCHF 357
AUDCHF 307
USDCAD 637
AUDUSD 228
NZDUSD 154
AUDNZD 287
EURGBP 181
SUMMARY 14K
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 111K
AUDCAD 89K
NZDCHF 21K
AUDCHF 18K
USDCAD 26K
AUDUSD 13K
NZDUSD -5.1K
AUDNZD 8.2K
EURGBP 8.5K
SUMMARY 0
EURCAD 6.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 582.98 EUR
Worst Trade: -58 EUR
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +221.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -136.57 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live07
0.77 × 134
Valutazione media:
diwo
792
diwo 2024.05.30 00:52  (modificato 2024.06.04 12:37) 
 

Wenn das System in DD kommt verdoppelt er den Depotstand. Dadurch werden Deine Positionen durch Rebalancing halbiert bei Ihm jedoch nicht, Du fährst Verluste ein das Original Konto aber nicht. Das ist ein ganz übler Trick zum schönen der Performance. Sichtbar wird das an der hohen Zahl an Einzahlungen und Auszahlungen. Konto wird geschönt durch Betrug !!!

Zeng Shun Zheng
196
Zeng Shun Zheng 2021.07.12 14:21   

我跟单了，可是每个品种的手数都是0.01呢，跟你持仓不一样呢。我想把手数调高呢，怎么解决？

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICTrading Signal 2
30USD al mese
413%
1
2.6K
USD
2.1K
EUR
421
98%
4 951
85%
100%
3.97
3.30
EUR
19%
1:500
Copia

