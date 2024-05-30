- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 951
Profit Trade:
4 232 (85.47%)
Loss Trade:
719 (14.52%)
Best Trade:
1 582.98 EUR
Worst Trade:
-58.09 EUR
Profitto lordo:
21 868.25 EUR (714 565 pips)
Perdita lorda:
-5 505.88 EUR (419 592 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (221.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12 425.70 EUR (58)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
51.71
Long Trade:
2 515 (50.80%)
Short Trade:
2 436 (49.20%)
Fattore di profitto:
3.97
Profitto previsto:
3.30 EUR
Profitto medio:
5.17 EUR
Perdita media:
-7.66 EUR
Massime perdite consecutive:
26 (-136.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-316.43 EUR (15)
Crescita mensile:
0.87%
Previsione annuale:
11.72%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
316.43 EUR (1.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.14% (136.57 EUR)
Per equità:
18.91% (2 472.39 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2263
|AUDCAD
|1104
|NZDCHF
|344
|AUDCHF
|291
|USDCAD
|255
|AUDUSD
|195
|NZDUSD
|185
|AUDNZD
|172
|EURGBP
|65
|SUMMARY
|53
|EURCAD
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCHF
|357
|AUDCHF
|307
|USDCAD
|637
|AUDUSD
|228
|NZDUSD
|154
|AUDNZD
|287
|EURGBP
|181
|SUMMARY
|14K
|EURCAD
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|111K
|AUDCAD
|89K
|NZDCHF
|21K
|AUDCHF
|18K
|USDCAD
|26K
|AUDUSD
|13K
|NZDUSD
|-5.1K
|AUDNZD
|8.2K
|EURGBP
|8.5K
|SUMMARY
|0
|EURCAD
|6.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 582.98 EUR
Worst Trade: -58 EUR
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +221.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -136.57 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.77 × 134
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
413%
1
2.6K
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
421
98%
4 951
85%
100%
3.97
3.30
EUR
EUR
19%
1:500
Wenn das System in DD kommt verdoppelt er den Depotstand. Dadurch werden Deine Positionen durch Rebalancing halbiert bei Ihm jedoch nicht, Du fährst Verluste ein das Original Konto aber nicht. Das ist ein ganz übler Trick zum schönen der Performance. Sichtbar wird das an der hohen Zahl an Einzahlungen und Auszahlungen. Konto wird geschönt durch Betrug !!!
我跟单了，可是每个品种的手数都是0.01呢，跟你持仓不一样呢。我想把手数调高呢，怎么解决？