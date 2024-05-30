SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICTrading Signal 2
Vladimira Sepelakova

ICTrading Signal 2

Vladimira Sepelakova
2 avis
Fiabilité
421 semaines
1 / 2.6K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2017 413%
CapitalPointTrading-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 951
Bénéfice trades:
4 232 (85.47%)
Perte trades:
719 (14.52%)
Meilleure transaction:
1 582.98 EUR
Pire transaction:
-58.09 EUR
Bénéfice brut:
21 868.25 EUR (714 565 pips)
Perte brute:
-5 505.88 EUR (419 592 pips)
Gains consécutifs maximales:
124 (221.16 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
12 425.70 EUR (58)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.82%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
51.71
Longs trades:
2 515 (50.80%)
Courts trades:
2 436 (49.20%)
Facteur de profit:
3.97
Rendement attendu:
3.30 EUR
Bénéfice moyen:
5.17 EUR
Perte moyenne:
-7.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
26 (-136.57 EUR)
Perte consécutive maximale:
-316.43 EUR (15)
Croissance mensuelle:
0.87%
Prévision annuelle:
11.72%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
316.43 EUR (1.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.14% (136.57 EUR)
Par fonds propres:
18.91% (2 472.39 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 2263
AUDCAD 1104
NZDCHF 344
AUDCHF 291
USDCAD 255
AUDUSD 195
NZDUSD 185
AUDNZD 172
EURGBP 65
SUMMARY 53
EURCAD 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1K
AUDCAD 1.3K
NZDCHF 357
AUDCHF 307
USDCAD 637
AUDUSD 228
NZDUSD 154
AUDNZD 287
EURGBP 181
SUMMARY 14K
EURCAD 89
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 111K
AUDCAD 89K
NZDCHF 21K
AUDCHF 18K
USDCAD 26K
AUDUSD 13K
NZDUSD -5.1K
AUDNZD 8.2K
EURGBP 8.5K
SUMMARY 0
EURCAD 6.1K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 582.98 EUR
Pire transaction: -58 EUR
Gains consécutifs maximales: 58
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +221.16 EUR
Perte consécutive maximale: -136.57 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live07
0.77 × 134
Note moyenne:
diwo
792
diwo 2024.05.30 00:52  (modifié 2024.06.04 12:37) 
 

Wenn das System in DD kommt verdoppelt er den Depotstand. Dadurch werden Deine Positionen durch Rebalancing halbiert bei Ihm jedoch nicht, Du fährst Verluste ein das Original Konto aber nicht. Das ist ein ganz übler Trick zum schönen der Performance. Sichtbar wird das an der hohen Zahl an Einzahlungen und Auszahlungen. Konto wird geschönt durch Betrug !!!

Zeng Shun Zheng
196
Zeng Shun Zheng 2021.07.12 14:21   

我跟单了，可是每个品种的手数都是0.01呢，跟你持仓不一样呢。我想把手数调高呢，怎么解决？

2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 10:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 20:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 21:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.05 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.02 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.15 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.14 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.20 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.19 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.19 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.17 20:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ICTrading Signal 2
30 USD par mois
413%
1
2.6K
USD
2.1K
EUR
421
98%
4 951
85%
100%
3.97
3.30
EUR
19%
1:500
