Trades:
4 951
Bénéfice trades:
4 232 (85.47%)
Perte trades:
719 (14.52%)
Meilleure transaction:
1 582.98 EUR
Pire transaction:
-58.09 EUR
Bénéfice brut:
21 868.25 EUR (714 565 pips)
Perte brute:
-5 505.88 EUR (419 592 pips)
Gains consécutifs maximales:
124 (221.16 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
12 425.70 EUR (58)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.82%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
51.71
Longs trades:
2 515 (50.80%)
Courts trades:
2 436 (49.20%)
Facteur de profit:
3.97
Rendement attendu:
3.30 EUR
Bénéfice moyen:
5.17 EUR
Perte moyenne:
-7.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
26 (-136.57 EUR)
Perte consécutive maximale:
-316.43 EUR (15)
Croissance mensuelle:
0.87%
Prévision annuelle:
11.72%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
316.43 EUR (1.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.14% (136.57 EUR)
Par fonds propres:
18.91% (2 472.39 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2263
|AUDCAD
|1104
|NZDCHF
|344
|AUDCHF
|291
|USDCAD
|255
|AUDUSD
|195
|NZDUSD
|185
|AUDNZD
|172
|EURGBP
|65
|SUMMARY
|53
|EURCAD
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|1K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCHF
|357
|AUDCHF
|307
|USDCAD
|637
|AUDUSD
|228
|NZDUSD
|154
|AUDNZD
|287
|EURGBP
|181
|SUMMARY
|14K
|EURCAD
|89
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|111K
|AUDCAD
|89K
|NZDCHF
|21K
|AUDCHF
|18K
|USDCAD
|26K
|AUDUSD
|13K
|NZDUSD
|-5.1K
|AUDNZD
|8.2K
|EURGBP
|8.5K
|SUMMARY
|0
|EURCAD
|6.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Meilleure transaction: +1 582.98 EUR
Pire transaction: -58 EUR
Gains consécutifs maximales: 58
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +221.16 EUR
Perte consécutive maximale: -136.57 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarketsSC-Live07
|0.77 × 134
30 USD par mois
413%
1
2.6K
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
421
98%
4 951
85%
100%
3.97
3.30
EUR
EUR
19%
1:500
Wenn das System in DD kommt verdoppelt er den Depotstand. Dadurch werden Deine Positionen durch Rebalancing halbiert bei Ihm jedoch nicht, Du fährst Verluste ein das Original Konto aber nicht. Das ist ein ganz übler Trick zum schönen der Performance. Sichtbar wird das an der hohen Zahl an Einzahlungen und Auszahlungen. Konto wird geschönt durch Betrug !!!
我跟单了，可是每个品种的手数都是0.01呢，跟你持仓不一样呢。我想把手数调高呢，怎么解决？