- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 117
Kârla kapanan işlemler:
3 394 (82.43%)
Zararla kapanan işlemler:
723 (17.56%)
En iyi işlem:
134.33 EUR
En kötü işlem:
-120.11 EUR
Brüt kâr:
4 813.83 EUR (207 918 pips)
Brüt zarar:
-2 299.73 EUR (88 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (4.98 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
151.26 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
21.83%
Maks. mevduat yükü:
32.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
9.59
Alış işlemleri:
2 163 (52.54%)
Satış işlemleri:
1 954 (47.46%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
0.61 EUR
Ortalama kâr:
1.42 EUR
Ortalama zarar:
-3.18 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-151.22 EUR (4)
Aylık büyüme:
3.30%
Yıllık tahmin:
42.69%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
262.27 EUR (13.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.19% (262.27 EUR)
Varlığa göre:
48.20% (640.43 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2482
|GBPUSD
|767
|USDCAD
|340
|USDJPY
|102
|GBPCAD
|68
|AUDCAD
|63
|USDCHF
|55
|GBPJPY
|49
|GBPAUD
|46
|EURAUD
|26
|NZDCAD
|21
|EURCAD
|15
|EURCHF
|13
|EURGBP
|13
|AUDJPY
|12
|NZDUSD
|9
|AUDUSD
|8
|XAUUSD
|7
|US30
|6
|EURJPY
|4
|EURNZD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|1
|USTEC
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|905
|USDCAD
|-16
|USDJPY
|116
|GBPCAD
|48
|AUDCAD
|140
|USDCHF
|38
|GBPJPY
|130
|GBPAUD
|-201
|EURAUD
|0
|NZDCAD
|50
|EURCAD
|1
|EURCHF
|-2
|EURGBP
|1
|AUDJPY
|0
|NZDUSD
|-2
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|-5
|US30
|24
|EURJPY
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|3
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|1
|USTEC
|8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|73K
|GBPUSD
|23K
|USDCAD
|5.2K
|USDJPY
|11K
|GBPCAD
|3.8K
|AUDCAD
|1.3K
|USDCHF
|1.1K
|GBPJPY
|3.7K
|GBPAUD
|-9.4K
|EURAUD
|30
|NZDCAD
|4.2K
|EURCAD
|278
|EURCHF
|78
|EURGBP
|87
|AUDJPY
|97
|NZDUSD
|-206
|AUDUSD
|61
|XAUUSD
|-813
|US30
|2.4K
|EURJPY
|83
|EURNZD
|126
|AUDCHF
|187
|AUDNZD
|175
|GBPCHF
|119
|USTEC
|840
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +134.33 EUR
En kötü işlem: -120 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4.98 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.11 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 3
ICMarkets-Live17
|0.06 × 18
ForexTimeFXTM-ECN
|0.07 × 14
TMGM.TradeMax-Live7
|0.15 × 20
ICMarketsSC-Live23
|0.20 × 5
LiteFinance-ECN.com
|0.22 × 18
TitanFX-02
|0.30 × 50
ICMarketsSC-Live26
|0.36 × 25
ICMarketsSC-Live25
|0.38 × 26
FusionMarkets-Demo
|0.42 × 2520
ICMarkets-Live22
|0.44 × 9
ICMarketsSC-Live06
|0.57 × 23
ICMarketsSC-Live09
|0.66 × 633
EagleFX-Live
|0.68 × 25
ICMarketsSC-Live03
|0.80 × 400
ICMarketsSC-Live11
|0.82 × 49
ICMarketsSC-Live33
|1.05 × 1203
ICMarketsSC-Live05
|1.10 × 1356
ICMarketsSC-Live31
|1.18 × 842
ICMarketsSC-Live16
|1.20 × 163
ICMarketsSC-Live15
|1.29 × 35
ICMarketsSC-Live10
|1.31 × 697
ICMarketsSC-Live20
|1.33 × 70
ICMarketsSC-Live19
|1.38 × 63
ValutradesSeychelles-Real
|1.50 × 2
This account is running EVE EA.
Buy the EA here.
Until the end of July 2021 we were stress testing different variations. Since then the account is stablized with a long-term strategy.
Please read this instruction if you are new to signal service: https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
615%
1
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
263
97%
4 117
82%
22%
2.09
0.61
EUR
EUR
48%
1:500