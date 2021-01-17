SinyallerBölümler
Oeyvind Borgsoe

EVE

Oeyvind Borgsoe
0 inceleme
Güvenilirlik
263 hafta
1 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 615%
ICMarketsSC-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 117
Kârla kapanan işlemler:
3 394 (82.43%)
Zararla kapanan işlemler:
723 (17.56%)
En iyi işlem:
134.33 EUR
En kötü işlem:
-120.11 EUR
Brüt kâr:
4 813.83 EUR (207 918 pips)
Brüt zarar:
-2 299.73 EUR (88 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (4.98 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
151.26 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
21.83%
Maks. mevduat yükü:
32.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
9.59
Alış işlemleri:
2 163 (52.54%)
Satış işlemleri:
1 954 (47.46%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
0.61 EUR
Ortalama kâr:
1.42 EUR
Ortalama zarar:
-3.18 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-151.22 EUR (4)
Aylık büyüme:
3.30%
Yıllık tahmin:
42.69%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
262.27 EUR (13.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.19% (262.27 EUR)
Varlığa göre:
48.20% (640.43 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2482
GBPUSD 767
USDCAD 340
USDJPY 102
GBPCAD 68
AUDCAD 63
USDCHF 55
GBPJPY 49
GBPAUD 46
EURAUD 26
NZDCAD 21
EURCAD 15
EURCHF 13
EURGBP 13
AUDJPY 12
NZDUSD 9
AUDUSD 8
XAUUSD 7
US30 6
EURJPY 4
EURNZD 4
AUDCHF 4
AUDNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.6K
GBPUSD 905
USDCAD -16
USDJPY 116
GBPCAD 48
AUDCAD 140
USDCHF 38
GBPJPY 130
GBPAUD -201
EURAUD 0
NZDCAD 50
EURCAD 1
EURCHF -2
EURGBP 1
AUDJPY 0
NZDUSD -2
AUDUSD 2
XAUUSD -5
US30 24
EURJPY 1
EURNZD 1
AUDCHF 3
AUDNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 73K
GBPUSD 23K
USDCAD 5.2K
USDJPY 11K
GBPCAD 3.8K
AUDCAD 1.3K
USDCHF 1.1K
GBPJPY 3.7K
GBPAUD -9.4K
EURAUD 30
NZDCAD 4.2K
EURCAD 278
EURCHF 78
EURGBP 87
AUDJPY 97
NZDUSD -206
AUDUSD 61
XAUUSD -813
US30 2.4K
EURJPY 83
EURNZD 126
AUDCHF 187
AUDNZD 175
GBPCHF 119
USTEC 840
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +134.33 EUR
En kötü işlem: -120 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4.98 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.11 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.06 × 18
ForexTimeFXTM-ECN
0.07 × 14
TMGM.TradeMax-Live7
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.20 × 5
LiteFinance-ECN.com
0.22 × 18
TitanFX-02
0.30 × 50
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.38 × 26
FusionMarkets-Demo
0.42 × 2520
ICMarkets-Live22
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live06
0.57 × 23
ICMarketsSC-Live09
0.66 × 633
EagleFX-Live
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live03
0.80 × 400
ICMarketsSC-Live11
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live33
1.05 × 1203
ICMarketsSC-Live05
1.10 × 1356
ICMarketsSC-Live31
1.18 × 842
ICMarketsSC-Live16
1.20 × 163
ICMarketsSC-Live15
1.29 × 35
ICMarketsSC-Live10
1.31 × 697
ICMarketsSC-Live20
1.33 × 70
ICMarketsSC-Live19
1.38 × 63
ValutradesSeychelles-Real
1.50 × 2
59 daha fazla...
This account is running EVE EA.

Buy the EA here.

Until the end of July 2021 we were stress testing different variations. Since then the account is stablized with a long-term strategy.


Please read this instruction if you are new to signal service:  https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe



İnceleme yok
2025.08.13 17:08 2025.08.13 17:08:04  

Do you, who copy my signal, want higher or lower risk..?

2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 16:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 19:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.15 15:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.09 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.09 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.08 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.02 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.17 05:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.15 12:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.01.09 19:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
