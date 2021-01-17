SegnaliSezioni
Oeyvind Borgsoe

EVE

Oeyvind Borgsoe
0 recensioni
Affidabilità
263 settimane
1 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2020 615%
ICMarketsSC-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 117
Profit Trade:
3 394 (82.43%)
Loss Trade:
723 (17.56%)
Best Trade:
134.33 EUR
Worst Trade:
-120.11 EUR
Profitto lordo:
4 813.83 EUR (207 918 pips)
Perdita lorda:
-2 299.73 EUR (88 280 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (4.98 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
151.26 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
21.83%
Massimo carico di deposito:
32.78%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
9.59
Long Trade:
2 163 (52.54%)
Short Trade:
1 954 (47.46%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
0.61 EUR
Profitto medio:
1.42 EUR
Perdita media:
-3.18 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-2.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-151.22 EUR (4)
Crescita mensile:
3.47%
Previsione annuale:
42.69%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
262.27 EUR (13.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.19% (262.27 EUR)
Per equità:
48.20% (640.43 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2482
GBPUSD 767
USDCAD 340
USDJPY 102
GBPCAD 68
AUDCAD 63
USDCHF 55
GBPJPY 49
GBPAUD 46
EURAUD 26
NZDCAD 21
EURCAD 15
EURCHF 13
EURGBP 13
AUDJPY 12
NZDUSD 9
AUDUSD 8
XAUUSD 7
US30 6
EURJPY 4
EURNZD 4
AUDCHF 4
AUDNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.6K
GBPUSD 905
USDCAD -16
USDJPY 116
GBPCAD 48
AUDCAD 140
USDCHF 38
GBPJPY 130
GBPAUD -201
EURAUD 0
NZDCAD 50
EURCAD 1
EURCHF -2
EURGBP 1
AUDJPY 0
NZDUSD -2
AUDUSD 2
XAUUSD -5
US30 24
EURJPY 1
EURNZD 1
AUDCHF 3
AUDNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 73K
GBPUSD 23K
USDCAD 5.2K
USDJPY 11K
GBPCAD 3.8K
AUDCAD 1.3K
USDCHF 1.1K
GBPJPY 3.7K
GBPAUD -9.4K
EURAUD 30
NZDCAD 4.2K
EURCAD 278
EURCHF 78
EURGBP 87
AUDJPY 97
NZDUSD -206
AUDUSD 61
XAUUSD -813
US30 2.4K
EURJPY 83
EURNZD 126
AUDCHF 187
AUDNZD 175
GBPCHF 119
USTEC 840
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +134.33 EUR
Worst Trade: -120 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4.98 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.11 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.06 × 18
ForexTimeFXTM-ECN
0.07 × 14
TMGM.TradeMax-Live7
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.20 × 5
LiteFinance-ECN.com
0.22 × 18
TitanFX-02
0.30 × 50
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.38 × 26
FusionMarkets-Demo
0.42 × 2520
ICMarkets-Live22
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live06
0.57 × 23
ICMarketsSC-Live09
0.66 × 633
EagleFX-Live
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live03
0.80 × 400
ICMarketsSC-Live11
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live33
1.05 × 1203
ICMarketsSC-Live05
1.10 × 1356
ICMarketsSC-Live31
1.18 × 842
ICMarketsSC-Live16
1.20 × 163
ICMarketsSC-Live15
1.29 × 35
ICMarketsSC-Live10
1.31 × 697
ICMarketsSC-Live20
1.33 × 70
ICMarketsSC-Live19
1.38 × 63
ValutradesSeychelles-Real
1.50 × 2
59 più
This account is running EVE EA.

Buy the EA here.

Until the end of July 2021 we were stress testing different variations. Since then the account is stablized with a long-term strategy.


Please read this instruction if you are new to signal service:  https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe



2025.08.13 17:08 2025.08.13 17:08:04  

Do you, who copy my signal, want higher or lower risk..?

2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 16:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 19:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 13:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.15 15:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.09 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.09 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.08 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.02 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.17 05:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.15 12:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.01.09 19:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.