- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
27 973
Kârla kapanan işlemler:
18 466 (66.01%)
Zararla kapanan işlemler:
9 507 (33.99%)
En iyi işlem:
304.02 EUR
En kötü işlem:
-278.76 EUR
Brüt kâr:
42 268.08 EUR (1 619 743 pips)
Brüt zarar:
-40 005.52 EUR (1 480 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (77.36 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 233.49 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
64.06%
Maks. mevduat yükü:
20.03%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
13 863 (49.56%)
Satış işlemleri:
14 110 (50.44%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.08 EUR
Ortalama kâr:
2.29 EUR
Ortalama zarar:
-4.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-117.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-946.77 EUR (12)
Aylık büyüme:
-0.89%
Yıllık tahmin:
-10.75%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
3 463.10 EUR (44.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.74% (3 463.10 EUR)
Varlığa göre:
17.29% (891.95 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20050
|USDJPY
|1886
|GBPUSD
|1755
|GBPCAD
|1732
|XAUUSD
|706
|AUDCAD
|616
|USDCAD
|411
|AUDUSD
|393
|USDCHF
|194
|AUDNZD
|59
|GBPJPY
|40
|CADCHF
|28
|EURGBP
|26
|CADJPY
|16
|NZDCHF
|16
|EURCAD
|16
|EURCHF
|7
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|4
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|2
|GBPCHF
|2
|EURAUD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.4K
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-212
|GBPCAD
|845
|XAUUSD
|-1K
|AUDCAD
|-25
|USDCAD
|-17
|AUDUSD
|-160
|USDCHF
|-353
|AUDNZD
|-107
|GBPJPY
|272
|CADCHF
|-189
|EURGBP
|5
|CADJPY
|49
|NZDCHF
|35
|EURCAD
|-78
|EURCHF
|-2
|AUDCHF
|-81
|EURJPY
|-2
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|-182
|GBPCHF
|-3
|EURAUD
|9
|NZDJPY
|9
|CHFJPY
|-12
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|131K
|USDJPY
|40K
|GBPUSD
|-15K
|GBPCAD
|36K
|XAUUSD
|-31K
|AUDCAD
|7.5K
|USDCAD
|5.4K
|AUDUSD
|410
|USDCHF
|-15K
|AUDNZD
|-12K
|GBPJPY
|6.2K
|CADCHF
|-2.3K
|EURGBP
|268
|CADJPY
|443
|NZDCHF
|182
|EURCAD
|-5.6K
|EURCHF
|-134
|AUDCHF
|-823
|EURJPY
|-184
|GBPAUD
|37
|AUDJPY
|-2.3K
|GBPCHF
|-300
|EURAUD
|585
|NZDJPY
|111
|CHFJPY
|-111
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +304.02 EUR
En kötü işlem: -279 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +77.36 EUR
Maksimum ardışık zarar: -117.79 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.32 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
FusionMarkets-Live 2
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live05
|0.70 × 141
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 55
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 1060
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live18
|0.84 × 318
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 430
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2236
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 666
|
ICMarketsSC-Live27
|1.19 × 443
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live25
|1.23 × 5435
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
Low risk investment, max DD should always be low
My own real money, trustworthy broker
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
88%
0
0
USD
USD
4.2K
EUR
EUR
248
92%
27 973
66%
64%
1.05
0.08
EUR
EUR
51%
1:500