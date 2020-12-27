SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Invest low risk
Christian Thome

Invest low risk

Christian Thome
0 inceleme
Güvenilirlik
248 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 88%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27 973
Kârla kapanan işlemler:
18 466 (66.01%)
Zararla kapanan işlemler:
9 507 (33.99%)
En iyi işlem:
304.02 EUR
En kötü işlem:
-278.76 EUR
Brüt kâr:
42 268.08 EUR (1 619 743 pips)
Brüt zarar:
-40 005.52 EUR (1 480 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (77.36 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 233.49 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
64.06%
Maks. mevduat yükü:
20.03%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
13 863 (49.56%)
Satış işlemleri:
14 110 (50.44%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.08 EUR
Ortalama kâr:
2.29 EUR
Ortalama zarar:
-4.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-117.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-946.77 EUR (12)
Aylık büyüme:
-0.89%
Yıllık tahmin:
-10.75%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
3 463.10 EUR (44.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.74% (3 463.10 EUR)
Varlığa göre:
17.29% (891.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 20050
USDJPY 1886
GBPUSD 1755
GBPCAD 1732
XAUUSD 706
AUDCAD 616
USDCAD 411
AUDUSD 393
USDCHF 194
AUDNZD 59
GBPJPY 40
CADCHF 28
EURGBP 26
CADJPY 16
NZDCHF 16
EURCAD 16
EURCHF 7
AUDCHF 5
EURJPY 4
GBPAUD 4
AUDJPY 2
GBPCHF 2
EURAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.4K
USDJPY 1.4K
GBPUSD -212
GBPCAD 845
XAUUSD -1K
AUDCAD -25
USDCAD -17
AUDUSD -160
USDCHF -353
AUDNZD -107
GBPJPY 272
CADCHF -189
EURGBP 5
CADJPY 49
NZDCHF 35
EURCAD -78
EURCHF -2
AUDCHF -81
EURJPY -2
GBPAUD 1
AUDJPY -182
GBPCHF -3
EURAUD 9
NZDJPY 9
CHFJPY -12
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 131K
USDJPY 40K
GBPUSD -15K
GBPCAD 36K
XAUUSD -31K
AUDCAD 7.5K
USDCAD 5.4K
AUDUSD 410
USDCHF -15K
AUDNZD -12K
GBPJPY 6.2K
CADCHF -2.3K
EURGBP 268
CADJPY 443
NZDCHF 182
EURCAD -5.6K
EURCHF -134
AUDCHF -823
EURJPY -184
GBPAUD 37
AUDJPY -2.3K
GBPCHF -300
EURAUD 585
NZDJPY 111
CHFJPY -111
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +304.02 EUR
En kötü işlem: -279 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +77.36 EUR
Maksimum ardışık zarar: -117.79 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.32 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
FusionMarkets-Live 2
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 141
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 55
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live18
0.84 × 318
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 430
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2236
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 666
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
ICMarketsSC-Live25
1.23 × 5435
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
98 daha fazla...
Low risk investment, max DD should always be low

My own real money, trustworthy broker

