SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Invest low risk
Christian Thome

Invest low risk

Christian Thome
0 recensioni
Affidabilità
248 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 88%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27 941
Profit Trade:
18 447 (66.02%)
Loss Trade:
9 494 (33.98%)
Best Trade:
304.02 EUR
Worst Trade:
-278.76 EUR
Profitto lordo:
42 248.57 EUR (1 618 946 pips)
Perdita lorda:
-39 988.93 EUR (1 479 505 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (77.36 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 233.49 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
64.06%
Massimo carico di deposito:
20.03%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
13 843 (49.54%)
Short Trade:
14 098 (50.46%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
2.29 EUR
Perdita media:
-4.21 EUR
Massime perdite consecutive:
28 (-117.79 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-946.77 EUR (12)
Crescita mensile:
-0.87%
Previsione annuale:
-10.49%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
3 463.10 EUR (44.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.74% (3 463.10 EUR)
Per equità:
17.29% (891.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 20023
USDJPY 1886
GBPUSD 1750
GBPCAD 1732
XAUUSD 706
AUDCAD 616
USDCAD 411
AUDUSD 393
USDCHF 194
AUDNZD 59
GBPJPY 40
CADCHF 28
EURGBP 26
CADJPY 16
NZDCHF 16
EURCAD 16
EURCHF 7
AUDCHF 5
EURJPY 4
GBPAUD 4
AUDJPY 2
GBPCHF 2
EURAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.4K
USDJPY 1.4K
GBPUSD -214
GBPCAD 845
XAUUSD -1K
AUDCAD -25
USDCAD -17
AUDUSD -160
USDCHF -353
AUDNZD -107
GBPJPY 272
CADCHF -189
EURGBP 5
CADJPY 49
NZDCHF 35
EURCAD -78
EURCHF -2
AUDCHF -81
EURJPY -2
GBPAUD 1
AUDJPY -182
GBPCHF -3
EURAUD 9
NZDJPY 9
CHFJPY -12
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 131K
USDJPY 40K
GBPUSD -15K
GBPCAD 36K
XAUUSD -31K
AUDCAD 7.5K
USDCAD 5.4K
AUDUSD 410
USDCHF -15K
AUDNZD -12K
GBPJPY 6.2K
CADCHF -2.3K
EURGBP 268
CADJPY 443
NZDCHF 182
EURCAD -5.6K
EURCHF -134
AUDCHF -823
EURJPY -184
GBPAUD 37
AUDJPY -2.3K
GBPCHF -300
EURAUD 585
NZDJPY 111
CHFJPY -111
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +304.02 EUR
Worst Trade: -279 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +77.36 EUR
Massima perdita consecutiva: -117.79 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.32 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
FusionMarkets-Live 2
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live05
0.74 × 141
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 55
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live18
0.84 × 318
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 430
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2236
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 666
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
ICMarketsSC-Live25
1.23 × 5435
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
97 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Low risk investment, max DD should always be low

My own real money, trustworthy broker

Non ci sono recensioni
2025.08.21 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 06:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 17:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Invest low risk
30USD al mese
88%
0
0
USD
4.2K
EUR
248
93%
27 941
66%
64%
1.05
0.08
EUR
51%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.