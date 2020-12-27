- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27 941
Profit Trade:
18 447 (66.02%)
Loss Trade:
9 494 (33.98%)
Best Trade:
304.02 EUR
Worst Trade:
-278.76 EUR
Profitto lordo:
42 248.57 EUR (1 618 946 pips)
Perdita lorda:
-39 988.93 EUR (1 479 505 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (77.36 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 233.49 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
64.06%
Massimo carico di deposito:
20.03%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
13 843 (49.54%)
Short Trade:
14 098 (50.46%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
2.29 EUR
Perdita media:
-4.21 EUR
Massime perdite consecutive:
28 (-117.79 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-946.77 EUR (12)
Crescita mensile:
-0.87%
Previsione annuale:
-10.49%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
3 463.10 EUR (44.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.74% (3 463.10 EUR)
Per equità:
17.29% (891.95 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20023
|USDJPY
|1886
|GBPUSD
|1750
|GBPCAD
|1732
|XAUUSD
|706
|AUDCAD
|616
|USDCAD
|411
|AUDUSD
|393
|USDCHF
|194
|AUDNZD
|59
|GBPJPY
|40
|CADCHF
|28
|EURGBP
|26
|CADJPY
|16
|NZDCHF
|16
|EURCAD
|16
|EURCHF
|7
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|4
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|2
|GBPCHF
|2
|EURAUD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.4K
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-214
|GBPCAD
|845
|XAUUSD
|-1K
|AUDCAD
|-25
|USDCAD
|-17
|AUDUSD
|-160
|USDCHF
|-353
|AUDNZD
|-107
|GBPJPY
|272
|CADCHF
|-189
|EURGBP
|5
|CADJPY
|49
|NZDCHF
|35
|EURCAD
|-78
|EURCHF
|-2
|AUDCHF
|-81
|EURJPY
|-2
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|-182
|GBPCHF
|-3
|EURAUD
|9
|NZDJPY
|9
|CHFJPY
|-12
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|131K
|USDJPY
|40K
|GBPUSD
|-15K
|GBPCAD
|36K
|XAUUSD
|-31K
|AUDCAD
|7.5K
|USDCAD
|5.4K
|AUDUSD
|410
|USDCHF
|-15K
|AUDNZD
|-12K
|GBPJPY
|6.2K
|CADCHF
|-2.3K
|EURGBP
|268
|CADJPY
|443
|NZDCHF
|182
|EURCAD
|-5.6K
|EURCHF
|-134
|AUDCHF
|-823
|EURJPY
|-184
|GBPAUD
|37
|AUDJPY
|-2.3K
|GBPCHF
|-300
|EURAUD
|585
|NZDJPY
|111
|CHFJPY
|-111
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +304.02 EUR
Worst Trade: -279 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +77.36 EUR
Massima perdita consecutiva: -117.79 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.32 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
FusionMarkets-Live 2
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live05
|0.74 × 141
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 55
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 1060
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live18
|0.84 × 318
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 430
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2236
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 666
|
ICMarketsSC-Live27
|1.19 × 443
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live25
|1.23 × 5435
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
97 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Low risk investment, max DD should always be low
My own real money, trustworthy broker
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
88%
0
0
USD
USD
4.2K
EUR
EUR
248
93%
27 941
66%
64%
1.05
0.08
EUR
EUR
51%
1:500