Christian Thome

Invest low risk

Christian Thome
0 avis
Fiabilité
248 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 88%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27 939
Bénéfice trades:
18 445 (66.01%)
Perte trades:
9 494 (33.98%)
Meilleure transaction:
304.02 EUR
Pire transaction:
-278.76 EUR
Bénéfice brut:
42 247.46 EUR (1 618 866 pips)
Perte brute:
-39 988.93 EUR (1 479 505 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (77.36 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 233.49 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
64.06%
Charge de dépôt maximale:
20.03%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.65
Longs trades:
13 841 (49.54%)
Courts trades:
14 098 (50.46%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.08 EUR
Bénéfice moyen:
2.29 EUR
Perte moyenne:
-4.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
28 (-117.79 EUR)
Perte consécutive maximale:
-946.77 EUR (12)
Croissance mensuelle:
-0.43%
Prévision annuelle:
-5.02%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
3 463.10 EUR (44.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.74% (3 463.10 EUR)
Par fonds propres:
17.29% (891.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 20022
USDJPY 1886
GBPUSD 1749
GBPCAD 1732
XAUUSD 706
AUDCAD 616
USDCAD 411
AUDUSD 393
USDCHF 194
AUDNZD 59
GBPJPY 40
CADCHF 28
EURGBP 26
CADJPY 16
NZDCHF 16
EURCAD 16
EURCHF 7
AUDCHF 5
EURJPY 4
GBPAUD 4
AUDJPY 2
GBPCHF 2
EURAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.4K
USDJPY 1.4K
GBPUSD -215
GBPCAD 845
XAUUSD -1K
AUDCAD -25
USDCAD -17
AUDUSD -160
USDCHF -353
AUDNZD -107
GBPJPY 272
CADCHF -189
EURGBP 5
CADJPY 49
NZDCHF 35
EURCAD -78
EURCHF -2
AUDCHF -81
EURJPY -2
GBPAUD 1
AUDJPY -182
GBPCHF -3
EURAUD 9
NZDJPY 9
CHFJPY -12
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 131K
USDJPY 40K
GBPUSD -15K
GBPCAD 36K
XAUUSD -31K
AUDCAD 7.5K
USDCAD 5.4K
AUDUSD 410
USDCHF -15K
AUDNZD -12K
GBPJPY 6.2K
CADCHF -2.3K
EURGBP 268
CADJPY 443
NZDCHF 182
EURCAD -5.6K
EURCHF -134
AUDCHF -823
EURJPY -184
GBPAUD 37
AUDJPY -2.3K
GBPCHF -300
EURAUD 585
NZDJPY 111
CHFJPY -111
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +304.02 EUR
Pire transaction: -279 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +77.36 EUR
Perte consécutive maximale: -117.79 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.32 × 22
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.62 × 141
FusionMarkets-Live 2
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 55
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live18
0.84 × 318
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 430
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2236
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 666
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
ICMarketsSC-Live25
1.23 × 5435
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
97 plus...
Low risk investment, max DD should always be low

My own real money, trustworthy broker

Aucun avis
2025.08.21 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 06:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 17:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
