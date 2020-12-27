- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
27 939
Bénéfice trades:
18 445 (66.01%)
Perte trades:
9 494 (33.98%)
Meilleure transaction:
304.02 EUR
Pire transaction:
-278.76 EUR
Bénéfice brut:
42 247.46 EUR (1 618 866 pips)
Perte brute:
-39 988.93 EUR (1 479 505 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (77.36 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 233.49 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
64.06%
Charge de dépôt maximale:
20.03%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.65
Longs trades:
13 841 (49.54%)
Courts trades:
14 098 (50.46%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.08 EUR
Bénéfice moyen:
2.29 EUR
Perte moyenne:
-4.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
28 (-117.79 EUR)
Perte consécutive maximale:
-946.77 EUR (12)
Croissance mensuelle:
-0.43%
Prévision annuelle:
-5.02%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
3 463.10 EUR (44.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.74% (3 463.10 EUR)
Par fonds propres:
17.29% (891.95 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20022
|USDJPY
|1886
|GBPUSD
|1749
|GBPCAD
|1732
|XAUUSD
|706
|AUDCAD
|616
|USDCAD
|411
|AUDUSD
|393
|USDCHF
|194
|AUDNZD
|59
|GBPJPY
|40
|CADCHF
|28
|EURGBP
|26
|CADJPY
|16
|NZDCHF
|16
|EURCAD
|16
|EURCHF
|7
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|4
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|2
|GBPCHF
|2
|EURAUD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|2.4K
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-215
|GBPCAD
|845
|XAUUSD
|-1K
|AUDCAD
|-25
|USDCAD
|-17
|AUDUSD
|-160
|USDCHF
|-353
|AUDNZD
|-107
|GBPJPY
|272
|CADCHF
|-189
|EURGBP
|5
|CADJPY
|49
|NZDCHF
|35
|EURCAD
|-78
|EURCHF
|-2
|AUDCHF
|-81
|EURJPY
|-2
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|-182
|GBPCHF
|-3
|EURAUD
|9
|NZDJPY
|9
|CHFJPY
|-12
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|131K
|USDJPY
|40K
|GBPUSD
|-15K
|GBPCAD
|36K
|XAUUSD
|-31K
|AUDCAD
|7.5K
|USDCAD
|5.4K
|AUDUSD
|410
|USDCHF
|-15K
|AUDNZD
|-12K
|GBPJPY
|6.2K
|CADCHF
|-2.3K
|EURGBP
|268
|CADJPY
|443
|NZDCHF
|182
|EURCAD
|-5.6K
|EURCHF
|-134
|AUDCHF
|-823
|EURJPY
|-184
|GBPAUD
|37
|AUDJPY
|-2.3K
|GBPCHF
|-300
|EURAUD
|585
|NZDJPY
|111
|CHFJPY
|-111
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +304.02 EUR
Pire transaction: -279 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +77.36 EUR
Perte consécutive maximale: -117.79 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.32 × 22
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live05
|0.62 × 141
|
FusionMarkets-Live 2
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 55
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 1060
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live18
|0.84 × 318
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 430
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2236
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 666
|
ICMarketsSC-Live27
|1.19 × 443
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live25
|1.23 × 5435
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
97 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Low risk investment, max DD should always be low
My own real money, trustworthy broker
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
88%
0
0
USD
USD
4.2K
EUR
EUR
248
93%
27 939
66%
64%
1.05
0.08
EUR
EUR
51%
1:500