Best EA New Sets
Wing Him Wong

Best EA New Sets

Wing Him Wong
0 inceleme
257 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 -30%
ICMarkets-Live18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 602
Kârla kapanan işlemler:
4 576 (81.68%)
Zararla kapanan işlemler:
1 026 (18.31%)
En iyi işlem:
230.90 USD
En kötü işlem:
-1 100.17 USD
Brüt kâr:
23 621.71 USD (935 137 pips)
Brüt zarar:
-28 264.66 USD (858 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
207 (594.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 370.74 USD (8)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
67.27%
Maks. mevduat yükü:
33.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
2 939 (52.46%)
Satış işlemleri:
2 663 (47.54%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.83 USD
Ortalama kâr:
5.16 USD
Ortalama zarar:
-27.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-5 020.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 141.71 USD (16)
Aylık büyüme:
4.22%
Yıllık tahmin:
51.38%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 401.62 USD
Maksimum:
11 286.71 USD (188.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.45% (11 286.71 USD)
Varlığa göre:
71.93% (11 016.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 2079
EURAUD 1777
EURUSD 949
USDCHF 465
GBPJPY 158
GBPCHF 84
NZDCAD 30
EURGBP 24
XAUUSD 11
XAUCHF 11
XAUJPY 8
AUDNZD 5
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -2.2K
EURAUD -1.7K
EURUSD -2K
USDCHF 1.8K
GBPJPY -559
GBPCHF 95
NZDCAD 26
EURGBP 14
XAUUSD -224
XAUCHF 77
XAUJPY 51
AUDNZD -2
BTCUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 35K
EURAUD -5.2K
EURUSD 19K
USDCHF 23K
GBPJPY -57K
GBPCHF 8.7K
NZDCAD 3.7K
EURGBP 1.1K
XAUUSD -700
XAUCHF 474
XAUJPY 339
AUDNZD 70
BTCUSD 50K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +230.90 USD
En kötü işlem: -1 100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +594.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 020.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.36 × 14
MEXExchange-Demo
0.42 × 19
M4Markets-Real1
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.69 × 49
RubixFX-Live
0.78 × 9
ICMarkets-Live06
1.00 × 16
VTMarkets-Live
1.00 × 1
TitanFX-03
1.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
1.04 × 28
Pepperstone-Edge01
1.04 × 27
ICMarkets-Live22
1.10 × 81
ICMarkets-Live17
1.15 × 4747
ICMarkets-Live01
1.20 × 15
ICMarkets-Live15
1.26 × 231
AxioryAsia-02Live
1.26 × 78
ICMarkets-Live04
1.28 × 849
ICMarkets-Live23
1.29 × 14
TTCM-Live
1.33 × 3
ICMarkets-Live05
1.60 × 520
Tickmill-Live05
1.65 × 17
162 daha fazla...
Best EA new sets from the beginning
İnceleme yok
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 11:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 16:14
No swaps are charged
2025.01.13 16:14
No swaps are charged
2025.01.13 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.01.13 02:49
No swaps are charged
2025.01.13 02:49
No swaps are charged
2025.01.12 14:44
No swaps are charged on the signal account
2025.01.11 13:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Best EA New Sets
Ayda 30 USD
-30%
0
0
USD
5K
USD
257
99%
5 602
81%
67%
0.83
-0.83
USD
78%
1:500
