İşlemler:
5 602
Kârla kapanan işlemler:
4 576 (81.68%)
Zararla kapanan işlemler:
1 026 (18.31%)
En iyi işlem:
230.90 USD
En kötü işlem:
-1 100.17 USD
Brüt kâr:
23 621.71 USD (935 137 pips)
Brüt zarar:
-28 264.66 USD (858 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
207 (594.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 370.74 USD (8)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
67.27%
Maks. mevduat yükü:
33.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
2 939 (52.46%)
Satış işlemleri:
2 663 (47.54%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.83 USD
Ortalama kâr:
5.16 USD
Ortalama zarar:
-27.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-5 020.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 141.71 USD (16)
Aylık büyüme:
4.22%
Yıllık tahmin:
51.38%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 401.62 USD
Maksimum:
11 286.71 USD (188.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.45% (11 286.71 USD)
Varlığa göre:
71.93% (11 016.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2079
|EURAUD
|1777
|EURUSD
|949
|USDCHF
|465
|GBPJPY
|158
|GBPCHF
|84
|NZDCAD
|30
|EURGBP
|24
|XAUUSD
|11
|XAUCHF
|11
|XAUJPY
|8
|AUDNZD
|5
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-2.2K
|EURAUD
|-1.7K
|EURUSD
|-2K
|USDCHF
|1.8K
|GBPJPY
|-559
|GBPCHF
|95
|NZDCAD
|26
|EURGBP
|14
|XAUUSD
|-224
|XAUCHF
|77
|XAUJPY
|51
|AUDNZD
|-2
|BTCUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|35K
|EURAUD
|-5.2K
|EURUSD
|19K
|USDCHF
|23K
|GBPJPY
|-57K
|GBPCHF
|8.7K
|NZDCAD
|3.7K
|EURGBP
|1.1K
|XAUUSD
|-700
|XAUCHF
|474
|XAUJPY
|339
|AUDNZD
|70
|BTCUSD
|50K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +230.90 USD
En kötü işlem: -1 100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +594.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 020.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|0.36 × 14
|
MEXExchange-Demo
|0.42 × 19
|
M4Markets-Real1
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.69 × 49
|
RubixFX-Live
|0.78 × 9
|
ICMarkets-Live06
|1.00 × 16
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 1
|
TitanFX-03
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|1.04 × 28
|
Pepperstone-Edge01
|1.04 × 27
|
ICMarkets-Live22
|1.10 × 81
|
ICMarkets-Live17
|1.15 × 4747
|
ICMarkets-Live01
|1.20 × 15
|
ICMarkets-Live15
|1.26 × 231
|
AxioryAsia-02Live
|1.26 × 78
|
ICMarkets-Live04
|1.28 × 849
|
ICMarkets-Live23
|1.29 × 14
|
TTCM-Live
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|1.60 × 520
|
Tickmill-Live05
|1.65 × 17
Best EA new sets from the beginning
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-30%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
257
99%
5 602
81%
67%
0.83
-0.83
USD
USD
78%
1:500