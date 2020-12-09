SignauxSections
Wing Him Wong

Best EA New Sets

Wing Him Wong
0 avis
257 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 -30%
ICMarkets-Live18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 602
Bénéfice trades:
4 576 (81.68%)
Perte trades:
1 026 (18.31%)
Meilleure transaction:
230.90 USD
Pire transaction:
-1 100.17 USD
Bénéfice brut:
23 621.71 USD (935 137 pips)
Perte brute:
-28 264.66 USD (858 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
207 (594.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 370.74 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
67.27%
Charge de dépôt maximale:
33.82%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
2 939 (52.46%)
Courts trades:
2 663 (47.54%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.83 USD
Bénéfice moyen:
5.16 USD
Perte moyenne:
-27.55 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-5 020.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 141.71 USD (16)
Croissance mensuelle:
4.23%
Prévision annuelle:
51.38%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 401.62 USD
Maximal:
11 286.71 USD (188.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.45% (11 286.71 USD)
Par fonds propres:
71.93% (11 016.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 2079
EURAUD 1777
EURUSD 949
USDCHF 465
GBPJPY 158
GBPCHF 84
NZDCAD 30
EURGBP 24
XAUUSD 11
XAUCHF 11
XAUJPY 8
AUDNZD 5
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -2.2K
EURAUD -1.7K
EURUSD -2K
USDCHF 1.8K
GBPJPY -559
GBPCHF 95
NZDCAD 26
EURGBP 14
XAUUSD -224
XAUCHF 77
XAUJPY 51
AUDNZD -2
BTCUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 35K
EURAUD -5.2K
EURUSD 19K
USDCHF 23K
GBPJPY -57K
GBPCHF 8.7K
NZDCAD 3.7K
EURGBP 1.1K
XAUUSD -700
XAUCHF 474
XAUJPY 339
AUDNZD 70
BTCUSD 50K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +230.90 USD
Pire transaction: -1 100 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +594.22 USD
Perte consécutive maximale: -5 020.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.36 × 14
MEXExchange-Demo
0.42 × 19
M4Markets-Real1
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.69 × 49
RubixFX-Live
0.78 × 9
ICMarkets-Live06
1.00 × 16
VTMarkets-Live
1.00 × 1
TitanFX-03
1.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
1.04 × 28
Pepperstone-Edge01
1.04 × 27
ICMarkets-Live22
1.10 × 81
ICMarkets-Live17
1.15 × 4747
ICMarkets-Live01
1.20 × 15
ICMarkets-Live15
1.26 × 231
AxioryAsia-02Live
1.26 × 78
ICMarkets-Live04
1.28 × 849
ICMarkets-Live23
1.29 × 14
TTCM-Live
1.33 × 3
ICMarkets-Live05
1.60 × 520
Tickmill-Live05
1.65 × 17
162 plus...
Best EA new sets from the beginning
Aucun avis
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 11:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 16:14
No swaps are charged
2025.01.13 16:14
No swaps are charged
2025.01.13 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.01.13 02:49
No swaps are charged
2025.01.13 02:49
No swaps are charged
2025.01.12 14:44
No swaps are charged on the signal account
2025.01.11 13:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Best EA New Sets
30 USD par mois
-30%
0
0
USD
5K
USD
257
99%
5 602
81%
67%
0.83
-0.83
USD
78%
1:500
