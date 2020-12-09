Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real7 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 3 Tradeview-Live 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live15 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live11 0.36 × 14 MEXExchange-Demo 0.42 × 19 M4Markets-Real1 0.67 × 3 Tickmill-Live 0.69 × 49 RubixFX-Live 0.78 × 9 ICMarkets-Live06 1.00 × 16 VTMarkets-Live 1.00 × 1 TitanFX-03 1.00 × 1 ICMarketsEU-Live17 1.04 × 28 Pepperstone-Edge01 1.04 × 27 ICMarkets-Live22 1.10 × 81 ICMarkets-Live17 1.15 × 4747 ICMarkets-Live01 1.20 × 15 ICMarkets-Live15 1.26 × 231 AxioryAsia-02Live 1.26 × 78 ICMarkets-Live04 1.28 × 849 ICMarkets-Live23 1.29 × 14 TTCM-Live 1.33 × 3 ICMarkets-Live05 1.60 × 520 Tickmill-Live05 1.65 × 17 162 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou