- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 602
Profit Trade:
4 576 (81.68%)
Loss Trade:
1 026 (18.31%)
Best Trade:
230.90 USD
Worst Trade:
-1 100.17 USD
Profitto lordo:
23 621.71 USD (935 137 pips)
Perdita lorda:
-28 264.66 USD (858 282 pips)
Vincite massime consecutive:
207 (594.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 370.74 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
67.27%
Massimo carico di deposito:
33.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
2 939 (52.46%)
Short Trade:
2 663 (47.54%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.83 USD
Profitto medio:
5.16 USD
Perdita media:
-27.55 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-5 020.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 141.71 USD (16)
Crescita mensile:
4.22%
Previsione annuale:
51.38%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 401.62 USD
Massimale:
11 286.71 USD (188.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.45% (11 286.71 USD)
Per equità:
71.93% (11 016.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2079
|EURAUD
|1777
|EURUSD
|949
|USDCHF
|465
|GBPJPY
|158
|GBPCHF
|84
|NZDCAD
|30
|EURGBP
|24
|XAUUSD
|11
|XAUCHF
|11
|XAUJPY
|8
|AUDNZD
|5
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-2.2K
|EURAUD
|-1.7K
|EURUSD
|-2K
|USDCHF
|1.8K
|GBPJPY
|-559
|GBPCHF
|95
|NZDCAD
|26
|EURGBP
|14
|XAUUSD
|-224
|XAUCHF
|77
|XAUJPY
|51
|AUDNZD
|-2
|BTCUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|35K
|EURAUD
|-5.2K
|EURUSD
|19K
|USDCHF
|23K
|GBPJPY
|-57K
|GBPCHF
|8.7K
|NZDCAD
|3.7K
|EURGBP
|1.1K
|XAUUSD
|-700
|XAUCHF
|474
|XAUJPY
|339
|AUDNZD
|70
|BTCUSD
|50K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +230.90 USD
Worst Trade: -1 100 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +594.22 USD
Massima perdita consecutiva: -5 020.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|0.36 × 14
|
MEXExchange-Demo
|0.42 × 19
|
M4Markets-Real1
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.69 × 49
|
RubixFX-Live
|0.78 × 9
|
ICMarkets-Live06
|1.00 × 16
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 1
|
TitanFX-03
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|1.04 × 28
|
Pepperstone-Edge01
|1.04 × 27
|
ICMarkets-Live22
|1.10 × 81
|
ICMarkets-Live17
|1.15 × 4747
|
ICMarkets-Live01
|1.20 × 15
|
ICMarkets-Live15
|1.26 × 231
|
AxioryAsia-02Live
|1.26 × 78
|
ICMarkets-Live04
|1.28 × 849
|
ICMarkets-Live23
|1.29 × 14
|
TTCM-Live
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|1.60 × 520
|
Tickmill-Live05
|1.65 × 17
Best EA new sets from the beginning
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-30%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
257
99%
5 602
81%
67%
0.83
-0.83
USD
USD
78%
1:500