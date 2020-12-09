SegnaliSezioni
Wing Him Wong

Best EA New Sets

Wing Him Wong
0 recensioni
257 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 -30%
ICMarkets-Live18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 602
Profit Trade:
4 576 (81.68%)
Loss Trade:
1 026 (18.31%)
Best Trade:
230.90 USD
Worst Trade:
-1 100.17 USD
Profitto lordo:
23 621.71 USD (935 137 pips)
Perdita lorda:
-28 264.66 USD (858 282 pips)
Vincite massime consecutive:
207 (594.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 370.74 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
67.27%
Massimo carico di deposito:
33.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
2 939 (52.46%)
Short Trade:
2 663 (47.54%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.83 USD
Profitto medio:
5.16 USD
Perdita media:
-27.55 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-5 020.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 141.71 USD (16)
Crescita mensile:
4.22%
Previsione annuale:
51.38%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 401.62 USD
Massimale:
11 286.71 USD (188.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.45% (11 286.71 USD)
Per equità:
71.93% (11 016.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 2079
EURAUD 1777
EURUSD 949
USDCHF 465
GBPJPY 158
GBPCHF 84
NZDCAD 30
EURGBP 24
XAUUSD 11
XAUCHF 11
XAUJPY 8
AUDNZD 5
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -2.2K
EURAUD -1.7K
EURUSD -2K
USDCHF 1.8K
GBPJPY -559
GBPCHF 95
NZDCAD 26
EURGBP 14
XAUUSD -224
XAUCHF 77
XAUJPY 51
AUDNZD -2
BTCUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 35K
EURAUD -5.2K
EURUSD 19K
USDCHF 23K
GBPJPY -57K
GBPCHF 8.7K
NZDCAD 3.7K
EURGBP 1.1K
XAUUSD -700
XAUCHF 474
XAUJPY 339
AUDNZD 70
BTCUSD 50K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +230.90 USD
Worst Trade: -1 100 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +594.22 USD
Massima perdita consecutiva: -5 020.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.36 × 14
MEXExchange-Demo
0.42 × 19
M4Markets-Real1
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.69 × 49
RubixFX-Live
0.78 × 9
ICMarkets-Live06
1.00 × 16
VTMarkets-Live
1.00 × 1
TitanFX-03
1.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
1.04 × 28
Pepperstone-Edge01
1.04 × 27
ICMarkets-Live22
1.10 × 81
ICMarkets-Live17
1.15 × 4747
ICMarkets-Live01
1.20 × 15
ICMarkets-Live15
1.26 × 231
AxioryAsia-02Live
1.26 × 78
ICMarkets-Live04
1.28 × 849
ICMarkets-Live23
1.29 × 14
TTCM-Live
1.33 × 3
ICMarkets-Live05
1.60 × 520
Tickmill-Live05
1.65 × 17
162 più
Best EA new sets from the beginning
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.