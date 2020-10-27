SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BreSma_C Conservative
Michele Di Gregorio

BreSma_C Conservative

Michele Di Gregorio
0 inceleme
Güvenilirlik
260 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 10%
PepperstoneUK-Edge10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16 670
Kârla kapanan işlemler:
11 427 (68.54%)
Zararla kapanan işlemler:
5 243 (31.45%)
En iyi işlem:
3 445.35 EUR
En kötü işlem:
-6 650.14 EUR
Brüt kâr:
153 863.56 EUR (3 611 276 pips)
Brüt zarar:
-158 596.28 EUR (3 097 639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (154.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5 822.58 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.76%
Maks. mevduat yükü:
27.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
8 413 (50.47%)
Satış işlemleri:
8 257 (49.53%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.28 EUR
Ortalama kâr:
13.46 EUR
Ortalama zarar:
-30.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 905.10 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9 228.83 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.17%
Yıllık tahmin:
41.03%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 008.82 EUR
Maksimum:
24 021.75 EUR (104.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.30% (24 021.75 EUR)
Varlığa göre:
91.60% (26 506.82 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.p 5406
AUDUSD.p 2790
USDJPY.p 2355
USDCAD.p 1975
EURJPY.p 998
EURGBP.p 913
GBPUSD.p 850
CHFJPY.p 657
EURCHF.p 445
GBPCHF.p 228
NZDUSD.p 45
US500.p 6
GBPJPY.p 1
USDX.p 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.p -1.9K
AUDUSD.p 7K
USDJPY.p -2.4K
USDCAD.p -954
EURJPY.p -1.3K
EURGBP.p 2.6K
GBPUSD.p -6.2K
CHFJPY.p 656
EURCHF.p 2.4K
GBPCHF.p -497
NZDUSD.p -4K
US500.p -681
GBPJPY.p 0
USDX.p -65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.p 86K
AUDUSD.p 230K
USDJPY.p 11K
USDCAD.p 80K
EURJPY.p -22K
EURGBP.p 51K
GBPUSD.p -24K
CHFJPY.p 24K
EURCHF.p 92K
GBPCHF.p 26K
NZDUSD.p -23K
US500.p 629
GBPJPY.p 0
USDX.p -57
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 445.35 EUR
En kötü işlem: -6 650 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +154.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 905.10 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Edge10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.10 18:25
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.06% of days out of 1723 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.17 15:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.16 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1471 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.14 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.17 23:36
No swaps are charged
2024.07.17 23:36
No swaps are charged
2024.07.16 23:55
No swaps are charged on the signal account
2024.07.08 23:14
No swaps are charged
2024.07.08 23:14
No swaps are charged
2024.07.08 13:23
No swaps are charged on the signal account
2024.07.03 23:28
No swaps are charged
2024.07.03 23:28
No swaps are charged
2024.07.02 23:48
No swaps are charged on the signal account
2024.03.20 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.20 10:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 18:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 16:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.