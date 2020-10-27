SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BreSma_C Conservative
Michele Di Gregorio

BreSma_C Conservative

Michele Di Gregorio
0 recensioni
Affidabilità
260 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 10%
PepperstoneUK-Edge10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16 670
Profit Trade:
11 427 (68.54%)
Loss Trade:
5 243 (31.45%)
Best Trade:
3 445.35 EUR
Worst Trade:
-6 650.14 EUR
Profitto lordo:
153 863.56 EUR (3 611 276 pips)
Perdita lorda:
-158 596.28 EUR (3 097 639 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (154.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5 822.58 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.76%
Massimo carico di deposito:
27.48%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
8 413 (50.47%)
Short Trade:
8 257 (49.53%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.28 EUR
Profitto medio:
13.46 EUR
Perdita media:
-30.25 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-2 905.10 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9 228.83 EUR (3)
Crescita mensile:
3.17%
Previsione annuale:
41.03%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 008.82 EUR
Massimale:
24 021.75 EUR (104.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.30% (24 021.75 EUR)
Per equità:
91.60% (26 506.82 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.p 5406
AUDUSD.p 2790
USDJPY.p 2355
USDCAD.p 1975
EURJPY.p 998
EURGBP.p 913
GBPUSD.p 850
CHFJPY.p 657
EURCHF.p 445
GBPCHF.p 228
NZDUSD.p 45
US500.p 6
GBPJPY.p 1
USDX.p 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.p -1.9K
AUDUSD.p 7K
USDJPY.p -2.4K
USDCAD.p -954
EURJPY.p -1.3K
EURGBP.p 2.6K
GBPUSD.p -6.2K
CHFJPY.p 656
EURCHF.p 2.4K
GBPCHF.p -497
NZDUSD.p -4K
US500.p -681
GBPJPY.p 0
USDX.p -65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.p 86K
AUDUSD.p 230K
USDJPY.p 11K
USDCAD.p 80K
EURJPY.p -22K
EURGBP.p 51K
GBPUSD.p -24K
CHFJPY.p 24K
EURCHF.p 92K
GBPCHF.p 26K
NZDUSD.p -23K
US500.p 629
GBPJPY.p 0
USDX.p -57
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 445.35 EUR
Worst Trade: -6 650 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +154.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 905.10 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Edge10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.10 18:25
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 08:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.06% of days out of 1723 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.17 15:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.16 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1471 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.14 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.17 23:36
No swaps are charged
2024.07.17 23:36
No swaps are charged
2024.07.16 23:55
No swaps are charged on the signal account
2024.07.08 23:14
No swaps are charged
2024.07.08 23:14
No swaps are charged
2024.07.08 13:23
No swaps are charged on the signal account
2024.07.03 23:28
No swaps are charged
2024.07.03 23:28
No swaps are charged
2024.07.02 23:48
No swaps are charged on the signal account
2024.03.20 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.20 10:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 18:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.02.05 16:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
