Michele Di Gregorio

BreSma_C Conservative

Michele Di Gregorio
0 avis
Fiabilité
260 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 9%
PepperstoneUK-Edge10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16 663
Bénéfice trades:
11 425 (68.56%)
Perte trades:
5 238 (31.43%)
Meilleure transaction:
3 445.35 EUR
Pire transaction:
-6 650.14 EUR
Bénéfice brut:
153 783.51 EUR (3 610 768 pips)
Perte brute:
-158 540.60 EUR (3 093 322 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (154.71 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
5 822.58 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
98.76%
Charge de dépôt maximale:
27.48%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
8 413 (50.49%)
Courts trades:
8 250 (49.51%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.29 EUR
Bénéfice moyen:
13.46 EUR
Perte moyenne:
-30.27 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-2 905.10 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9 228.83 EUR (3)
Croissance mensuelle:
3.30%
Prévision annuelle:
41.78%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11 008.82 EUR
Maximal:
24 021.75 EUR (104.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.30% (24 021.75 EUR)
Par fonds propres:
91.60% (26 506.82 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.p 5406
AUDUSD.p 2790
USDJPY.p 2348
USDCAD.p 1975
EURJPY.p 998
EURGBP.p 913
GBPUSD.p 850
CHFJPY.p 657
EURCHF.p 445
GBPCHF.p 228
NZDUSD.p 45
US500.p 6
GBPJPY.p 1
USDX.p 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.p -1.9K
AUDUSD.p 7K
USDJPY.p -2.4K
USDCAD.p -954
EURJPY.p -1.3K
EURGBP.p 2.6K
GBPUSD.p -6.2K
CHFJPY.p 656
EURCHF.p 2.4K
GBPCHF.p -497
NZDUSD.p -4K
US500.p -681
GBPJPY.p 0
USDX.p -65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.p 86K
AUDUSD.p 230K
USDJPY.p 14K
USDCAD.p 80K
EURJPY.p -22K
EURGBP.p 51K
GBPUSD.p -24K
CHFJPY.p 24K
EURCHF.p 92K
GBPCHF.p 26K
NZDUSD.p -23K
US500.p 629
GBPJPY.p 0
USDX.p -57
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 445.35 EUR
Pire transaction: -6 650 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +154.71 EUR
Perte consécutive maximale: -2 905.10 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Edge10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.