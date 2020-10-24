SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mars5
Sergei Kornev

Mars5

Sergei Kornev
0 inceleme
Güvenilirlik
314 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 328%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. İzlemenin başlamasından önceki işlem geçmişi istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32 081
Kârla kapanan işlemler:
22 567 (70.34%)
Zararla kapanan işlemler:
9 514 (29.66%)
En iyi işlem:
4 400.55 USD
En kötü işlem:
-725.34 USD
Brüt kâr:
293 368.88 USD (4 389 163 pips)
Brüt zarar:
-144 363.09 USD (4 629 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (75.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 674.83 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
99.21%
Maks. mevduat yükü:
12.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
35.04
Alış işlemleri:
15 553 (48.48%)
Satış işlemleri:
16 528 (51.52%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
4.64 USD
Ortalama kâr:
13.00 USD
Ortalama zarar:
-15.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-4 252.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 252.86 USD (14)
Aylık büyüme:
0.82%
Yıllık tahmin:
11.15%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 252.86 USD (2.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.26% (4 181.59 USD)
Varlığa göre:
45.53% (24 433.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 18605
EURUSD 13475
profit 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 83K
EURUSD 65K
profit 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -283K
EURUSD 47K
profit 0
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 400.55 USD
En kötü işlem: -725 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +75.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 252.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
DIS-Real-01
0.00 × 6
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
RVForex-Demo
0.00 × 23
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
RVForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
987 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.18 14:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 17:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.06 21:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.06 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.06 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.06 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.22 16:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.06.14 17:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.06.07 15:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.06.01 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.30 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.23 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.03.23 15:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.03.23 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.03.22 20:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mars5
Ayda 30 USD
328%
0
0
USD
139K
USD
314
99%
32 081
70%
99%
2.03
4.64
USD
46%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.