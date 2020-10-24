- Büyüme
Alım-satım stili değişti. İzlemenin başlamasından önceki işlem geçmişi istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
32 081
Kârla kapanan işlemler:
22 567 (70.34%)
Zararla kapanan işlemler:
9 514 (29.66%)
En iyi işlem:
4 400.55 USD
En kötü işlem:
-725.34 USD
Brüt kâr:
293 368.88 USD (4 389 163 pips)
Brüt zarar:
-144 363.09 USD (4 629 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (75.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 674.83 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
99.21%
Maks. mevduat yükü:
12.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
35.04
Alış işlemleri:
15 553 (48.48%)
Satış işlemleri:
16 528 (51.52%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
4.64 USD
Ortalama kâr:
13.00 USD
Ortalama zarar:
-15.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-4 252.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 252.86 USD (14)
Aylık büyüme:
0.82%
Yıllık tahmin:
11.15%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 252.86 USD (2.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.26% (4 181.59 USD)
Varlığa göre:
45.53% (24 433.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|18605
|EURUSD
|13475
|profit
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|83K
|EURUSD
|65K
|profit
|1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-283K
|EURUSD
|47K
|profit
|0
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 400.55 USD
En kötü işlem: -725 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +75.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 252.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
DIS-Real-01
|0.00 × 6
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
Prosperity-Live
|0.00 × 5
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
RVForex-Demo
|0.00 × 23
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 1
Exness-Real25
|0.00 × 20
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
FXCC1-Live
|0.00 × 195
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
RVForex-Live
|0.00 × 1
FPMarkets-Live4
|0.00 × 2
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
