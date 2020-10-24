SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mars5
Sergei Kornev

Mars5

Sergei Kornev
0 avis
Fiabilité
314 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 328%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. L'historique des transactions avant le début de la surveillance n'est pas inclus dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32 081
Bénéfice trades:
22 567 (70.34%)
Perte trades:
9 514 (29.66%)
Meilleure transaction:
4 400.55 USD
Pire transaction:
-725.34 USD
Bénéfice brut:
293 368.88 USD (4 389 163 pips)
Perte brute:
-144 363.09 USD (4 629 486 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (75.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 674.83 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
99.21%
Charge de dépôt maximale:
12.24%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
35.04
Longs trades:
15 553 (48.48%)
Courts trades:
16 528 (51.52%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
4.64 USD
Bénéfice moyen:
13.00 USD
Perte moyenne:
-15.17 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-4 252.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 252.86 USD (14)
Croissance mensuelle:
0.90%
Prévision annuelle:
11.15%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 252.86 USD (2.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.26% (4 181.59 USD)
Par fonds propres:
45.53% (24 433.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 18605
EURUSD 13475
profit 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 83K
EURUSD 65K
profit 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -283K
EURUSD 47K
profit 0
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 400.55 USD
Pire transaction: -725 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +75.70 USD
Perte consécutive maximale: -4 252.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
DIS-Real-01
0.00 × 6
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
RVForex-Demo
0.00 × 23
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
RVForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
987 plus...
Aucun avis
