Trade:
32 081
Profit Trade:
22 567 (70.34%)
Loss Trade:
9 514 (29.66%)
Best Trade:
4 400.55 USD
Worst Trade:
-725.34 USD
Profitto lordo:
293 368.88 USD (4 389 163 pips)
Perdita lorda:
-144 363.09 USD (4 629 486 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (75.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 674.83 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
99.21%
Massimo carico di deposito:
12.24%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
35.04
Long Trade:
15 553 (48.48%)
Short Trade:
16 528 (51.52%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
4.64 USD
Profitto medio:
13.00 USD
Perdita media:
-15.17 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-4 252.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 252.86 USD (14)
Crescita mensile:
0.83%
Previsione annuale:
11.15%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 252.86 USD (2.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (4 181.59 USD)
Per equità:
45.53% (24 433.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|18605
|EURUSD
|13475
|profit
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|83K
|EURUSD
|65K
|profit
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-283K
|EURUSD
|47K
|profit
|0
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 400.55 USD
Worst Trade: -725 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +75.70 USD
Massima perdita consecutiva: -4 252.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
|
RVForex-Demo
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
328%
0
0
USD
USD
139K
USD
USD
314
99%
32 081
70%
99%
2.03
4.64
USD
USD
46%
1:500