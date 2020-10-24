SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mars5
Sergei Kornev

Mars5

Sergei Kornev
0 recensioni
Affidabilità
314 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2019 328%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. La cronologia di trading prima dell’inizio del monitoraggio non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32 081
Profit Trade:
22 567 (70.34%)
Loss Trade:
9 514 (29.66%)
Best Trade:
4 400.55 USD
Worst Trade:
-725.34 USD
Profitto lordo:
293 368.88 USD (4 389 163 pips)
Perdita lorda:
-144 363.09 USD (4 629 486 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (75.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 674.83 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
99.21%
Massimo carico di deposito:
12.24%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
35.04
Long Trade:
15 553 (48.48%)
Short Trade:
16 528 (51.52%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
4.64 USD
Profitto medio:
13.00 USD
Perdita media:
-15.17 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-4 252.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 252.86 USD (14)
Crescita mensile:
0.83%
Previsione annuale:
11.15%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 252.86 USD (2.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (4 181.59 USD)
Per equità:
45.53% (24 433.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 18605
EURUSD 13475
profit 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 83K
EURUSD 65K
profit 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -283K
EURUSD 47K
profit 0
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 400.55 USD
Worst Trade: -725 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +75.70 USD
Massima perdita consecutiva: -4 252.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
DIS-Real-01
0.00 × 6
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
RVForex-Demo
0.00 × 23
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
RVForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
987 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.04.18 14:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 17:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.06 21:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.06 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.06 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.06 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.22 16:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.06.14 17:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.06.07 15:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.06.01 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.30 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.23 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.03.23 15:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.03.23 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.03.22 20:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mars5
30USD al mese
328%
0
0
USD
139K
USD
314
99%
32 081
70%
99%
2.03
4.64
USD
46%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.