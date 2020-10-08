SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ciato
Lan Tran Hoang

Ciato

Lan Tran Hoang
0 inceleme
Güvenilirlik
295 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 63%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 070
Kârla kapanan işlemler:
7 176 (71.26%)
Zararla kapanan işlemler:
2 894 (28.74%)
En iyi işlem:
136.33 USD
En kötü işlem:
-919.81 USD
Brüt kâr:
13 639.33 USD (1 265 879 pips)
Brüt zarar:
-13 778.20 USD (945 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (90.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
327.28 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.72%
Maks. mevduat yükü:
140.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
5 885 (58.44%)
Satış işlemleri:
4 185 (41.56%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
1.90 USD
Ortalama zarar:
-4.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-203.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 709.52 USD (2)
Aylık büyüme:
1.50%
Yıllık tahmin:
19.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 210.80 USD
Maksimum:
3 156.38 USD (107.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.06% (3 156.38 USD)
Varlığa göre:
50.32% (2 545.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 5358
GBPUSD 663
AUDCAD 663
NZDCAD 611
USDCAD 474
GBPCAD 470
AUDNZD 412
AUDUSD 320
USDCHF 203
EURCAD 126
EURGBP 107
GBPNZD 87
USDJPY 79
CADJPY 76
AUDCHF 61
EURCHF 60
NZDUSD 54
GBPCHF 47
EURAUD 34
GBPAUD 32
GLD 30
CHFJPY 19
USDSGD 18
EURJPY 17
EURNZD 17
CADCHF 12
NZDJPY 9
AUDJPY 6
NZDCHF 3
GBPJPY 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -808
GBPUSD 447
AUDCAD 549
NZDCAD 167
USDCAD -158
GBPCAD -749
AUDNZD 207
AUDUSD 152
USDCHF 416
EURCAD 44
EURGBP -202
GBPNZD 248
USDJPY 318
CADJPY 196
AUDCHF 166
EURCHF 161
NZDUSD -203
GBPCHF 254
EURAUD 18
GBPAUD -1.7K
GLD 3
CHFJPY 47
USDSGD 78
EURJPY 26
EURNZD 13
CADCHF 115
NZDJPY 12
AUDJPY -1
NZDCHF 2
GBPJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 27K
GBPUSD 31K
AUDCAD 41K
NZDCAD 17K
USDCAD 12K
GBPCAD -19K
AUDNZD 30K
AUDUSD 13K
USDCHF 30K
EURCAD -841
EURGBP -1.9K
GBPNZD 36K
USDJPY 40K
CADJPY 23K
AUDCHF 9.9K
EURCHF 12K
NZDUSD -16K
GBPCHF 21K
EURAUD 1.4K
GBPAUD -7.7K
GLD 419
CHFJPY 7.5K
USDSGD 7.9K
EURJPY 4.1K
EURNZD 2.2K
CADCHF 2.4K
NZDJPY 1.1K
AUDJPY -500
NZDCHF 92
GBPJPY 113
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +136.33 USD
En kötü işlem: -920 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +90.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -203.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.12 × 17
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live07
0.28 × 241
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
Pepperstone-Edge09
0.43 × 21
RoboForex-ECN-2
0.49 × 139
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 14
CFHMarkets-Live1
0.51 × 162
ICMarkets-Live10
0.55 × 31
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
ICMarketsSC-Live20
0.65 × 23
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live06
0.67 × 592
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
Pepperstone-Edge11
0.75 × 24
193 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This is our A.I code Ciato with 3,961 trades for period of Jan 2017 to Jan 2020, success ratio increased from 62% (2017) to 80% (2020) this year;

Our service aim is to enables investors with minimal knowledge or expertise to invest and trade successfully with little direct involvement. There is always risk with Forex trading; our target is to considerably reduce the risk and to substantially impoverish success levels using our technology.

We recommend you to test with at least 3,000 USD ECN 1:400 regulate brokers.

İnceleme yok
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.05.21 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.16 07:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.05.06 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.29 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.22 07:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.15 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ciato
Ayda 30 USD
63%
0
0
USD
6K
USD
295
99%
10 070
71%
98%
0.98
-0.01
USD
50%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.