Lan Tran Hoang

Ciato

Lan Tran Hoang
0 recensioni
Affidabilità
295 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 63%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 070
Profit Trade:
7 176 (71.26%)
Loss Trade:
2 894 (28.74%)
Best Trade:
136.33 USD
Worst Trade:
-919.81 USD
Profitto lordo:
13 639.33 USD (1 265 879 pips)
Perdita lorda:
-13 778.20 USD (945 558 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (90.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
327.28 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.72%
Massimo carico di deposito:
140.57%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
5 885 (58.44%)
Short Trade:
4 185 (41.56%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
-4.76 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-203.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 709.52 USD (2)
Crescita mensile:
1.52%
Previsione annuale:
19.05%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 210.80 USD
Massimale:
3 156.38 USD (107.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.06% (3 156.38 USD)
Per equità:
50.32% (2 545.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5358
GBPUSD 663
AUDCAD 663
NZDCAD 611
USDCAD 474
GBPCAD 470
AUDNZD 412
AUDUSD 320
USDCHF 203
EURCAD 126
EURGBP 107
GBPNZD 87
USDJPY 79
CADJPY 76
AUDCHF 61
EURCHF 60
NZDUSD 54
GBPCHF 47
EURAUD 34
GBPAUD 32
GLD 30
CHFJPY 19
USDSGD 18
EURJPY 17
EURNZD 17
CADCHF 12
NZDJPY 9
AUDJPY 6
NZDCHF 3
GBPJPY 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -808
GBPUSD 447
AUDCAD 549
NZDCAD 167
USDCAD -158
GBPCAD -749
AUDNZD 207
AUDUSD 152
USDCHF 416
EURCAD 44
EURGBP -202
GBPNZD 248
USDJPY 318
CADJPY 196
AUDCHF 166
EURCHF 161
NZDUSD -203
GBPCHF 254
EURAUD 18
GBPAUD -1.7K
GLD 3
CHFJPY 47
USDSGD 78
EURJPY 26
EURNZD 13
CADCHF 115
NZDJPY 12
AUDJPY -1
NZDCHF 2
GBPJPY 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 27K
GBPUSD 31K
AUDCAD 41K
NZDCAD 17K
USDCAD 12K
GBPCAD -19K
AUDNZD 30K
AUDUSD 13K
USDCHF 30K
EURCAD -841
EURGBP -1.9K
GBPNZD 36K
USDJPY 40K
CADJPY 23K
AUDCHF 9.9K
EURCHF 12K
NZDUSD -16K
GBPCHF 21K
EURAUD 1.4K
GBPAUD -7.7K
GLD 419
CHFJPY 7.5K
USDSGD 7.9K
EURJPY 4.1K
EURNZD 2.2K
CADCHF 2.4K
NZDJPY 1.1K
AUDJPY -500
NZDCHF 92
GBPJPY 113
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +136.33 USD
Worst Trade: -920 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +90.07 USD
Massima perdita consecutiva: -203.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.12 × 17
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live07
0.28 × 241
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
Pepperstone-Edge09
0.43 × 21
RoboForex-ECN-2
0.49 × 139
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 14
CFHMarkets-Live1
0.51 × 162
ICMarkets-Live10
0.55 × 31
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
ICMarketsSC-Live20
0.65 × 23
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live06
0.67 × 592
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
Pepperstone-Edge11
0.75 × 24
This is our A.I code Ciato with 3,961 trades for period of Jan 2017 to Jan 2020, success ratio increased from 62% (2017) to 80% (2020) this year;

Our service aim is to enables investors with minimal knowledge or expertise to invest and trade successfully with little direct involvement. There is always risk with Forex trading; our target is to considerably reduce the risk and to substantially impoverish success levels using our technology.

We recommend you to test with at least 3,000 USD ECN 1:400 regulate brokers.

Non ci sono recensioni
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.05.21 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.16 07:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.05.06 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.29 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.22 07:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.15 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ciato
30USD al mese
63%
0
0
USD
6K
USD
295
99%
10 070
71%
98%
0.98
-0.01
USD
50%
1:200
