- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5358
|GBPUSD
|663
|AUDCAD
|663
|NZDCAD
|611
|USDCAD
|474
|GBPCAD
|470
|AUDNZD
|412
|AUDUSD
|320
|USDCHF
|203
|EURCAD
|126
|EURGBP
|107
|GBPNZD
|87
|USDJPY
|79
|CADJPY
|76
|AUDCHF
|61
|EURCHF
|60
|NZDUSD
|54
|GBPCHF
|47
|EURAUD
|34
|GBPAUD
|32
|GLD
|30
|CHFJPY
|19
|USDSGD
|18
|EURJPY
|17
|EURNZD
|17
|CADCHF
|12
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|6
|NZDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-808
|GBPUSD
|447
|AUDCAD
|549
|NZDCAD
|167
|USDCAD
|-158
|GBPCAD
|-749
|AUDNZD
|207
|AUDUSD
|152
|USDCHF
|416
|EURCAD
|44
|EURGBP
|-202
|GBPNZD
|248
|USDJPY
|318
|CADJPY
|196
|AUDCHF
|166
|EURCHF
|161
|NZDUSD
|-203
|GBPCHF
|254
|EURAUD
|18
|GBPAUD
|-1.7K
|GLD
|3
|CHFJPY
|47
|USDSGD
|78
|EURJPY
|26
|EURNZD
|13
|CADCHF
|115
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|-1
|NZDCHF
|2
|GBPJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|27K
|GBPUSD
|31K
|AUDCAD
|41K
|NZDCAD
|17K
|USDCAD
|12K
|GBPCAD
|-19K
|AUDNZD
|30K
|AUDUSD
|13K
|USDCHF
|30K
|EURCAD
|-841
|EURGBP
|-1.9K
|GBPNZD
|36K
|USDJPY
|40K
|CADJPY
|23K
|AUDCHF
|9.9K
|EURCHF
|12K
|NZDUSD
|-16K
|GBPCHF
|21K
|EURAUD
|1.4K
|GBPAUD
|-7.7K
|GLD
|419
|CHFJPY
|7.5K
|USDSGD
|7.9K
|EURJPY
|4.1K
|EURNZD
|2.2K
|CADCHF
|2.4K
|NZDJPY
|1.1K
|AUDJPY
|-500
|NZDCHF
|92
|GBPJPY
|113
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.12 × 17
|
OneTrade-Real
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 241
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
Pepperstone-Edge09
|0.43 × 21
|
RoboForex-ECN-2
|0.49 × 139
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 14
|
CFHMarkets-Live1
|0.51 × 162
|
ICMarkets-Live10
|0.55 × 31
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.60 × 267
|
ICMarketsSC-Live20
|0.65 × 23
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
ICMarkets-Live06
|0.67 × 592
|
AxiTrader-US07-Live
|0.69 × 229
|
Pepperstone-Edge11
|0.75 × 24
This is our A.I code Ciato with 3,961 trades for period of Jan 2017 to Jan 2020, success ratio increased from 62% (2017) to 80% (2020) this year;
Our service aim is to enables investors with minimal knowledge or expertise to invest and trade successfully with little direct involvement. There is always risk with Forex trading; our target is to considerably reduce the risk and to substantially impoverish success levels using our technology.
We recommend you to test with at least 3,000 USD ECN 1:400 regulate brokers.
