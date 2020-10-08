SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ciato
Lan Tran Hoang

Ciato

Lan Tran Hoang
0 avis
Fiabilité
295 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 63%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 069
Bénéfice trades:
7 175 (71.25%)
Perte trades:
2 894 (28.74%)
Meilleure transaction:
136.33 USD
Pire transaction:
-919.81 USD
Bénéfice brut:
13 636.81 USD (1 265 701 pips)
Perte brute:
-13 778.20 USD (945 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (90.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
327.28 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
97.72%
Charge de dépôt maximale:
140.57%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
5 884 (58.44%)
Courts trades:
4 185 (41.56%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.01 USD
Bénéfice moyen:
1.90 USD
Perte moyenne:
-4.76 USD
Pertes consécutives maximales:
41 (-203.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 709.52 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.58%
Prévision annuelle:
20.01%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 210.80 USD
Maximal:
3 156.38 USD (107.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.06% (3 156.38 USD)
Par fonds propres:
50.32% (2 545.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 5358
GBPUSD 663
AUDCAD 662
NZDCAD 611
USDCAD 474
GBPCAD 470
AUDNZD 412
AUDUSD 320
USDCHF 203
EURCAD 126
EURGBP 107
GBPNZD 87
USDJPY 79
CADJPY 76
AUDCHF 61
EURCHF 60
NZDUSD 54
GBPCHF 47
EURAUD 34
GBPAUD 32
GLD 30
CHFJPY 19
USDSGD 18
EURJPY 17
EURNZD 17
CADCHF 12
NZDJPY 9
AUDJPY 6
NZDCHF 3
GBPJPY 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -808
GBPUSD 447
AUDCAD 546
NZDCAD 167
USDCAD -158
GBPCAD -749
AUDNZD 207
AUDUSD 152
USDCHF 416
EURCAD 44
EURGBP -202
GBPNZD 248
USDJPY 318
CADJPY 196
AUDCHF 166
EURCHF 161
NZDUSD -203
GBPCHF 254
EURAUD 18
GBPAUD -1.7K
GLD 3
CHFJPY 47
USDSGD 78
EURJPY 26
EURNZD 13
CADCHF 115
NZDJPY 12
AUDJPY -1
NZDCHF 2
GBPJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 27K
GBPUSD 31K
AUDCAD 41K
NZDCAD 17K
USDCAD 12K
GBPCAD -19K
AUDNZD 30K
AUDUSD 13K
USDCHF 30K
EURCAD -841
EURGBP -1.9K
GBPNZD 36K
USDJPY 40K
CADJPY 23K
AUDCHF 9.9K
EURCHF 12K
NZDUSD -16K
GBPCHF 21K
EURAUD 1.4K
GBPAUD -7.7K
GLD 419
CHFJPY 7.5K
USDSGD 7.9K
EURJPY 4.1K
EURNZD 2.2K
CADCHF 2.4K
NZDJPY 1.1K
AUDJPY -500
NZDCHF 92
GBPJPY 113
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +136.33 USD
Pire transaction: -920 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +90.07 USD
Perte consécutive maximale: -203.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.12 × 17
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live07
0.28 × 241
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
Pepperstone-Edge09
0.43 × 21
RoboForex-ECN-2
0.49 × 139
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 14
CFHMarkets-Live1
0.51 × 162
ICMarkets-Live10
0.55 × 31
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
ICMarketsSC-Live20
0.65 × 23
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live06
0.67 × 592
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
Pepperstone-Edge11
0.75 × 24
193 plus...
This is our A.I code Ciato with 3,961 trades for period of Jan 2017 to Jan 2020, success ratio increased from 62% (2017) to 80% (2020) this year;

Our service aim is to enables investors with minimal knowledge or expertise to invest and trade successfully with little direct involvement. There is always risk with Forex trading; our target is to considerably reduce the risk and to substantially impoverish success levels using our technology.

We recommend you to test with at least 3,000 USD ECN 1:400 regulate brokers.

Aucun avis
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.05.21 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.16 07:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.05.06 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.29 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.22 07:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.15 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ciato
30 USD par mois
63%
0
0
USD
6K
USD
295
99%
10 069
71%
98%
0.98
-0.01
USD
50%
1:200
Copier

