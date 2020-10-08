- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5358
|GBPUSD
|663
|AUDCAD
|662
|NZDCAD
|611
|USDCAD
|474
|GBPCAD
|470
|AUDNZD
|412
|AUDUSD
|320
|USDCHF
|203
|EURCAD
|126
|EURGBP
|107
|GBPNZD
|87
|USDJPY
|79
|CADJPY
|76
|AUDCHF
|61
|EURCHF
|60
|NZDUSD
|54
|GBPCHF
|47
|EURAUD
|34
|GBPAUD
|32
|GLD
|30
|CHFJPY
|19
|USDSGD
|18
|EURJPY
|17
|EURNZD
|17
|CADCHF
|12
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|6
|NZDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-808
|GBPUSD
|447
|AUDCAD
|546
|NZDCAD
|167
|USDCAD
|-158
|GBPCAD
|-749
|AUDNZD
|207
|AUDUSD
|152
|USDCHF
|416
|EURCAD
|44
|EURGBP
|-202
|GBPNZD
|248
|USDJPY
|318
|CADJPY
|196
|AUDCHF
|166
|EURCHF
|161
|NZDUSD
|-203
|GBPCHF
|254
|EURAUD
|18
|GBPAUD
|-1.7K
|GLD
|3
|CHFJPY
|47
|USDSGD
|78
|EURJPY
|26
|EURNZD
|13
|CADCHF
|115
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|-1
|NZDCHF
|2
|GBPJPY
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|27K
|GBPUSD
|31K
|AUDCAD
|41K
|NZDCAD
|17K
|USDCAD
|12K
|GBPCAD
|-19K
|AUDNZD
|30K
|AUDUSD
|13K
|USDCHF
|30K
|EURCAD
|-841
|EURGBP
|-1.9K
|GBPNZD
|36K
|USDJPY
|40K
|CADJPY
|23K
|AUDCHF
|9.9K
|EURCHF
|12K
|NZDUSD
|-16K
|GBPCHF
|21K
|EURAUD
|1.4K
|GBPAUD
|-7.7K
|GLD
|419
|CHFJPY
|7.5K
|USDSGD
|7.9K
|EURJPY
|4.1K
|EURNZD
|2.2K
|CADCHF
|2.4K
|NZDJPY
|1.1K
|AUDJPY
|-500
|NZDCHF
|92
|GBPJPY
|113
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.12 × 17
|
OneTrade-Real
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 241
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
Pepperstone-Edge09
|0.43 × 21
|
RoboForex-ECN-2
|0.49 × 139
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 14
|
CFHMarkets-Live1
|0.51 × 162
|
ICMarkets-Live10
|0.55 × 31
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.60 × 267
|
ICMarketsSC-Live20
|0.65 × 23
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
ICMarkets-Live06
|0.67 × 592
|
AxiTrader-US07-Live
|0.69 × 229
|
Pepperstone-Edge11
|0.75 × 24
This is our A.I code Ciato with 3,961 trades for period of Jan 2017 to Jan 2020, success ratio increased from 62% (2017) to 80% (2020) this year;
Our service aim is to enables investors with minimal knowledge or expertise to invest and trade successfully with little direct involvement. There is always risk with Forex trading; our target is to considerably reduce the risk and to substantially impoverish success levels using our technology.
We recommend you to test with at least 3,000 USD ECN 1:400 regulate brokers.
