Liji Chen

Rubix FX 2

Liji Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
266 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 3%
FXTRADING.com-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 399
Kârla kapanan işlemler:
1 787 (74.48%)
Zararla kapanan işlemler:
612 (25.51%)
En iyi işlem:
375.42 USD
En kötü işlem:
-861.72 USD
Brüt kâr:
29 040.82 USD (479 889 pips)
Brüt zarar:
-21 354.66 USD (296 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (461.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 737.07 USD (46)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
48.05%
Maks. mevduat yükü:
188.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
1 274 (53.11%)
Satış işlemleri:
1 125 (46.89%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
3.20 USD
Ortalama kâr:
16.25 USD
Ortalama zarar:
-34.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
47 (-1 933.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 817.72 USD (37)
Aylık büyüme:
2.96%
Yıllık tahmin:
35.96%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9 817.72 USD (50.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.94% (9 817.72 USD)
Varlığa göre:
90.11% (3 214.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 793
NZDCAD 762
AUDCAD 708
EURCHF 11
USDJPY 11
EURUSD 10
GBPCAD 9
EURNZD 9
GBPUSD 8
GBPCHF 7
AUDUSD 7
NZDUSD 6
EURCAD 6
EURGBP 6
EURAUD 6
AUDJPY 6
USDCHF 6
GBPNZD 5
USDCAD 4
XAUUSD 3
NZDJPY 3
AUDCHF 3
EURJPY 3
GBPAUD 3
NZDCHF 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD -3.6K
NZDCAD 5.4K
AUDCAD 5.9K
EURCHF 286
USDJPY 55
EURUSD -28
GBPCAD -61
EURNZD -205
GBPUSD -87
GBPCHF 77
AUDUSD 29
NZDUSD -84
EURCAD 86
EURGBP 85
EURAUD 8
AUDJPY -23
USDCHF 69
GBPNZD 67
USDCAD -82
XAUUSD -121
NZDJPY -82
AUDCHF -127
EURJPY 26
GBPAUD -34
NZDCHF 103
GBPJPY 25
CADJPY 37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 34K
NZDCAD 68K
AUDCAD 82K
EURCHF 3.6K
USDJPY 965
EURUSD -211
GBPCAD -959
EURNZD -4.3K
GBPUSD -1.3K
GBPCHF 1.9K
AUDUSD 373
NZDUSD -1K
EURCAD 1.6K
EURGBP 1.2K
EURAUD 217
AUDJPY -445
USDCHF 1K
GBPNZD 1.5K
USDCAD -1.4K
XAUUSD -3K
NZDJPY -1.5K
AUDCHF -1.3K
EURJPY 476
GBPAUD -635
NZDCHF 1.2K
GBPJPY 454
CADJPY 674
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +375.42 USD
En kötü işlem: -862 USD
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 37
Maksimum ardışık kâr: +461.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 933.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.57 × 7
TMGM.TradeMax-Live5
0.68 × 165
ForexTimeFXTM-ECN2
1.17 × 128
ICMarketsSC-Live10
1.18 × 17
Exness-Real17
1.45 × 38
ICMarketsSC-Live20
1.51 × 578
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.66 × 96
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.41 × 176
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.87 × 15
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
AdmiralMarkets-Live
5.33 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 daha fazla...
2025.08.26 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.05% of days out of 1825 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.05% of days out of 1821 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.28 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.01.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rubix FX 2
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
8.5K
USD
266
92%
2 399
74%
48%
1.35
3.20
USD
92%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.