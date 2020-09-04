- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 399
Kârla kapanan işlemler:
1 787 (74.48%)
Zararla kapanan işlemler:
612 (25.51%)
En iyi işlem:
375.42 USD
En kötü işlem:
-861.72 USD
Brüt kâr:
29 040.82 USD (479 889 pips)
Brüt zarar:
-21 354.66 USD (296 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (461.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 737.07 USD (46)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
48.05%
Maks. mevduat yükü:
188.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
1 274 (53.11%)
Satış işlemleri:
1 125 (46.89%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
3.20 USD
Ortalama kâr:
16.25 USD
Ortalama zarar:
-34.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
47 (-1 933.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 817.72 USD (37)
Aylık büyüme:
2.96%
Yıllık tahmin:
35.96%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9 817.72 USD (50.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.94% (9 817.72 USD)
Varlığa göre:
90.11% (3 214.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|793
|NZDCAD
|762
|AUDCAD
|708
|EURCHF
|11
|USDJPY
|11
|EURUSD
|10
|GBPCAD
|9
|EURNZD
|9
|GBPUSD
|8
|GBPCHF
|7
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|6
|EURCAD
|6
|EURGBP
|6
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|6
|USDCHF
|6
|GBPNZD
|5
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDCHF
|3
|EURJPY
|3
|GBPAUD
|3
|NZDCHF
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|-3.6K
|NZDCAD
|5.4K
|AUDCAD
|5.9K
|EURCHF
|286
|USDJPY
|55
|EURUSD
|-28
|GBPCAD
|-61
|EURNZD
|-205
|GBPUSD
|-87
|GBPCHF
|77
|AUDUSD
|29
|NZDUSD
|-84
|EURCAD
|86
|EURGBP
|85
|EURAUD
|8
|AUDJPY
|-23
|USDCHF
|69
|GBPNZD
|67
|USDCAD
|-82
|XAUUSD
|-121
|NZDJPY
|-82
|AUDCHF
|-127
|EURJPY
|26
|GBPAUD
|-34
|NZDCHF
|103
|GBPJPY
|25
|CADJPY
|37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|34K
|NZDCAD
|68K
|AUDCAD
|82K
|EURCHF
|3.6K
|USDJPY
|965
|EURUSD
|-211
|GBPCAD
|-959
|EURNZD
|-4.3K
|GBPUSD
|-1.3K
|GBPCHF
|1.9K
|AUDUSD
|373
|NZDUSD
|-1K
|EURCAD
|1.6K
|EURGBP
|1.2K
|EURAUD
|217
|AUDJPY
|-445
|USDCHF
|1K
|GBPNZD
|1.5K
|USDCAD
|-1.4K
|XAUUSD
|-3K
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCHF
|-1.3K
|EURJPY
|476
|GBPAUD
|-635
|NZDCHF
|1.2K
|GBPJPY
|454
|CADJPY
|674
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +375.42 USD
En kötü işlem: -862 USD
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 37
Maksimum ardışık kâr: +461.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 933.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 65
|
OrbexGlobal-Live
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.57 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.68 × 165
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.17 × 128
|
ICMarketsSC-Live10
|1.18 × 17
|
Exness-Real17
|1.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live20
|1.51 × 578
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|2.17 × 6
|
FXTRADING.com-Live
|2.24 × 462
|
RoboForex-ECN-2
|2.66 × 96
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|3.41 × 176
|
ICMarketsSC-Live25
|3.81 × 84
|
Axi-US02-Live
|3.87 × 15
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
XMTrading-Real 34
|5.25 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|5.33 × 107
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|6.20 × 25
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
8.5K
USD
USD
266
92%
2 399
74%
48%
1.35
3.20
USD
USD
92%
1:400