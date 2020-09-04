- Crescita
Trade:
2 399
Profit Trade:
1 787 (74.48%)
Loss Trade:
612 (25.51%)
Best Trade:
375.42 USD
Worst Trade:
-861.72 USD
Profitto lordo:
29 040.82 USD (479 889 pips)
Perdita lorda:
-21 354.66 USD (296 810 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (461.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 737.07 USD (46)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
48.05%
Massimo carico di deposito:
188.72%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
1 274 (53.11%)
Short Trade:
1 125 (46.89%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
3.20 USD
Profitto medio:
16.25 USD
Perdita media:
-34.89 USD
Massime perdite consecutive:
47 (-1 933.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 817.72 USD (37)
Crescita mensile:
2.96%
Previsione annuale:
35.96%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9 817.72 USD (50.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.94% (9 817.72 USD)
Per equità:
90.11% (3 214.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|793
|NZDCAD
|762
|AUDCAD
|708
|EURCHF
|11
|USDJPY
|11
|EURUSD
|10
|GBPCAD
|9
|EURNZD
|9
|GBPUSD
|8
|GBPCHF
|7
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|6
|EURCAD
|6
|EURGBP
|6
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|6
|USDCHF
|6
|GBPNZD
|5
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDCHF
|3
|EURJPY
|3
|GBPAUD
|3
|NZDCHF
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|-3.6K
|NZDCAD
|5.4K
|AUDCAD
|5.9K
|EURCHF
|286
|USDJPY
|55
|EURUSD
|-28
|GBPCAD
|-61
|EURNZD
|-205
|GBPUSD
|-87
|GBPCHF
|77
|AUDUSD
|29
|NZDUSD
|-84
|EURCAD
|86
|EURGBP
|85
|EURAUD
|8
|AUDJPY
|-23
|USDCHF
|69
|GBPNZD
|67
|USDCAD
|-82
|XAUUSD
|-121
|NZDJPY
|-82
|AUDCHF
|-127
|EURJPY
|26
|GBPAUD
|-34
|NZDCHF
|103
|GBPJPY
|25
|CADJPY
|37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|34K
|NZDCAD
|68K
|AUDCAD
|82K
|EURCHF
|3.6K
|USDJPY
|965
|EURUSD
|-211
|GBPCAD
|-959
|EURNZD
|-4.3K
|GBPUSD
|-1.3K
|GBPCHF
|1.9K
|AUDUSD
|373
|NZDUSD
|-1K
|EURCAD
|1.6K
|EURGBP
|1.2K
|EURAUD
|217
|AUDJPY
|-445
|USDCHF
|1K
|GBPNZD
|1.5K
|USDCAD
|-1.4K
|XAUUSD
|-3K
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCHF
|-1.3K
|EURJPY
|476
|GBPAUD
|-635
|NZDCHF
|1.2K
|GBPJPY
|454
|CADJPY
|674
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +375.42 USD
Worst Trade: -862 USD
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 37
Massimo profitto consecutivo: +461.30 USD
Massima perdita consecutiva: -1 933.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 65
|
OrbexGlobal-Live
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.57 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.68 × 165
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.17 × 128
|
ICMarketsSC-Live10
|1.18 × 17
|
Exness-Real17
|1.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live20
|1.51 × 578
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|2.17 × 6
|
FXTRADING.com-Live
|2.24 × 462
|
RoboForex-ECN-2
|2.66 × 96
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|3.41 × 176
|
ICMarketsSC-Live25
|3.81 × 84
|
Axi-US02-Live
|3.87 × 15
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
XMTrading-Real 34
|5.25 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|5.33 × 107
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|6.20 × 25
Non ci sono recensioni
