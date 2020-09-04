SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Rubix FX 2
Liji Chen

Rubix FX 2

Liji Chen
0 recensioni
Affidabilità
266 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 3%
FXTRADING.com-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 399
Profit Trade:
1 787 (74.48%)
Loss Trade:
612 (25.51%)
Best Trade:
375.42 USD
Worst Trade:
-861.72 USD
Profitto lordo:
29 040.82 USD (479 889 pips)
Perdita lorda:
-21 354.66 USD (296 810 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (461.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 737.07 USD (46)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
48.05%
Massimo carico di deposito:
188.72%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
1 274 (53.11%)
Short Trade:
1 125 (46.89%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
3.20 USD
Profitto medio:
16.25 USD
Perdita media:
-34.89 USD
Massime perdite consecutive:
47 (-1 933.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 817.72 USD (37)
Crescita mensile:
2.96%
Previsione annuale:
35.96%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9 817.72 USD (50.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.94% (9 817.72 USD)
Per equità:
90.11% (3 214.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 793
NZDCAD 762
AUDCAD 708
EURCHF 11
USDJPY 11
EURUSD 10
GBPCAD 9
EURNZD 9
GBPUSD 8
GBPCHF 7
AUDUSD 7
NZDUSD 6
EURCAD 6
EURGBP 6
EURAUD 6
AUDJPY 6
USDCHF 6
GBPNZD 5
USDCAD 4
XAUUSD 3
NZDJPY 3
AUDCHF 3
EURJPY 3
GBPAUD 3
NZDCHF 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD -3.6K
NZDCAD 5.4K
AUDCAD 5.9K
EURCHF 286
USDJPY 55
EURUSD -28
GBPCAD -61
EURNZD -205
GBPUSD -87
GBPCHF 77
AUDUSD 29
NZDUSD -84
EURCAD 86
EURGBP 85
EURAUD 8
AUDJPY -23
USDCHF 69
GBPNZD 67
USDCAD -82
XAUUSD -121
NZDJPY -82
AUDCHF -127
EURJPY 26
GBPAUD -34
NZDCHF 103
GBPJPY 25
CADJPY 37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 34K
NZDCAD 68K
AUDCAD 82K
EURCHF 3.6K
USDJPY 965
EURUSD -211
GBPCAD -959
EURNZD -4.3K
GBPUSD -1.3K
GBPCHF 1.9K
AUDUSD 373
NZDUSD -1K
EURCAD 1.6K
EURGBP 1.2K
EURAUD 217
AUDJPY -445
USDCHF 1K
GBPNZD 1.5K
USDCAD -1.4K
XAUUSD -3K
NZDJPY -1.5K
AUDCHF -1.3K
EURJPY 476
GBPAUD -635
NZDCHF 1.2K
GBPJPY 454
CADJPY 674
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +375.42 USD
Worst Trade: -862 USD
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 37
Massimo profitto consecutivo: +461.30 USD
Massima perdita consecutiva: -1 933.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.57 × 7
TMGM.TradeMax-Live5
0.68 × 165
ForexTimeFXTM-ECN2
1.17 × 128
ICMarketsSC-Live10
1.18 × 17
Exness-Real17
1.45 × 38
ICMarketsSC-Live20
1.51 × 578
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.66 × 96
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.41 × 176
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.87 × 15
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
AdmiralMarkets-Live
5.33 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rubix FX 2
30USD al mese
3%
0
0
USD
8.5K
USD
266
92%
2 399
74%
48%
1.35
3.20
USD
92%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.