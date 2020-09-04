SignauxSections
Liji Chen

Rubix FX 2

Liji Chen
0 avis
Fiabilité
265 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 2%
FXTRADING.com-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 397
Bénéfice trades:
1 785 (74.46%)
Perte trades:
612 (25.53%)
Meilleure transaction:
375.42 USD
Pire transaction:
-861.72 USD
Bénéfice brut:
28 972.25 USD (478 887 pips)
Perte brute:
-21 354.66 USD (296 810 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (461.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 737.07 USD (46)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
48.05%
Charge de dépôt maximale:
188.72%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.78
Longs trades:
1 272 (53.07%)
Courts trades:
1 125 (46.93%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
3.18 USD
Bénéfice moyen:
16.23 USD
Perte moyenne:
-34.89 USD
Pertes consécutives maximales:
47 (-1 933.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 817.72 USD (37)
Croissance mensuelle:
2.14%
Prévision annuelle:
25.92%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9 817.72 USD (50.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.94% (9 817.72 USD)
Par fonds propres:
90.11% (3 214.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 793
NZDCAD 762
AUDCAD 708
EURCHF 11
USDJPY 11
EURUSD 10
GBPCAD 9
EURNZD 9
GBPCHF 7
GBPUSD 7
AUDUSD 7
NZDUSD 6
EURGBP 6
EURAUD 6
AUDJPY 6
USDCHF 6
GBPNZD 5
EURCAD 5
USDCAD 4
XAUUSD 3
NZDJPY 3
AUDCHF 3
EURJPY 3
GBPAUD 3
NZDCHF 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD -3.6K
NZDCAD 5.4K
AUDCAD 5.9K
EURCHF 286
USDJPY 55
EURUSD -28
GBPCAD -61
EURNZD -205
GBPCHF 77
GBPUSD -128
AUDUSD 29
NZDUSD -84
EURGBP 85
EURAUD 8
AUDJPY -23
USDCHF 69
GBPNZD 67
EURCAD 59
USDCAD -82
XAUUSD -121
NZDJPY -82
AUDCHF -127
EURJPY 26
GBPAUD -34
NZDCHF 103
GBPJPY 25
CADJPY 37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 34K
NZDCAD 68K
AUDCAD 82K
EURCHF 3.6K
USDJPY 965
EURUSD -211
GBPCAD -959
EURNZD -4.3K
GBPCHF 1.9K
GBPUSD -1.9K
AUDUSD 373
NZDUSD -1K
EURGBP 1.2K
EURAUD 217
AUDJPY -445
USDCHF 1K
GBPNZD 1.5K
EURCAD 1.1K
USDCAD -1.4K
XAUUSD -3K
NZDJPY -1.5K
AUDCHF -1.3K
EURJPY 476
GBPAUD -635
NZDCHF 1.2K
GBPJPY 454
CADJPY 674
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +375.42 USD
Pire transaction: -862 USD
Gains consécutifs maximales: 46
Pertes consécutives maximales: 37
Bénéfice consécutif maximal: +461.30 USD
Perte consécutive maximale: -1 933.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.57 × 7
TMGM.TradeMax-Live5
0.68 × 165
ForexTimeFXTM-ECN2
1.17 × 128
ICMarketsSC-Live10
1.18 × 17
Exness-Real17
1.45 × 38
ICMarketsSC-Live20
1.51 × 578
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.66 × 96
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.41 × 176
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.87 × 15
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
AdmiralMarkets-Live
5.33 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 plus...
Aucun avis
2025.08.26 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.05% of days out of 1825 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.05% of days out of 1821 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.28 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.01.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
