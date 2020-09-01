- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32 876
Kârla kapanan işlemler:
13 696 (41.65%)
Zararla kapanan işlemler:
19 180 (58.34%)
En iyi işlem:
33.91 EUR
En kötü işlem:
-12.58 EUR
Brüt kâr:
20 060.40 EUR (20 863 480 pips)
Brüt zarar:
-18 403.75 EUR (19 294 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (93.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
103.38 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
3.87%
Maks. mevduat yükü:
85.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
3.59
Alış işlemleri:
14 624 (44.48%)
Satış işlemleri:
18 252 (55.52%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.05 EUR
Ortalama kâr:
1.46 EUR
Ortalama zarar:
-0.96 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
75 (-83.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-83.11 EUR (75)
Aylık büyüme:
-3.48%
Yıllık tahmin:
-39.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.61 EUR
Maksimum:
460.87 EUR (16.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.01% (460.87 EUR)
Varlığa göre:
0.86% (9.84 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|HK50.c
|12916
|DE40.c
|12297
|DE30.c
|7522
|DJ30.c
|139
|EURUSDc
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|HK50.c
|698
|DE40.c
|68
|DE30.c
|1.2K
|DJ30.c
|-60
|EURUSDc
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|HK50.c
|786K
|DE40.c
|201K
|DE30.c
|642K
|DJ30.c
|-61K
|EURUSDc
|3
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.91 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 75
Maksimum ardışık kâr: +93.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -83.11 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GBEbrokers-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tracking Daytrading - Handelssysteme
Eigenschaften:
- keine Overnight Positionen
- keine Anwendung von Martingalen/Grid - Strategien
- strikte Anwendung des Money Managements
- jede Order ist sofort mit einem Stopkurs versehen
- Trailing-Stops finden Anwendung
Fokus: Stabilität!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
166%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
274
99%
32 876
41%
4%
1.09
0.05
EUR
EUR
16%
1:30