SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fokus Stabilitaet Daytrading Testlabor
Joerg Lorenz

Fokus Stabilitaet Daytrading Testlabor

Joerg Lorenz
0 inceleme
Güvenilirlik
274 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 166%
GBEbrokers-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32 876
Kârla kapanan işlemler:
13 696 (41.65%)
Zararla kapanan işlemler:
19 180 (58.34%)
En iyi işlem:
33.91 EUR
En kötü işlem:
-12.58 EUR
Brüt kâr:
20 060.40 EUR (20 863 480 pips)
Brüt zarar:
-18 403.75 EUR (19 294 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (93.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
103.38 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
3.87%
Maks. mevduat yükü:
85.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
3.59
Alış işlemleri:
14 624 (44.48%)
Satış işlemleri:
18 252 (55.52%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.05 EUR
Ortalama kâr:
1.46 EUR
Ortalama zarar:
-0.96 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
75 (-83.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-83.11 EUR (75)
Aylık büyüme:
-3.48%
Yıllık tahmin:
-39.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.61 EUR
Maksimum:
460.87 EUR (16.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.01% (460.87 EUR)
Varlığa göre:
0.86% (9.84 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK50.c 12916
DE40.c 12297
DE30.c 7522
DJ30.c 139
EURUSDc 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK50.c 698
DE40.c 68
DE30.c 1.2K
DJ30.c -60
EURUSDc -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK50.c 786K
DE40.c 201K
DE30.c 642K
DJ30.c -61K
EURUSDc 3
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.91 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 75
Maksimum ardışık kâr: +93.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -83.11 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GBEbrokers-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GBEbrokers-Live
9.00 × 145
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Tracking Daytrading - Handelssysteme

Eigenschaften:

- keine Overnight Positionen

- keine Anwendung von Martingalen/Grid - Strategien

- strikte Anwendung des Money Managements

- jede Order ist sofort mit einem Stopkurs versehen 

- Trailing-Stops finden Anwendung


Fokus: Stabilität!

İnceleme yok
2025.09.15 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 08:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 07:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 07:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fokus Stabilitaet Daytrading Testlabor
Ayda 30 USD
166%
0
0
USD
2.6K
EUR
274
99%
32 876
41%
4%
1.09
0.05
EUR
16%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.