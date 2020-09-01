SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fokus Stabilitaet Daytrading Testlabor
Joerg Lorenz

Fokus Stabilitaet Daytrading Testlabor

Joerg Lorenz
0 avis
Fiabilité
274 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 166%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32 876
Bénéfice trades:
13 696 (41.65%)
Perte trades:
19 180 (58.34%)
Meilleure transaction:
33.91 EUR
Pire transaction:
-12.58 EUR
Bénéfice brut:
20 060.40 EUR (20 863 480 pips)
Perte brute:
-18 403.75 EUR (19 294 398 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (93.92 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
103.38 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
3.87%
Charge de dépôt maximale:
85.36%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
125
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
3.59
Longs trades:
14 624 (44.48%)
Courts trades:
18 252 (55.52%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.05 EUR
Bénéfice moyen:
1.46 EUR
Perte moyenne:
-0.96 EUR
Pertes consécutives maximales:
75 (-83.11 EUR)
Perte consécutive maximale:
-83.11 EUR (75)
Croissance mensuelle:
-3.22%
Prévision annuelle:
-39.02%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
94.61 EUR
Maximal:
460.87 EUR (16.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.01% (460.87 EUR)
Par fonds propres:
0.86% (9.84 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
HK50.c 12916
DE40.c 12297
DE30.c 7522
DJ30.c 139
EURUSDc 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
HK50.c 698
DE40.c 68
DE30.c 1.2K
DJ30.c -60
EURUSDc -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
HK50.c 786K
DE40.c 201K
DE30.c 642K
DJ30.c -61K
EURUSDc 3
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.91 EUR
Pire transaction: -13 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 75
Bénéfice consécutif maximal: +93.92 EUR
Perte consécutive maximale: -83.11 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GBEbrokers-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GBEbrokers-Live
9.00 × 145
Tracking Daytrading - Handelssysteme

Eigenschaften:

- keine Overnight Positionen

- keine Anwendung von Martingalen/Grid - Strategien

- strikte Anwendung des Money Managements

- jede Order ist sofort mit einem Stopkurs versehen 

- Trailing-Stops finden Anwendung


Fokus: Stabilität!

Aucun avis
2025.09.15 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 08:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 07:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 07:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
