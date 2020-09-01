- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32 876
Profit Trade:
13 696 (41.65%)
Loss Trade:
19 180 (58.34%)
Best Trade:
33.91 EUR
Worst Trade:
-12.58 EUR
Profitto lordo:
20 060.40 EUR (20 863 480 pips)
Perdita lorda:
-18 403.75 EUR (19 294 398 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (93.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
103.38 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
3.87%
Massimo carico di deposito:
85.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
125
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
3.59
Long Trade:
14 624 (44.48%)
Short Trade:
18 252 (55.52%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.05 EUR
Profitto medio:
1.46 EUR
Perdita media:
-0.96 EUR
Massime perdite consecutive:
75 (-83.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-83.11 EUR (75)
Crescita mensile:
-3.22%
Previsione annuale:
-39.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.61 EUR
Massimale:
460.87 EUR (16.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.01% (460.87 EUR)
Per equità:
0.86% (9.84 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|HK50.c
|12916
|DE40.c
|12297
|DE30.c
|7522
|DJ30.c
|139
|EURUSDc
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|HK50.c
|698
|DE40.c
|68
|DE30.c
|1.2K
|DJ30.c
|-60
|EURUSDc
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|HK50.c
|786K
|DE40.c
|201K
|DE30.c
|642K
|DJ30.c
|-61K
|EURUSDc
|3
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.91 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 75
Massimo profitto consecutivo: +93.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -83.11 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GBEbrokers-Live
|9.00 × 145
Tracking Daytrading - Handelssysteme
Eigenschaften:
- keine Overnight Positionen
- keine Anwendung von Martingalen/Grid - Strategien
- strikte Anwendung des Money Managements
- jede Order ist sofort mit einem Stopkurs versehen
- Trailing-Stops finden Anwendung
Fokus: Stabilität!
