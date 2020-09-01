SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fokus Stabilitaet Daytrading Testlabor
Joerg Lorenz

Fokus Stabilitaet Daytrading Testlabor

Joerg Lorenz
0 recensioni
Affidabilità
274 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 166%
GBEbrokers-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32 876
Profit Trade:
13 696 (41.65%)
Loss Trade:
19 180 (58.34%)
Best Trade:
33.91 EUR
Worst Trade:
-12.58 EUR
Profitto lordo:
20 060.40 EUR (20 863 480 pips)
Perdita lorda:
-18 403.75 EUR (19 294 398 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (93.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
103.38 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
3.87%
Massimo carico di deposito:
85.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
125
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
3.59
Long Trade:
14 624 (44.48%)
Short Trade:
18 252 (55.52%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.05 EUR
Profitto medio:
1.46 EUR
Perdita media:
-0.96 EUR
Massime perdite consecutive:
75 (-83.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-83.11 EUR (75)
Crescita mensile:
-3.22%
Previsione annuale:
-39.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.61 EUR
Massimale:
460.87 EUR (16.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.01% (460.87 EUR)
Per equità:
0.86% (9.84 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50.c 12916
DE40.c 12297
DE30.c 7522
DJ30.c 139
EURUSDc 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50.c 698
DE40.c 68
DE30.c 1.2K
DJ30.c -60
EURUSDc -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50.c 786K
DE40.c 201K
DE30.c 642K
DJ30.c -61K
EURUSDc 3
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.91 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 75
Massimo profitto consecutivo: +93.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -83.11 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GBEbrokers-Live
9.00 × 145
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Tracking Daytrading - Handelssysteme

Eigenschaften:

- keine Overnight Positionen

- keine Anwendung von Martingalen/Grid - Strategien

- strikte Anwendung des Money Managements

- jede Order ist sofort mit einem Stopkurs versehen 

- Trailing-Stops finden Anwendung


Fokus: Stabilität!

Non ci sono recensioni
2025.09.15 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 08:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 07:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 07:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fokus Stabilitaet Daytrading Testlabor
30USD al mese
166%
0
0
USD
2.6K
EUR
274
99%
32 876
41%
4%
1.09
0.05
EUR
16%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.