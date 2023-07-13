SinyallerBölümler
Roberto Cosimi

Low real risk patient signal

Roberto Cosimi
2 inceleme
Güvenilirlik
327 hafta
1 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2019 119%
ICMarkets-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55 939
Kârla kapanan işlemler:
39 127 (69.94%)
Zararla kapanan işlemler:
16 812 (30.05%)
En iyi işlem:
893.64 EUR
En kötü işlem:
-591.13 EUR
Brüt kâr:
90 238.62 EUR (7 600 654 pips)
Brüt zarar:
-78 314.57 EUR (4 835 046 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (140.76 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
893.64 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.51%
Maks. mevduat yükü:
6.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
196
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
4.45
Alış işlemleri:
27 596 (49.33%)
Satış işlemleri:
28 343 (50.67%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.21 EUR
Ortalama kâr:
2.31 EUR
Ortalama zarar:
-4.66 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-470.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 780.21 EUR (20)
Aylık büyüme:
0.36%
Yıllık tahmin:
5.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
303.47 EUR
Maksimum:
2 679.45 EUR (13.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.86% (2 679.45 EUR)
Varlığa göre:
14.01% (2 565.01 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 11905
NZDCAD 10843
GBPCAD 9724
EURUSD 8438
AUDCAD 5353
GBPUSD 4890
EURJPY 2427
EURGBP 1255
USDJPY 1104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 1.1K
NZDCAD 3.6K
GBPCAD 5K
EURUSD 3.7K
AUDCAD 1.9K
GBPUSD -291
EURJPY 548
EURGBP -1.1K
USDJPY -870
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 550K
NZDCAD 570K
GBPCAD 608K
EURUSD 435K
AUDCAD 236K
GBPUSD 146K
EURJPY 116K
EURGBP 30K
USDJPY 82K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +893.64 EUR
En kötü işlem: -591 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +140.76 EUR
Maksimum ardışık zarar: -470.65 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
HizliFXTradingBV-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
AKFXFinancial-Demo-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live20
0.43 × 10563
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 207
ICMarkets-Live09
0.53 × 146
CapzoneInvest-Primary
0.57 × 28
ICMarkets-Live22
0.61 × 66
FusionMarkets-Demo
0.67 × 256
ICMarkets-Live18
0.68 × 26571
ICMarketsSC-Live10
0.69 × 67
Tickmill-Live10
0.69 × 75
ICMarkets-Live01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.81 × 514
Just2Trade-Real
1.00 × 1
VantageFXInternational-Demo
1.00 × 2
JustForex-Demo
1.00 × 1
GoMarkets-Real 9
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
1.05 × 212
Low risk account

Intelligent martingale with maximum loss stop


Start date: 2019.06.27

Ortalama derecelendirme:
Tobylward2001
24
Tobylward2001 2023.07.13 11:05 
 

Shocking, makes tiny profit during day but keeps losing trades open, by every night they’ll close all trades you have a minimum loss of -£30+ every time

Kobrit Parakarn
392
Kobrit Parakarn 2022.09.05 13:58 
 

Good Job for my first day. Very Good.

2024.01.11 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.08 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.11 16:21
No swaps are charged
2022.01.11 16:21
No swaps are charged
2021.12.30 15:50
No swaps are charged on the signal account
2020.05.29 16:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.48% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2020.05.29 15:10
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.48% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
