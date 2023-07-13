- Büyüme
İşlemler:
55 939
Kârla kapanan işlemler:
39 127 (69.94%)
Zararla kapanan işlemler:
16 812 (30.05%)
En iyi işlem:
893.64 EUR
En kötü işlem:
-591.13 EUR
Brüt kâr:
90 238.62 EUR (7 600 654 pips)
Brüt zarar:
-78 314.57 EUR (4 835 046 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (140.76 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
893.64 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.51%
Maks. mevduat yükü:
6.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
196
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
4.45
Alış işlemleri:
27 596 (49.33%)
Satış işlemleri:
28 343 (50.67%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.21 EUR
Ortalama kâr:
2.31 EUR
Ortalama zarar:
-4.66 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-470.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 780.21 EUR (20)
Aylık büyüme:
0.36%
Yıllık tahmin:
5.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
303.47 EUR
Maksimum:
2 679.45 EUR (13.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.86% (2 679.45 EUR)
Varlığa göre:
14.01% (2 565.01 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|11905
|NZDCAD
|10843
|GBPCAD
|9724
|EURUSD
|8438
|AUDCAD
|5353
|GBPUSD
|4890
|EURJPY
|2427
|EURGBP
|1255
|USDJPY
|1104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|1.1K
|NZDCAD
|3.6K
|GBPCAD
|5K
|EURUSD
|3.7K
|AUDCAD
|1.9K
|GBPUSD
|-291
|EURJPY
|548
|EURGBP
|-1.1K
|USDJPY
|-870
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|550K
|NZDCAD
|570K
|GBPCAD
|608K
|EURUSD
|435K
|AUDCAD
|236K
|GBPUSD
|146K
|EURJPY
|116K
|EURGBP
|30K
|USDJPY
|82K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +893.64 EUR
En kötü işlem: -591 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +140.76 EUR
Maksimum ardışık zarar: -470.65 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
HizliFXTradingBV-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal04
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Demo-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.43 × 10563
|
ICMarketsEU-Live17
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 207
|
ICMarkets-Live09
|0.53 × 146
|
CapzoneInvest-Primary
|0.57 × 28
|
ICMarkets-Live22
|0.61 × 66
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 256
|
ICMarkets-Live18
|0.68 × 26571
|
ICMarketsSC-Live10
|0.69 × 67
|
Tickmill-Live10
|0.69 × 75
|
ICMarkets-Live01
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.81 × 514
|
Just2Trade-Real
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Demo
|1.00 × 2
|
JustForex-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 9
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|1.05 × 212
Shocking, makes tiny profit during day but keeps losing trades open, by every night they’ll close all trades you have a minimum loss of -£30+ every time
Good Job for my first day. Very Good.